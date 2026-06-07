在Elon Musk引领下，美国总裁薪酬直冲云霄
高管薪酬加速增长，而普通员工薪资增长滞后，导致美国企业界的薪酬差距进一步扩大
- 包括Elon Musk已持有的所有股份，他目前来自特斯拉的财富总额高达3010亿美元。 照片：纽约时报
本文由AI辅助翻译
即便在美国薪酬最高的企业总裁中，Elon Musk也一枝独秀。他在2025年的薪酬高达惊人的1323亿美元。这不仅是特斯拉普通员工收入的250万倍，更是薪酬第二高总裁的153倍。
线上设计平台Figma的负责人Dylan Field在排行榜上位居第二，仅次于Musk。但在创造的财富方面，他远远落后。他8.644亿美元的薪酬，对Musk来说不过是个四舍五入的零头。
这些惊人的数据来自研究公司Equilar为《纽约时报》进行的最新年度最高薪总裁调查。该研究发现，在2025年，另有七名上市公司的总裁薪酬至少达到1亿美元，创下历史新高。
美国上市公司百位薪酬最高的总裁的薪酬中位数达到了3940万美元，创下新高，仅在一年内就跃升了35.8%。
作为一名编辑和专栏作家，我从2007年Equilar调查开始以来就一直参与其中。这些调查一直显示，美国的企业总裁薪酬极其丰厚。但近来，这一趋势变得更加明显。
在最新排名中紧随Field之后的是Shankh Mitra，他来自专注于医疗保健的房地产投资信托基金Welltower，其薪酬为8.21亿美元。Welltower的股东在5月份的一次罕见的反对票中，否决了该薪酬方案。一位批评者称其为“极度偏向管理层”的财富转移。但这项“薪酬话语权”（say on pay）投票不具约束力。每年绝大多数上市公司的此类议案都会获得批准。
公平的薪酬
2018年，美国证券交易委员会（SEC）发布了标准指引，要求上市公司将高管薪酬与中位数员工（即薪酬分布正中间的员工）的薪酬进行比较。当年，Equilar发现，在薪酬最高的100家公司中，这一薪酬比为334比1。在接下来的几年里，该比例有所波动，最高达到348。而在2025年，我们看到了一个非同寻常的飞跃，比例一路飙升至475。
赔偿配套的扩张正在急剧加速，正好赶上Musk的下一个大动作：其火箭和卫星制造商SpaceX的首次公开售股（IPO）。该公司的目标估值为1.8万亿美元。Musk拥有该公司约50%的股份。天空已不再是极限。
股东回报
Equilar计算了自2011年以来，每年拥有最高薪总裁的公司的股东回报中位数。平均回报率为14.6%，比同期标准普尔500指数（S&P 500）包括股息在内的年化回报率高出约半个百分点。投资者从中受益，如果员工在他们的退休户头中持有顶尖公司的股票，他们也同样受益。
如果纯粹从一名员工的角度来看待高管薪酬，你可能会有不同的看法。
老板的薪水通常更高。在一定限度内，大多数员工对此并无异议。经济学家、管理学大师兼《华尔街日报》专栏作家Peter F Drucker曾表示，当总裁的收入是员工的10到12倍时，感觉“差不多是合理的”。他还表示，总裁们应该自愿限制自己的薪酬，使其不高于普通员工收入的20倍。（信息披露：根据《纽约时报》的公司委托声明，本公司的薪酬比为49比1。）
如今，典型的薪酬差距已经超过了于2005年去世的Drucker所认为的公共体面底线的20倍。而Musk的薪酬更是远远超出了旧有的准则，令人难以理解。
因此，有关征收财富税的提案在美国各地蔓延也就不足为奇了。例如，将于11月在加州进行投票的《2026年亿万富翁税法案》提议，对亿万富翁的个人和商业财富总和一次性征收5%的税。7月，纽约市将开始分阶段实施一项针对豪华第二住宅的新税，该法案是在市长Zohran Mamdani的推动下颁布的，他誓言要向富人征税。
一路高升
然而，在美国最大的上市公司中，大多数投资者更愿意关注不断上涨的股价，而非高管的赔偿配套。Musk在特斯拉证明了这一点。
