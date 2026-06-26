亚洲高净值人士如何进行遗产规划
遗产规划中使用的资产类型包括大额人寿保险、房地产、另类资产以及股票和债券
- 对于拥有跨境资产的客户而言，单一国家的遗嘱或遗产计划可能无法完全覆盖其资产。因此，他们需要与税务会计师和律师定期沟通，尤其是那些在外国司法管辖区拥有专业知识的专家。 图片来源：PIXABAY
本文由AI辅助翻译
【新加坡】对于亚太地区的许多高净值人士（HNWIs）而言，遗产规划将成为一个增长领域。
私人银行 Lombard Odier 的一项研究发现，该地区 42.4% 的富裕人士尚未建立任何正式或非正式的家族治理结构。
然而，遗产规划是一项复杂事务。该调查的受访者列举了不同的目标——维持家族团结和共同价值观（53%）；最大限度地降低法律和税务的复杂性（35%）；以及支持下一代的创业精神和独立性（41%）。
TRENDING NOW
Ohmyhome sells real estate business for US$1 with operations to continue under private ownership
Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan
China’s capital crackdown: Why Hong Kong will still keep its edge over Singapore, others
Singapore to introduce new corporate structure for insurance, speed up approval of new fund types: DPM Gan