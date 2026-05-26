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另类投资的下一阶段：应对投资组合的挑战

投资渠道已不再是核心问题，关键在于投资者应如何利用这些渠道

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    • 与一年前相比，投资者如今提出的问题更为复杂和深入。
    • 与一年前相比，投资者如今提出的问题更为复杂和深入。 图片来源：PIXABAY

    Amanda Ong

    Published Tue, May 26, 2026 · 03:32 PM

    本文由AI辅助翻译

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    对于另类投资领域而言，进入2020年代以来，其发展一直由一个首要目标所主导：扩大投资渠道。

    各大平台降低了最低投资门槛，实现了开户流程的数字化，并开放了以往主要局限于私人银行和机构投资者的产品。

    结构性产品、私人信贷和收益导向型策略稳步进入主流市场，尤其受到那些在传统股票和债券之外寻求更多元化投资和收益选择的精明投资者的青睐。

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    Alternative investments

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