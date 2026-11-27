该业务正在寻求覆盖北亚和印度的增长市场顾问。

Schroders 财富管理团队成员，从左至右依次为：财富规划主管 James Gladstone、亚洲区首席执行官 Evonne Tan 以及亚洲财富咨询主管 Alvin Chiam。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】随着亚太区越来越多家族在代际财富传承过程中寻求专业协助，Schroders 财富管理已将其全球财富咨询服务引入该地区。

预计到2030年，亚洲将有约5.8万亿美元的财富易手，区域内的财富传承将进一步加速。

Schroders 财富管理全球财富咨询主管 James Gladstone 表示，如今客户的资产足迹日益超越其原籍国，其家族成员和财富广泛分布于世界各地。

他在接受《商业时报》(The Business Times) 独家专访时表示：“这确实带来了挑战，即他们如何在不同司法管辖区以节税且合规的方式管理或构建其资产。”

Schroders 将财富管理部门拓展至亚洲，与其在中东和英国等其他基地的业务形成互补，旨在更好地服务其高净值 (HNW) 和超高净值 (UHNW) 客户群体。

然而，尽管新加坡和香港在 Schroders 的亚洲客户群中仍占有重要份额，但此次业务拓展也推动了市场对覆盖印度及更广泛北亚市场的顾问的需求日益增长。

Schroders 财富管理亚洲区首席执行官 Evonne Tan 表示，这些地区已被确定为“增长市场”，其亚洲财富咨询服务希望在这些市场建立业务能力。

新加坡将成为 Schroders 亚洲财富咨询业务的区域中心。

Schroders 财富管理亚洲财富咨询主管 Alvin Chiam 将在新加坡领导该团队。

他于近期十月履新，将与客户关系经理、投资专家和外部专业顾问合作，根据客户的具体情况和目标为其提供指导。

由于 Schroders 财富管理的目标客户是高净值和超高净值的个人与家族，其客户的投资组合规模通常从500万美元起。

Schroders 表示，避免与公司投资管理业务产生利益冲突可能颇具挑战。因此，其财富管理业务的收入模式采用“开放式架构”，主要以收费为基础，而非资产负债表驱动或交易驱动。

该公司指出：“我们的目标是通过增加和保留客户资产来建立长期、经常性的收入，而不是依赖贷款利差、产品利润或交易量。”

客户可以购买“最低费率的份额类别”，从而避免在支付财富管理费的同时，再为底层的 Schroders 产品支付额外的分销利润。

专家们补充说，强大的投资治理和透明的收费标准也将有助于实现利益一致。

不仅仅是避风港

Tan 解释说，新加坡作为“避风港”的声誉吸引了许多高净值和超高净值家族前来这个“稳定”的地方管理财富。

但她指出，多年来新加坡自身也在不断发展，如今已具备显著的“国际影响力”。

Schroders 设在新加坡的亚洲财富管理中心致力于促进税务透明并加强行业内的全球合作，而新加坡的国际影响力将为此带来裨益。

Chiam 表示，未来在新加坡为亚洲家族提供服务，需要的将不仅仅是“权宜之计”或一套预设的产品，尤其因为这些家族在财富管理中非常重视家族和谐与业务的连续性。

他警告说，其策略绝不是“即插即用”，因为该咨询服务不提倡只关注短期收益的解决方案。

在他的职业生涯中，他见过有些家族仅仅为了获得税收优势而设立某些架构，结果却“在这个过程中导致家族分崩离析”。

Chiam 表示，因此 Schroders 财富管理的咨询流程将为每个家族的长期目标量身定制，以确保其财富能够跨代传承。

根据新加坡金融管理局的数据，新加坡的家族办公室数量已实现显著增长，本地现有超过2000家单一家族办公室。

Chiam 解释道：“亚洲家族倾向于通过经营实业来积累财富，因此家族办公室是其家族财富的一种（典型）运营模式。”

Tan 表示，随着这一趋势的持续，公司热衷于为首次在新加坡设立的家族办公室提供支持。

她指出：“我们能够提供一体化的支持……从协助设立本身，到财富咨询以及其他投资组合工作。”

高净值家族如何投资于新加坡和香港

Tan 分享道，该区域有很大一部分客户会“两边下注”，将资产同时配置在新加坡和香港。

她指出：“我们看到，越来越多拥有家族办公室的客户出于不同原因，希望将（他们的资产）同时记入亚洲这两个地点。”

从根本上说，香港为投资中国及其他北亚地区的股票提供了更直接的渠道，那里的资本市场更为“稳健”。

她合作过的一个家族在新加坡和香港都设有家族办公室。她注意到，该家族将较为保守的资产和传统投资组合记在新加坡名下。

与此同时，该家族将“风险较高的资产”投资于香港。

这位亚洲区首席执行官表示，客户通常希望为其投资组合和财富争取到两全其美的优势，这意味着他们利用这两个亚洲中心的方式更多是“互补……而非竞争”。

跨国资产管理公司 Schroders 于10月1日被美国资产管理公司 Nuveen 收购。合并后的实体在公开和私募市场的资产总值达2.6万亿美元。

在全球范围内，该公司的财富管理部门管理着1298亿英镑（1729亿美元）的资产。截至今年6月，该集团管理的总资产为8678亿英镑。