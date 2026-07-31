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别样财富：Stamford Tyres背后的仁爱之心

Dawn Wee用四十年时间，协助丈夫将Stamford Tyres打造成一家经久不衰的新加坡公司。如今，她正利用这份成功回馈社会——一次一件挚爱珍藏。

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Claressa Monteiro

Claressa Monteiro

Published Fri, Jul 31, 2026 · 04:01 PM
    • Stamford Tyres执行主席Dawn Wee表示：“每家企业都应该有自己的灵魂。我们不应只关心赚钱。”
    • Stamford Tyres执行主席Dawn Wee表示：“每家企业都应该有自己的灵魂。我们不应只关心赚钱。” 图片来源：STAMFORD TYRES

    本文由AI辅助翻译

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    除非是在裕廊工业区工作或需要汽车相关服务，否则人们很少会涉足此地。

    然而，来到Stamford Tyres旗舰店的访客可能会惊讶地发现，在Falken轮胎和运动轮辋的楼上，他们不仅可以行善，还能从二楼的慈善二手店里带走一件精美的物品。

    这家名为“探索小铺”（The Discovery Shop）的慈善店，是这家新加坡交易所上市公司执行主席Dawn Wee倾注心血的项目。

    店里摆满了精美的二手物品，如家具、艺术品和收藏品，均由新加坡一些最显赫的家族捐赠。他们中的许多人都在默默支持着这位朋友的回馈社会的愿景。

    这里的物品超乎你对普通慈善商店的想象。

    接近全新的Rolf Benz皮革旋转扶手椅售价不到1000新元，旁边是起价388新元的精致复古红木家具。每件商品都经过精心挑选，所有销售收入都直接捐给慈善机构。Stamford Tyres则承担了全部运营成本。

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    丈夫的祝福，她的愿景

    这个想法是在Wee的丈夫、公司创始人Wee Kok Wah在加利福尼亚接受治疗时萌生的。在丈夫治疗的间隙，她会逛逛附近的一家慈善二手店，并开始思考新加坡是否也能有类似的地方。

    她向丈夫提出了这个想法。他欣然同意，并提出将裕廊旗舰店闲置的夹层空间提供给她使用。

    但他没能亲眼看到这家店开业。“探索小铺”于2025年初开张，而他已于2024年辞世。然而，这家店既承载着她的心血，也留下了他的印记。

    许多早期出售的物品都来自他个人的古董收藏，这些都是他在东南亚各地出差时购得的。

    其中包括一尊在Wee家客厅摆放了数十年的缅甸雪花石膏雕像，以及一块曾悬挂在Stamford Tyres会议室的传统木雕板。

    “探索小铺”于2025年初开业。 图片来源：STAMFORD TYRES

    回馈社会的理念

    对Wee而言，这家店表达了她一直以来坚信的理念：建立成功的企业伴随着相应的社会责任。

    她说道：“每家企业都应该有自己的灵魂。我们不应只关心赚钱。”

    这份信念凝聚了一个社群。捐赠物品的朋友们也志愿投入时间，帮助布置和设计那些更具价值的物品。Wee本人也投入大量个人时间，亲自挑选商品，并与到店的访客分享物品背后的故事。

    “这里成了我的疗伤之地。直到今天，我仍然非常想念他，去那里能让我感到慰藉，让我觉得自己仍在创造价值。”

    为何选择ART:DIS

    慈善合作伙伴的选择并非偶然。ART:DIS是一家通过艺术为残障人士创造生计和发展创意的机构，它是由Wee的女儿Li Lin介绍的。Li Lin是一名电影导演，曾在她的作品中与ART:DIS的艺术家合作。

    Li Lin告诉她：“妈妈，这是一家非常值得支持的慈善机构。”

    Wee不仅同意，而且做的远不止是建立简单的财务合作关系。如今，ART:DIS的艺术家们会出现在Stamford Tyres的集市以及外部活动中，包括在Bloomberg新加坡办公室举办的快闪店和在Objectifs举办的ART:DIS艺术节“Pocket Fest”。

    “来买轮胎的人并非就不懂得欣赏艺术品。我希望看到他们与我们共同成长。”

    扩建“探索小铺”的计划已在进行中，未来它将占据裕廊店的整个二楼，为ART:DIS及未来的合作伙伴创造一个更大的平台。

    慈善背后的商业故事

    Wee如今所展现的慷慨，是来之不易的。她的丈夫，公司的创始人，是一位充满干劲的企业家，他将Stamford Tyres从一个小型的家族轮胎生意，发展成为一家区域性的上市公司。

    然而，这条路并非一帆风顺。

    Wee曾不得不抵押自己的房产，帮助丈夫从家族手中买下这盘生意。她从未拒绝过他的任何请求。

    “因为我觉得，如果我都不支持他，还有谁会呢？”

    她的丈夫40岁时罹患肾癌，十年后又患上脑瘤。当情况开始好转时，公司又经历了一场毁灭性的仓库大火。每一次，他们都重新站了起来。

    在这一切之中，Wee始终陪伴在丈夫身边，帮助他维系着公司和家庭。

    她说道：“只要你全心投入，一切皆有可能。”

    是升华，而非重塑

    2024年丈夫去世后，Wee接任了执行主席一职，这也是丈夫一直以来对她的期望。当被问及人生的这一新篇章是否意味着一种重塑时，她毫不犹豫。

    “是升华，同一个人，只是朝向了一个新的方向。”她答道。

    轮胎业务让公司得以持续运营，但在未来的岁月里，那家位于二楼的小店或许会成为人们更多谈论的话题。

    本次采访的播客版本已上线。

    “探索小铺”目前正举行促销活动，截至8月8日，价格超过100新元的商品可享七折优惠。8月1日和2日，还将举办适合家庭参与的周末活动，届时将有嘉年华游戏、手工咖啡、现场照片磁贴和布贴个性化定制，以及由ART:DIS艺术家们带来的艺术活动。

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