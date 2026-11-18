FUTURE OF FINANCE 2026

麦肯锡表示，银行在快速、大规模采用人工智能方面“没有宽限期”

波士顿咨询集团估计，到2030年及以后，全球零售银行每年可从人工智能的应用中获得高达3700亿美元（约合4736亿新元）的潜在利润。 图片来源：PIXABAY

金融机构利用各种形式人工智能的努力始于十多年前，最初侧重于提高运营效率和欺诈检测。

如今，在资金雄厚且愿意投入资本的银行支持下，更新形式的人工智能将提升全球银行业的竞争水平。

麦肯锡在其《2026年全球银行业年度回顾》中表示，银行业在2025年实现了创纪录的1.3万亿美元（约合1.66万亿新元）净收入，并且这一趋势在2026年仍在很大程度上延续。但其客户群对人工智能代理的迅速采用正使竞争加剧。麦肯锡直言不讳地指出：“人工智能带来的颠覆性红利人人皆可争夺，得主将是那些精准而迅速采取行动的银行。这一次，没有宽限期。”

该报告称，银行过去能够按照自己的节奏行事，“部分原因是其较忠实的客户在采用新技术方面速度较慢”。“这次这一优势将不再奏效：人工智能的采用速度是历史上最快的，无论老少都在以几乎相同的速度涌入。”

在麦肯锡对全球46000名零售银行客户的调查中，对生成式人工智能工具的认知几乎已普及。近四分之一的客户已经开始将其用于财务管理。

报告称：“交易本身仍在银行发生，但影响交易的对话却越来越多地发生在别处。”

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人工智能带来的机遇人人可争，但时间紧迫，不容有失。

“一家预见到颠覆性变革的银行，可能早已为客户提供了更具吸引力和更合适的投资产品、理财建议和现金管理能力，从而重新平衡了盈利能力。虽然存款利润下降，但该银行的整体盈利能力可能会上升。”

人工智能在零售银行和财富管理领域的应用

在其《全球零售银行报告》中，波士顿咨询集团 (BCG) 预计银行对人工智能的使用将加速。

这是因为其在潜在收入增长和成本节约方面的好处极具吸引力。

该集团估计，到2030年及以后，人工智能每年可为全球零售银行带来超过3700亿美元的潜在利润。

这比常规业务模式所能产生的潜力高出30%以上。

BCG表示，近期的经济形势凸显了采取行动的紧迫性。报告指出，2025年利率有所放宽，储蓄收入同比下降近35%。

“展望未来，我们预计到2029年，零售银行的收入年增长率将放缓至仅2%至4%，这使得生产力的阶跃式提升势在必行。”

人工智能在私人财富领域的应用

即便是通常被视为定制化建议的堡垒、并高度重视个性化服务的私人财富管理领域，也正受到颠覆。

BCG在另一份报告《人工智能与财富管理经济学》中表示：“我们与客户的对话表明，成为一个‘人工智能优先’的组织已不再只是一个理想化的目标，而是一项硬性任务。最先行动的公司已在转化率、客户满意度、成本和每位顾问的收入等各方面看到了成效。”

BCG表示：“人工智能显著降低了获客和服务成本；增长将不再主要依赖于挖角客户关系经理或进行收购。直接获取客户变得更具经济效益，而早期建立这些能力的公司将发现自己拥有了随时间复利增长的结构性优势。”

未来几年将至关重要

与此同时，标普全球 (S&P Global) 的分析师 Miriam Fernandez 和 Nicolas Charnay 认为，未来三到五年将是区分银行业在人工智能应用方面领先者和落后者的关键时期。

在题为《人工智能与银行业：领先者将很快脱颖而出》的报告中，他们写道：“能够确保获得人工智能益处（包括成本和收入方面）的银行，可能会发现自己拥有了超越竞争对手的持久优势。标普全球评级预计，这最终将影响对这场竞赛中领先者和落后者信用质量的评估。”

当然，挑战依然存在。其一便是规模问题。

根据标普的建模，只有在达到高水平投资时，效率提升以及由此带来的成本收入比和股本回报率的改善才会变得显著。

大型银行似乎更具优势，因为它们可以将这些技术应用于更庞大的客户群和更可观的成本基础上。

“但我们也认识到，那些规模较小、成立时间较短且遗留基础设施较少的实体，可能会发现更容易在其业务中广泛采用人工智能解决方案。”

但该报告也警告称，要警惕可能导致糟糕投资决策的“过度炒作”。

“我们期望管理团队能够审慎分配人工智能预算并监控回报。放弃这些保障措施的银行，在扩大人工智能解决方案的应用规模方面可能面临挑战，同时也会面临来自传统竞争对手以及新型银行和金融科技公司等更高效新进入者的更大压力。”

在本期《2026年金融未来》中，三家领先银行将与我们分享它们在人工智能领域的探索历程，它们正力求将先进能力融入其运营和客户交互的更多方面。

然而，评判其是否有效的标准，已不仅仅是技术能力本身。

正如华侨银行 (OCBC) 集团运营与技术主管 Praveen Raina 所说，真正的试金石是：“它是否让我们的客户办理银行业务更轻松，让我们的员工工作更高效？如果两者都能做到，我们就在创造真正的价值。如果它只是给我们带来了另一个需要运行的系统，那它就不是创新，而是额外负担。”