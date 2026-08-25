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CIO CORNER

人工智能价格战已经打响

这场战斗的关键不在于谁能构建最聪明的模型，而在于谁能将更廉价的智能转化为持久的现金流

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    • 基础模型市场可能会在美国和中国整合，最终剩下两到三家大型企业。
    • 基础模型市场可能会在美国和中国整合，最终剩下两到三家大型企业。 图片来源：PIXABAY

    Kelly Chia

    Published Tue, Aug 25, 2026 · 04:08 PM

    本文由AI辅助翻译

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    关于开放和封闭人工智能模型的争论，常常被包装成一场哲学思辨。但实际上，这正演变成一场价格战。

    中国的开发者，如深度求索 (DeepSeek)、阿里巴巴的通义千问 (Qwen)以及月之暗面 (Moonshot) 的 Kimi，正在发布功能日益强大的开源权重模型，其成本仅为美国前沿实验室收费的一小部分。

    “开源权重”意味着用户可以下载训练好的参数并根据许可条款进行修改。但这并不意味着可以访问训练代码、详细的数据信息或完整的训练方法。

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    CIO CornerArtificial Intelligence

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