在他获得公司最新的奖励之前，Equilar记录的史上最大笔奖励也来自特斯拉。该奖励于2018年授予，当时价值为22.84亿美元。尽管这笔金额看似惊人，但远不及该奖励的实际价值。它的结构设计要求特斯拉必须达到极具挑战性的里程碑，Musk才能获得任何奖励。但公司实现了这些目标，根据Equilar研究总监Courtney Yu的说法，截至周二（6月2日），这项2018年的奖励价值已达1277亿美元。
包括Musk已经拥有的所有股份，他目前来自特斯拉的财富总额达到3010亿美元。Yu表示，这个总额不包括最新的赔偿配套，该配套在未来几年内不会归属（vested）并完全由他支配，但由于股价上涨，目前价值已约达1780亿美元。
此外，Equilar根据SpaceX在IPO中寻求的估值，计算了Musk来自该公司的财富。包括他现已持有的股份，以及如果他达成公司所有宏伟目标将获得的股份，他在SpaceX的股权价值高达8640亿美元。Musk正在稳步迈向成为世界首位万亿富翁的道路。
多年来，他为了保住并扩大其巨额财富而奋战，而最近，Musk一直占据上风。2024年，美国特拉华州衡平法院的一名法官裁定，特斯拉股东未被充分告知2018年赔偿配套的真实价值。到如今，他们想必已经知情，并且在2024年和2025年，股东们都授予了他巨额的奖励。
2025年12月，特拉华州最高法院恢复了他对2018年巨额奖励的权利，并为他最新的特斯拉赔偿配套扫清了道路。
Musk已经为自己筑起了防线，以应对未来的法庭挑战。2021年，他将特斯拉的法定注册地从特拉华州迁至德克萨斯州，那里的企业环境更为有利。他于2024年将SpaceX迁至德克萨斯州，在该公司，Musk控制着约85%的投票权股份。持不同意见的股东想要推翻他的赔偿配套或决定，可能会变得更加困难。
根据FactSet的数据，特斯拉的股价在2026年有所下跌，但自2010年6月首次公开售股以来，其年化回报率接近42%，累计回报率超过26000%。是的，Musk是富有了。但股东们也获得了丰厚的回报。
遭遇阻力
近来，对于高额的高管奖励出现了一些零星的抵制。
除了Welltower的股东投票，Palo Alto Networks的一次投票也未获通过。据彭博社报道，这是自2015年以来，股东第七次投票反对该公司的高管薪酬。这个次数在标准普尔500指数成分股中是最多的。
这些投票仅具建议性质。尽管如此，Palo Alto Networks的总裁Nikesh Arora在2025年仍获得了一笔价值9970万美元的奖励。根据Equilar的数据，自上任以来，他已累计获得4.94亿美元的薪酬。
Arora能够以其公司卓越的股票表现作为依据。在他任职期间，Palo Alto的股票年化回报率达到了30.6%。这几乎是标准普尔500指数总回报率的两倍。即便如此，代理咨询公司Institutional Shareholder Services（机构股东服务公司）表示，与其他公司相比，他的薪酬偏高。
大多数“薪酬话语权”议案都会以压倒性多数通过，因此未能获得至少70%支持票的情况就值得注意。除了两家公司遭到直接否决外，Equilar调查中还有10家公司的支持率低于70%。其中包括一些知名高管，如Adobe的Shantanu Narayen、BlackRock的Larry Fink、Broadcom的Hock Tan以及Citigroup的Jane Fraser。根据该调查，Fraser是2025年美国上市公司中薪酬最高的女性。她获得了9580万美元的奖励。
Equilar系列调查中的许多数据之所以能够公开，得益于2010年的美国《多德-弗兰克法案》。该法案的公共披露要求以及“薪酬话语权”投票，本意是为了遏制企业总裁的奢华薪酬。但在大多数情况下，效果并不理想，尽管2022年是一个显著的例外。那一年是几十年来通货膨胀最严重的一年。市场上的大多数股票遭受重创，高管赔偿配套也下降了5%。
但2026年股市表现强劲，高管薪酬也随之飞涨。诚然，巨大的财富积累正在成为一个政治问题。然而，只要绝大多数投资者持续获利，我就不会下大赌注去反对这些总裁们。纽约时报
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