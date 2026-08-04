日本央行7月维持利率不变，但再次加息的理由已逐渐成形

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日元迅速走软加剧了通胀压力

乍看之下，日本的通胀似乎得到了很好的控制，但该国仍在通过大量的政府津贴为家庭提供缓冲。 图片来源：路透社

日本央行 (BOJ) 在其7月的货币政策会议上维持1%的政策利率不变，这一决定并不令人意外。

继6月份历史性的加息（该次加息将借贷成本推高至三十多年来的最高水平）之后，市场普遍预期决策者将暂停行动，并在采取下一步行动前评估经济反应。

7月份的投票结果或许显得鸽派，只有一名董事会成员支持立即加息。然而，在2026年底前再次加息25个基点的理由正在逐渐成形。

整体通胀率并不能反映全貌

在评估央行是否可能收紧政策时，大多数投资者自然会关注消费者通胀。从这个指标来看，日本的情况似乎相对温和。

6月份，日本整体消费者通胀率同比增长 (yoy) 1.7%，而核心通胀率微升至1.6%。两者均低于日本央行2%的目标。

乍看之下，日本的通胀似乎得到了很好的控制，尤其与美国和欧洲相比。近几个月来，美欧的核心通胀率一直高于2%，整体通胀率则在3%左右徘徊。

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但这种比较有些误导性。日本继续通过大量的政府津贴为家庭提供缓冲，包括汽油价格上限以及对电费和天然气账单的支持。这些措施帮助抵消了中东持续的地缘政治紧张局势所引发的能源价格急剧上涨，从而有效地抑制了整体通胀率。

一旦我们将注意力转向生产者价格，潜在的通胀情况就变得清晰得多。生产者通胀率已从3月份的2.9%稳步攀升至4月份的5.4%、5月份的6.6%和6月份的7.1%，标志着价格连续四个月加速增长。

最近的增长主要由两类产品驱动——能源相关商品和半导体相关产业。

石油和煤炭产品价格同比增长22.8%，同时，原油和石脑油价格上涨将化工产品价格推高了14.4%，这凸显了高昂的能源成本已广泛传导至日本的制造业产业群。

随着中东地缘政治紧张局势持续升级，以及原油价格回升至每桶100美元以上，制造商在未来几个月可能面临持续的成本压力。

与此同时，人工智能投资热潮继续为日本半导体供应链提供强大的定价能力。信息和通信设备价格上涨了14.5%，而作为半导体制造、电网和人工智能基础设施关键投入的非铁金属价格飙升了39.2%。

尽管全球半导体股票近期出现波动，但人工智能的潜在需求依然异常强劲。从美国主要超大规模数据中心创纪录的资本支出，到持续的内存供应限制，该行业的基本面继续指向持续投资而非放缓。

随着这些较高的生产成本逐渐传导至整个供应链，它们可能会在未来几个月对消费价格构成进一步的上行压力。

日元走软火上浇油

日元迅速走软加剧了通胀压力。7月大部分时间，日元兑美元汇率在161至164的窄幅区间内波动，之后在7月31日当局干预后走强。

美联储在7月的会议上保持鹰派立场，有三名决策者投票支持再次加息。利率差异进一步扩大的前景继续鼓励资本外流并对日元构成压力。

这种影响在日本的进口价格中已经显现。6月份，以日元计价的进口价格同比增长29.7%，而以合约货币计算则为17.8%。大约12个百分点的差距反映了货币贬值的直接通胀影响，因为日元走软使得进口食品、燃料和工业原料的价格大幅上涨。

也有理由相信货币效应将会加剧。6月份的生产者价格指数 (PPI) 是以1美元兑160.80日元的平均汇率计算的。尽管日元在7月31日干预后短暂反弹，但历史表明此类干预往往只产生暂时性影响。

此外，日本央行相对鸽派的基调，以及只有一名董事会成员投票支持再次加息的事实，可能会使日元持续承压。如果日元再次走软，随着更高的进口成本继续渗透到经济中，未来几个月生产者通胀可能会进一步加速。

收紧政策的空间

与以往的通胀时期不同，当前的通胀是由工资上涨而非仅仅是输入性成本所推动。

日本最大的工会组织“联合会” (Rengo) 报告称，企业同意平均加薪5.01%，这是薪资涨幅连续第三年超过5%的门槛。

与此同时，政府的顾问小组建议，将2026财年的全国平均最低工资提高55日元（0.35美元），即4.9%，至每小时1176日元。

在政府津贴减轻了生活成本上涨负担的同时，强劲的工资增长也帮助实际工资在今年重返正值区间。这为家庭提供了更强的购买力，并在不确定的外部环境下支持了国内消费。

最近的经济数据印证了这一点。5月份零售额同比增长加速至5.3%，远高于4月份的2.8%，反映出消费者支出更为强劲。外部需求也保持强劲，出口增长了19.3%，标志着连续第四个月实现两位数增长。

日元走软无疑为出口商提供了支持，但出口同样受益于全球对人工智能相关半导体和数据中心设备的强劲需求。

综上所述，这些发展表明日本经济正变得越来越有能力承受更高的利率。随着通胀范围扩大、工资增长加强以及国内需求保持韧性，日本央行对其逐步实现政策正常化的道路越来越有信心。

良好的投资前景

对投资者而言，日本逐步摆脱超宽松货币政策仍然是一个积极的进展，而非阻力。

利率上升应能通过扩大贷款利差继续提高银行和保险公司的盈利能力，而拥有强大定价能力的公司则有望从更健康的通胀环境中受益。

结合持续的公司治理改革、强劲的盈利增长以及在人工智能领域的结构性投资，日本股市的前景依然看好。

作者是 FSM Global 研究和投资组合管理团队的高级研究分析师。FSM Global 是奕丰金融 (iFast Financial) 旗下直接服务于客户 (B2C) 的部门，而奕丰金融是奕丰集团 (iFast Corporation) 的新加坡子公司。