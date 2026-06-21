普华永道：亚太区资产管理规模预计2030年将达34.5万亿美元，新加坡巩固其财富中心地位

这个城市国家旨在抓住跨境财富、代币化和主权资本带来的机遇

普华永道的 Paul Pak 表示，结构性优势正在塑造新加坡在亚太资产和财富管理领域的角色。 图片来源：路透社

【新加坡】随着亚太地区的资产管理规模（AUM）预计到2030年将达到34.5万亿美元，新加坡正不断巩固其作为该地区主要财富中心的地位。

普华永道在其《2026年亚太区资产和财富管理革命》报告中指出，该地区的资产管理规模将以6.8%的复合年增长率（CAGR）增长，超过北美（6.2%）和欧洲（5.6%）的增速。

客户总资产预计将从2024年的107.2万亿美元增至2030年的154.3万亿美元。

作为与香港并列的亚太区两大国际投资中心之一，新加坡目前管理着全球8%的主权财富基金资产，其资产管理规模达4.6万亿美元，这巩固了其作为高净值（HNW）财富目的地的角色。

从亚太区流入新加坡的资金将继续发挥重要作用。预计到2030年，亚太区高净值人士的资产将达到52.4万亿美元，复合年增长率为6.9%。

私募市场在亚太区资产和财富管理收入中的占比也从2012年的20.3%上升至2024年的55.4%，预计到2030年将进一步增至59.5%，即998亿美元。

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然而，亚太区的资产和财富管理机构目前管理的区域内客户资产不足四分之一，而欧洲和北美的这一比例分别接近40%和60%，这凸显了该地区尚未开发的巨大机遇。

代币化进程

在数字资产领域，新加坡正逐渐成为代币化基金结构的试验基地。

新加坡正通过其金融管理局（MAS）的“Project Guardian”计划，力求将代币化从试点阶段推向商业化部署。该计划是决策者与金融业之间的合作项目，旨在通过资产代币化提升金融市场的流动性和效率。目前，该计划已扩展到七个司法管辖区的40多家机构。

这一进程将与“Guardian Wholesale Network”、该国的稳定币制度，以及计划中使用央行数字货币发行和结算代币化金管局票据的试验同步进行。

普华永道新加坡的亚太区及新加坡资产和财富管理主管 Paul Pak 表示：“结构性优势正在塑造新加坡在亚太资产和财富管理领域的角色。”

他补充说，这些优势包括深厚的主权财富基础、有助于定义代币化金融的先进监管环境、不断深化的资本市场，以及为跨境资本打造的税务和基金结构生态系统。

他表示：“亚太区的增长前景是明确的。竞争的关键在于，哪些公司具备战略清晰度、运营模式和资本纪律，能够将这种增长转化为持久优势，以及他们将依托哪个平台进行竞争。对于越来越多区域性和全球性的基金经理而言，这个平台就是新加坡。”