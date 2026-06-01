金管局与人寿保险协会警告：投资联结保险勿使用“保本”标签

投资联结保险的身故赔偿通常有保证部分，但产品本身并非保本。

新加坡金融管理局 (金管局) 表示，希望财务顾问代表“在提供财务建议时，诚实地为客户的利益着想”。 照片：商业时报资料

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 和新加坡人寿保险协会 (LIA) 近日发布严厉警告，要求停止对投资联结保险 (ILP) 使用“保本”的描述，这是当局为杜绝此类误导性陈述所做的最新努力。

过去几个月，一些保险代理和财务顾问代表使用“身故时资本保证”一词来描述投资联结保险的身故赔偿。

此举旨在迎合新加坡人偏爱较安全投资的倾向，而年长者和准退休人士似乎是他们的主要目标。

投资联结保险的身故赔偿通常包含保证部分，但产品本身并非保本。

一些顾问还试图说服潜在客户，只在他们的公积金 (Central Provident Fund, CPF) 终身入息计划户头中存入全额退休存款 (Full Retirement Sum) 的一半，即满足基本退休存款 (Basic Retirement Sum) 即可，然后将另一半投资于投资联结保险。

根据这项提案，来自公积金终身入息计划（基于基本退休存款）和投资联结保险的综合收入，将提供比个人存足全额退休存款所能获得的更高的最终每月入息。

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对于2026年满55岁的公积金会员，基本退休存款为11万零200新元，65岁时预计的每月入息为950新元。全额退休存款为22万零400新元，预计的每月入息为1780新元。

Providend总裁Christopher Tan在今年5月的《理财智慧》专栏中就引用了这样一个案例。在该提案中，财务顾问代表将这份投资联结保险描述为“身故时资本保证”并能“终身派息”。

这款受质疑的产品似乎是由Etiqa和FWD发行的投资联结保险。FWD已声明不赞同此类营销方式。

“我们注意到，近期出现一份文件……将包括我们公司在内的多家公司的产品与公积金终身入息计划进行比较，并作出不实陈述。我们正与人寿保险协会密切协调，调查这份未经授权且具误导性的材料。

“我们可以确认，我们所有经授权的产品手册或营销材料均不包含任何此类比较。根据我们与分销商的法律协议，任何使用FWD名称或品牌的材料都必须获得我们的预先批准。我们已提醒所有分销商，他们有责任遵守法律和专业行为准则。”

金管局的期望

金管局表示，希望财务顾问代表“在提供财务建议时，诚实行事，并以客户利益为重”。“销售材料，包括用于产品比较的材料，必须准确清晰。关键的产品特性、风险和收费必须以不误导客户的方式披露。

“将非保本产品表述为保本产品是不可接受的，也不符合金管局对持牌财务顾问的公平交易期望。”

金管局表示，若消费者对自己购买产品的营销方式有疑虑，应联系销售人员所属的金融机构。“金管局要求所有金融机构监督其代表的销售行为，并根据内部政策迅速采取纪律处分。”

人寿保险协会执行董事Chan Wai Kit表示，投资联结保险并非保本产品，这与一些可能提供此类保证的保险产品（如储蓄保险）不同。

他说：“‘身故时资本保证’一词并非业内公认的术语，也未出现在投资联结保险的标准文件中……消费者不应被误导，以为他们的资本可以免受市场风险影响，而事实并非如此。”

他表示，投资联结保险的身故赔偿是保险保障的一部分，应予以明确披露和界定。“身故赔偿是在投保人身故时触发的保险赔付，不应与资本保证混为一谈，因为投资联结保险的投资价值在保单有效期内仍可能波动，并受市场风险影响。”

去年12月，人寿保险协会向会员公司发布行业指南，要求在投资联结保险的营销材料或口头解释中，不得使用“身故时资本保证”一词。“对保单利益的描述应准确、符合语境，并与保单条款一致。”

今年第一季度，联结保险的销售额约为7.23亿新元，占16.9亿新元新业务总额的43%。单一保费保单的销售额同比增长超过36%，达到4.63亿新元。

对财务顾问代表的要求

Chan表示，财务顾问代表必须进行适当的事实调查和适当性评估，并对产品特点、风险、费用和局限性提供平衡的解释，以帮助消费者做出知情的决定。

“在沟通的各个阶段，包括寻找潜在客户和销售过程中，财务顾问代表都应保持专业，不使用可能误导消费者的不当术语。

“行业非常重视公平交易和负责任的行为，一旦有证据表明任何财务咨询公司或代表存在不当行为或误导性陈述，我们将采取必要行动。”

金融业纠纷调解中心 (Fidrec) 表示，去年共收到160起与投资联结保险相关的索赔案，而2024年为211起，2023年为55起。

“这些索赔案通常围绕市场行为问题的指控，指的是像不当销售或失实陈述、对投资联结保险的信息披露不足，或提供不当财务建议等做法。”

对于由Fidrec处理的案件，消费者能否获得补偿，取决于金融机构是否存在导致消费者蒙受财务损失的不当行为。

这些不当行为包括未能披露重要的产品信息、作出虚假或误导性陈述，或在没有合理依据的情况下推荐投资某产品。

在Fidrec进行调解的案件没有索赔顶限，但如果案件进入裁决阶段，每起索赔的索赔顶限为15万新元。

去年进行行业咨询后，投资联结保险将被归类为复杂金融产品，无论其旗下的子基金是复杂还是非复杂产品，都必须提供自身的产品摘要。