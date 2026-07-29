保持活力，不断学习，活出精彩人生：演员 Tay Ping Hui 与‘网红奶奶’的人生感悟

两人皆表示，优雅老去始于有意识的选择，而非放慢脚步。

（左起）媒体人兼论坛主持人 Charmaine Yee、演员 Tay Ping Hui 和健身教练 Vicsland Poh 出席《商业时报》长寿论坛。 摄影：WINSTON CHUANG

【新加坡】人们通常将年岁渐长与放慢生活节奏联系在一起。

但对于 56 岁的演员 Tay Ping Hui 和 60 岁的健身教练 Vicsland Poh 而言，老去意味着截然不同的事：拥抱新挑战、追求新兴趣，并更有意识地选择如何度过自己的时间。

在由汇丰人寿 (HSBC Life) 呈献的《商业时报》长寿论坛的一场座谈会上，两人在探讨如何活出精彩人生时，分享了随着年龄增长，他们的优先事项如何变化，在追求新事物的同时，也更重视健康、人际关系和个人成就感。

对 Poh 而言，这也意味着不要等到生活安顿下来，才去做自己想做的事。

Poh 说：“不要等到一切都完美，所有事情都安顿好了再行动。”她在社交媒体上被称为“网红奶奶”（granfluencer），这个词用来形容在网上拥有大量粉丝的年长内容创作者。

她指出，人们常常以为晚年会有更多时间，但这从来都不是必然的。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

她补充说，一个人即使拥有全世界的财富，但如果突然罹患重病，可能也无能为力。

“不要等到那个时候，否则你会后悔自己没有去做，尤其是当你躺在病床上时，会想：‘我当初为什么没有迈出那一步？为什么我没有去尝试？’

她说道：“所以我敦促大家：想做什么就去做。不要等待，即刻行动。”她补充说，这些事可以在零散的空闲时间里完成。

Poh 表示，她已经开始重拾一些兴趣爱好，这些爱好在她抚养孩子期间曾被搁置一旁。

如今孩子们已经长大成人，她有更多时间投入到各项活动中，从钢管舞、滑板到人工智能课程，不一而足。

她补充说，学习新事物能让她的思维保持活跃，而她参加的活动和课程也为她带来了新的社交圈子和追求共同兴趣的机会。

“用进废退”的信条

另一边，Tay 强调了保持活力的重要性，不过他更注重的是持之以恒，而非运动强度。

他形容自己是“用进废退”信条的坚定信奉者。但他提醒人们不要成为“周末勇士”，即在工作日久坐不动，只在周末进行高强度锻炼，并指出这样做会增加受伤的风险。

“健康老去的关键其实在于避免受伤，因为一旦受伤，你就必须完全停下来。”

他建议，与其依赖零星的剧烈运动，不如将少量活动融入日常生活中。他说，即使是每天从椅子上做一个深蹲这样简单的事情，久而久之也能成为一种习惯。

Tay 补充说，年龄的增长也促使他开始更有意识地规划如何使用自己的时间。

虽然工作曾一度是他生活的重心，但现在他更重视与家人，尤其是与年迈父母共度的时光。

Tay 说：“我不想留下遗憾。”他补充道，为了能有更多时间陪伴母亲，他已经推掉了许多工作和社交活动，并透露母亲的身体状况不佳。

他还强调了提前规划的重要性，表示财务上的未雨绸缪，归根结底是为了在生活出现意外转折时，仍能保留选择的权利。

“现阶段，关键在于找出生命中最重要的五件事……然后专注于它们。其他一切都不重要。”

Tay 总结自己的人生哲学时说：“要像明天就会死去一样生活，但要像你会永远活下去一样规划。”