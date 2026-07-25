王乙康：新加坡的长寿经济须以改善民生为本，而非助长不必要的医疗保健开支

他强调，生物医药科学、健康监管、营养学和人工智能是关键增长领域

【新加坡】卫生部长Ong Ye Kung于周六（7月25日）表示，随着新加坡步入超高龄社会，我国应抓住机遇，通过加强生物医药科学、营养学和人工智能等领域来构建长寿经济。

Ong Ye Kung在由汇丰保险（HSBC Life）呈献的《商业时报》长寿论坛上发言时指出，随着老一辈人变得更富裕，他们在退休生活、投资产品、保险、旅游、康养和医疗保健方面的支出增加，新加坡的人口老龄化将创造巨大的经济机遇。

他援引一项McKinsey的全球研究指出，出生于1946年至1964年间的婴儿潮一代，其花费大约是1997年至2012年间出生的Z世代旅客的三倍，这凸显了年长消费者的强大消费能力。

Ong Ye Kung还指出全球康养产业的迅速扩张，并提到该产业规模已从十年前的约4万亿美元增长到2024年的7万亿美元，预计到本十年末将接近10万亿美元。

但Ong Ye Kung强调，并非医疗保健领域的每一个商业机会都值得追求。

他说：“医疗保健从根本上说是一项必要的公共服务，我们有责任确保为患者和家属提供高质量、便捷且可负担的服务，尤其是在人口老龄化的背景下。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

“因此，错误的增长方式会严重损害医疗保健的公共和社会目标。”

Ong Ye Kung重申了他长期以来对过于慷慨的健康保险的警告，称这可能造成一种“自助餐综合症”，鼓励人们过度消费诊断测试、药物和医疗程序。

他说：“为一些小不适而担忧的焦虑患者，可能会接受多次昂贵的诊断扫描，这不仅不必要，而且可能弊大于利。”

Ong Ye Kung补充说，如果不必要的治疗和过度服务变得普遍，新加坡不会创造更好的健康或更多的财富，而只会带来更高的成本。

机遇所在

Ong Ye Kung指出，生物医药研发以及制造业产业群是新加坡“研究、创新与企业2030”国家计划下的重点优先事项。他同时强调了该领域在新加坡的强大实力。

新加坡是80多家领先生物医药公司的区域总部、60家生产设施和30个研发中心的所在地。2024年，生物医药制造业产业群的产值超过了300亿新元。

他表示，在这些优势的基础上，新加坡将采取措施，进一步巩固其作为临床试验目的地的地位。

例如，制药公司在与多家公共医疗保健服务提供者合作时，常常面临挑战。

为解决这一问题，新加坡简化了各机构间的合同审查流程，推出了统一的预算模板，并在新加坡保健集团（SingHealth）推出了快速伦理审查通道。

Ong Ye Kung表示，健康产品监管是另一个机遇领域。他指出，卫生科学局的批准获得了超过10个海外监管机构的认可。

他说：“这意味着在本地获得批准，就能打开通往区域乃至更广阔市场的大门。新加坡可以成为药品和医疗器械进入许多其他市场的门户。”他补充道，这也将使新加坡的患者比许多其他市场的患者更早地获得新疗法。

Ong Ye Kung还提到了营养学和食品科学，表示新加坡可以成为支持健康老龄化的创新食品的研发中心和生产基地。

他补充说，人工智能也有望在医疗保健领域发挥越来越大的作用，例如改善医院运营、支持临床决策，以及识别可能受益于预防性保健护理的个体。

除这些领域外，Ong Ye Kung呼吁政府与私营部门之间建立更强大的合伙业务。

他说：“我们不能完全把它交给市场。在医疗保健领域，这样做是行不通的。”

“商业部门和政府必须有意识地共同努力，达成共识。这样，我们才能以一种直接加强医疗保健公共目标的方式来发展长寿经济。”

Ong Ye Kung表示，政府还必须“前倾”，与行业合作共同塑造市场，而不是保持距离进行监管。

这包括设定明确的公共卫生目标和政策框架，如健康SG、乐龄SG和营养等级标签；同时分享待解决的问题，支持负责任的创新，并与企业合作应对人口老龄化的挑战。

他补充说，新加坡从未不惜一切代价追求经济增长，并指出医疗保健需要在商业机会和公共利益之间取得审慎的平衡。

他说：“政府需要与商业部门合作，利用其活力、创造力、创新和投资，同时让长寿经济立足于尊严、可负担性、其公共目的以及为人民创造更美好的生活。”