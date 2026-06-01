M&G Investments获70亿英镑全球资金流入提振，进一步拓展亚太市场

保险公司M&G旗下资产管理部门首席执行官观察到欧洲和亚太地区资金流入增加，并关注私募信贷领域的机遇

Joseph Pinto表示，公司在日本、香港和新加坡等亚太市场投入了更多资源。“我们还将在澳大利亚增加一名销售人员。” 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】在宏观经济波动的背景下，M&G Investments在2025年录得70亿英镑（120亿新元）的净流入后，正继续向亚太地区扩张。这是自2019年以来外部资产管理客户带来的最高全球资金流入额。

该公司在三到四年前开始其全球扩张计划，当时集团首席执行官 Andrea Rossi 于2022年加入M&G，而 Joseph Pinto 则于2023年加入集团旗下资产管理部门M&G Investments并担任首席执行官。

Pinto在新加坡接受独家专访时说：“新的管理层决定制定一个积极的增长计划和目标。我们非常明确，我们希望进入私募市场，我们希望进入亚洲……我们完全兑现了我们的承诺。这证明了该战略是行之有效的。”

在这家总部位于伦敦的保险公司发布的2025年年度报告中，其将净流入归因于旗下机构基金超越基准的表现，以及欧洲和亚洲业务的增长。在过去三年中，其约84%的机构基金表现优于基准，而2024年这一比例为79%。

此外，M&G Investments近60%的第三方资产管理与行政规模（AUMA）现在来自英国以外的客户，高于五年前的37%。

根据年度报告，亚洲业务的部分增长得益于该公司于2025年与日本保险公司Daiichi Life建立的合伙业务。预计该合伙业务将在未来五年内为M&G带来60亿美元的新业务流量。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

同样，该合伙业务预计将为Daiichi Life带来20亿美元的新业务流量。作为协议的一部分，Daiichi Life也将考虑在日本和亚洲分销M&G的产品。

该合伙业务是Daiichi Life收购M&G约15%股份协议的一部分，该协议尚待监管部门批准。

Pinto说：“至今已有一年，我们大约筹集了10亿美元……我对这个进度非常满意。这项合伙业务是多维度的……第一年，他们选择了一些策略，从固定收益和私募市场开始，现在我们正在扩张。我们希望涉足其他资产类别（如股票）。”

2025年，M&G Investments的AUMA为3452亿英镑，其中1623亿英镑代表人寿保险业务管理，1090亿英镑为第三方机构客户管理，732亿英镑为批发客户管理。

亚太地区的战略布局

Pinto补充道，这70亿英镑的外部资产管理资金流来自欧洲和亚洲的各类客户，这给予了M&G进一步投资亚太地区的信心。

根据年度报告，在2024年至2025年间，来自欧洲客户的第三方AUMA增长了20%，来自亚洲客户的则增长了9%。

Pinto表示，公司已投资于亚洲的新分销团队，并任命了新的亚太区销售主管。公司在日本、韩国、台湾、香港和新加坡也投入了更多资源。“我们还将在澳大利亚增加一名销售人员……我们确实有一些澳大利亚客户，但过去我们大多是飞来飞去地服务他们。但从现在起，我们希望直接在当地为这些客户提供服务。”

该公司于2023年11月聘请 Amy Cho 担任亚太区主管兼M&G Investments新加坡公司首席执行官。2024年5月，公司又聘请了 Lesley Lo 担任亚太区机构分销主管，她常驻香港。

该公司自2019年起在澳大利亚设有办事处，主要专注于房地产投资。Pinto补充道：“因此，我们正在扩大那里的业务活动，在原有基础上增设一个销售代表处。这是我们一直在部署的一个结构非常完善的战略。”

在亚太地区，该公司依托日本、韩国、台湾、香港、新加坡和澳大利亚这六个基地，员工可以从这些地方前往M&G认为有机遇的其他亚洲国家。

他说：“例如，我下周初要去吉隆坡。我们在那里也正在与一些（潜在）客户洽谈，主要是机构客户。此外还有其他地区。”

他指出，中国也很有吸引力，因为它是M&G希望覆盖的拥有大型机构的国家之一。

回归基本：多元化投资

Pinto表示，尽管存在地缘政治不确定性，但客户仍然热衷于长期投资。

“现阶段我们没有看到客户出现任何恐慌。在某些领域，客户会提出一些问题；但总的来说，客户仍然希望部署资金和进行投资。我们都从去年的关税事件中吸取了教训，如果你还记得……（美国总统 Donald Trump 的）‘解放日’，当时市场大幅下跌——任何当时决定规避风险而没有再投资的人都错过了反弹。”

他补充说：“关键在于——顺便说一句，这很乏味——但它被称为多元化。我们完全回归到基本原则。去年我们再次吸取了教训——需要从美国市场进行适度多元化。这就是为什么我们看到大量客户资金流入欧洲资产和亚洲资产，因为他们在美国的风险敞口过高。”

多元化也体现在资产类别风险敞口上。2025年，M&G Investments管理的资产中，有2637亿英镑投资于包括股票、固定收益和多元资产在内的公开资产，另有808亿英镑投资于私募信贷、基础设施和私募股权等私募资产。

他说：“我们主要与机构客户进行另类投资交易。因此，我们客户群中，超过98%的客户都是机构客户。”

“我们在欧洲推出了一些策略，例如利用欧洲法规设立的欧洲长期投资基金（ELTIF）。我们还在利用英国法规推出一个长期资产基金（LTAF）。”

2025年，M&G为其LTAF获得了监管批准，该基金将为英国的界定供款退休金计划提供投资于多元化私募信贷策略的渠道。该公司还于2023年推出了M&G企业信贷机会ELTIF，截至2026年4月，该基金的资产规模为10.4亿欧元（15亿新元）。

Pinto指出：“现在还处于早期阶段，客户们仍然满意。我们在流动性条款和赎回限制条款方面一直非常谨慎，并做了大量的投资者教育工作。这是一个投资于杠杆贷款和直接贷款的精选私募信贷策略。”

他补充说，团队会花时间向中介机构和客户解释从公共信贷转向私募信贷进行多元化投资的意义，尤其是在今年早些时候出现有关基金赎回限制的新闻背景下。

不过，这些限制并未让M&G过于担忧。

Pinto说：“我们的风险敞口不像我们的一些同行那么大。这就是为什么我们不太担心媒体上报道的情况……我们的结构没有使用杠杆，这与那些在美国成为头条新闻的杠杆化结构——商业发展公司（BDC）——有本质区别。”

他指出：“我们拥有非常稳健的承销流程，尤其是在私募信贷领域；我们基于强大的信贷研究能力，拥有自己的信用评级体系。”自2008年以来，该公司主要的21亿欧元欧洲贷款策略的年均违约率为1.1%。

“我们通过极其严格的筛选来做到这一点……在我们看过的所有交易中，我们拒绝了其中的70%。然后我们有强大的监控流程。一旦投资，我们就会跟踪该投资，确保其进展顺利。当我们看到借款人出现困境的早期迹象时，我们就会迅速采取行动。”