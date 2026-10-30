星展银行调查发现家族办公室在财富传承方面存在风险准备差距
仅4%的受访者预计将在未来三年内进行实质性的财富转移
- 对43%的受访者而言，下一代完全没有参与财富规划。 图片来源：PIXABAY
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 亚太地区的富裕家族预计将向其继承人转移高达5.8万亿美元的财富，但星展私人银行 (DBS Private Bank) 的一份新报告发现，一个显著的“风险准备差距”可能会阻碍其计划的实现。
这份名为《星展亚洲家族办公室年鉴2026：评估风险准备差距》的报告发现，创始人希望继续掌控一切的愿望是财富传承规划的一个主要障碍。
在受访的创始人及其受益人中，仅有4%的人预计将在未来三年内进行实质性的财富转移。约33%的受访者表示，延迟的原因是创始人不愿放权。
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