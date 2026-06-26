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亚洲高净值人士如何进行遗产规划

遗产规划中使用的资产类型包括大额人寿保险、房地产、另类资产以及股票和债券

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Fri, Jun 26, 2026 · 03:00 PM
    • 对于拥有跨境资产的客户而言，单一国家的遗嘱或遗产计划可能无法完全覆盖其资产。因此，他们需要与税务会计师和律师定期沟通，尤其是那些在外国司法管辖区拥有专业知识的专家。
    • 对于拥有跨境资产的客户而言，单一国家的遗嘱或遗产计划可能无法完全覆盖其资产。因此，他们需要与税务会计师和律师定期沟通，尤其是那些在外国司法管辖区拥有专业知识的专家。 图片来源：PIXABAY

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】对于亚太地区的许多高净值人士（HNWIs）而言，遗产规划将成为一个增长领域。

    私人银行 Lombard Odier 的一项研究发现，该地区 42.4% 的富裕人士尚未建立任何正式或非正式的家族治理结构。

    然而，遗产规划是一项复杂事务。该调查的受访者列举了不同的目标——维持家族团结和共同价值观（53%）；最大限度地降低法律和税务的复杂性（35%）；以及支持下一代的创业精神和独立性（41%）。

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    Legacy PlanningHigh net worth individualsAsia-Pacific

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