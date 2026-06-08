私人银行转向健康、养生和教育服务，以在财富管理领域脱颖而出

随着吸引和留住客户的竞争日益激烈，此类服务成为加深客户关系的一种方式

【新加坡】随着客户竞争日益激烈，新加坡的私人银行正在为富裕客户提供其传统财富管理服务之外的生活服务产业群。

他们推出的服务包括医疗保健服务渠道、礼宾服务乃至教育咨询。

这一转变反映出，在日益拥挤的财富管理市场以及吸引和留住高净值人士（High-Net-Worth Individuals, HNWIs）的竞争中，银行正努力实现差异化经营。

在汇丰人寿（HSBC Life）对新加坡100名高净值人士进行的一项调查中，有43人将医疗保健服务列为优先事项。这项调查是针对亚太地区九个市场的908名高净值人士进行的更广泛调查的一部分。

新加坡汇丰人寿首席合伙业务分销官Michael Wei表示：“对于高净值家庭而言，财富规划关乎的是意图、传承和长期管理，而非短期结果。”

着眼于长远发展，一些私人银行正押注于健康和养生服务；其他银行则专注于家庭和下一代服务，如教育规划。

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新加坡汇丰银行于5月11日为其Premier和Premier Elite客户推出了一项综合性的健康、养生和长寿服务。

该服务包括：通过私营医疗保健服务提供商IHH Healthcare运营的全天候礼宾服务，客户可优先获得医疗保健服务渠道；通过定制的健康筛查套餐，客户可获得预防性保健护理；此外还有注重长寿的养生计划。

新加坡汇丰银行国际财富与卓越理财银行业务主管Ashmita Acharya表示，客户正日益“以更全面的视角看待财富，超越财务结果”，转而关注“养生和健康长寿”。

她补充说：“随着寿命延长和医疗保健期望值的提高，客户在进行退休和遗产规划的同时，也更加重视预防、护理质量和长寿。”

HSBC Premier和Premier Elite客户必须分别维持最低20万新元和120万新元的全面客户关系总余额。

与此同时，花旗集团（Citigroup）已与教育咨询公司Crimson Education、ED-SG和Onwards Education Consultancy合作，为其Citigold Private Client客户提供教育规划服务。

客户可以获得关于国际教育规划、项目选择以及全球各大学录取方面的指导。

这些合伙业务从今年3月开始，将持续到2027年底。

Crimson Education新加坡区域经理Praise Tan表示，该公司专注于美国和英国顶尖大学的录取申请，尤其是常春藤联盟和牛津剑桥，同时也支持全球其他顶尖院校的申请。

她补充说，Crimson Education提供免费的初步咨询，帮助家庭确定“合适的和目标院校”，并评估准学生的个人情况，以了解所需的录取支持程度。

她说，虽然一次咨询“通常足以提供初步的战略概览和路线图”，但希望进入顶尖大学的家庭可能需要更长期的支持，重点关注“学术规划、课外活动策略、大学选择、文书、面试准备和申请管理”。

花旗财富（Citi Wealth）南亚地区数字增长和财富连续性主管Gourab Kundu表示，该行认为，支持更广泛的人生目标能够培养“情感货币”，这有助于吸引和留住客户。

Citigold Private Client客户通常需要拥有至少150万新元的管理资产。

华侨银行（OCBC）也通过与其保险部门大东方（Great Eastern）的合作，于3月推出了大东方私人客户（Great Eastern Private），从而扩大了其为富裕客户提供的服务。

华侨银行集团分层业务主管Susan Tan表示，这项合作为该行持有符合条件的大东方保单的宏富理财（Premier Banking）和宏富私人客户（Premier Private Client）客户提供了“一系列精心策划的健康和养生福利”，包括定制的体检。

大东方私人客户的“私人客户特权”计划涵盖七个领域：下一代领导力、家庭咨询与信托服务、健康与长寿、国际税务咨询、法律咨询、慈善事业以及全球生活服务产业群礼宾服务。

该保险公司为高净值人士推出了Hewton Fair Suite，这是位于大东方中心内的一个专属客户空间。

该套间内设有一个由莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）运营的现场医疗设施，提供当日健康评估以及健康长寿和医疗养生服务。

大东方集团首席执行官Greg Hingston表示，大东方私人客户旨在为客户“在人生的每个阶段和代际传承中”提供支持。

要获得OCBC宏富理财（Premier Banking）和宏富私人客户（Premier Private Client）的资格，客户必须分别维持至少35万新元和150万新元的管理资产。

私人银行很可能会继续提供此类服务。

Kundu表示，花旗银行的客户对这些服务非常感兴趣；Acharya则称汇丰银行客户的反应“非常令人鼓舞”。

Acharya补充道：“健康与财富将成为一个单一、互联的生态系统，长寿和预防性保健护理将融入财富管理之中。”