人工智能价格战已经打响

CIO CORNER

这场战斗的关键不在于谁能构建最聪明的模型，而在于谁能将更廉价的智能转化为持久的现金流

基础模型市场可能会在美国和中国整合，最终剩下两到三家大型企业。 图片来源：PIXABAY

关于开放和封闭人工智能模型的争论，常常被包装成一场哲学思辨。但实际上，这正演变成一场价格战。

中国的开发者，如深度求索 (DeepSeek)、阿里巴巴的通义千问 (Qwen)以及月之暗面 (Moonshot) 的 Kimi，正在发布功能日益强大的开源权重模型，其成本仅为美国前沿实验室收费的一小部分。

“开源权重”意味着用户可以下载训练好的参数并根据许可条款进行修改。但这并不意味着可以访问训练代码、详细的数据信息或完整的训练方法。