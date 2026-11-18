FUTURE OF FINANCE 2026

科技决定可能性，但信任塑造了人们愿意使用的系统

随着人工智能模型和数字资产的普及，差异化优势将体现在能否在明确授权、边界清晰和责任明确的前提下部署这些技术。 图片来源：PIXABAY

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

随着人工智能、数字货币和互联平台融入日常银行业务，那些能够留存下来的创新，必定是客户足够信任并愿意使用的。

人工智能代理（AI agents）正在被开发出来，以帮助人们处理日益复杂的财务任务，从现金管理到投资决策支持。

这引出了一个金融创新的核心问题：当技术代表客户行事时，由谁来决定其权限范围？当出现问题时，又由谁来负责？

金融业正进入一个新阶段。多年来，关于人工智能、代币化货币和互联数字平台的讨论主要停留在试点和概念验证层面。

如今，它们已开始应用于投资、支付、交易和现金管理等日常业务中。

当技术处于实验室阶段时，检验标准是它能否正常工作。而当它被用于转移公司资金、核查贸易单据或为家庭财富决策提供信息时，检验标准则变成了人们是否愿意依赖它。

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这是一个更高的标准。

对金融创新的信任并非一种抽象的感觉。客户需要知道一个系统被允许做什么、被禁止做什么、其行为如何被审查，以及谁对最终结果负责。

这一点至关重要，因为技术正变得越来越普及。各金融机构可以获取类似的人工智能模型、云基础设施和数字资产工具。因此，差异化优势将不仅在于技术本身，更在于能否在明确授权、边界清晰和责任明确的前提下部署这些技术。

信任必须融入系统

这一原则已在塑造下一代银行业务。

在支付领域，数字货币的运作速度正开始与商业运营速度同步。HSBC在新加坡推出的代币化存款服务，让企业客户能够通过受支持的支付安排，全天候实时转移资金。该服务使用银行存款的数字形式，并以受监管银行存款的保障措施为后盾。

其意义不仅在于速度，更在于创新是建立在客户所理解的基础之上——即受监管的资金、清晰的所有权和机构问责制。

对于企业和机构客户而言，信任还取决于控制权。我们的HSBCnio平台将支付、现金、外汇和贸易融资整合于一体，同时允许客户通过安全、经授权的访问，以只读模式将他们自己的人工智能工具连接到经授权的账户和交易信息。

未来，我们计划在这些基础之上，逐步推出更多的交易银行功能和由人工智能驱动的体验。

这种区分至关重要。一个能够查看信息的系统，未必有权根据这些信息采取行动。随着人工智能代理的能力越来越强，客户期望技术在发挥作用的同时，不会失控。

同样的原则也适用于财富管理。我们对新加坡600多名富裕及高净值投资者的研究发现，76%的受访者使用人工智能来处理财务和投资任务。

然而，只有8%的人表示，在他们上一次重大投资决策中，人工智能是唯一最具影响力的信息来源。近八成的人会向财务顾问寻求确认和建议。

这传达的信息很明确：客户愿意使用人工智能来获取信息、辅助思考，但在最关键的决策时刻，他们仍然重视专业的判断。

技术应该增强这种专业判断，而不是模糊其来源。

下一个挑战是将这些原则从单个工具和应用案例，扩展到可以在全银行范围内负责任地大规模部署的解决方案。

我们在新加坡设立的全球人工智能卓越中心 (CoE) 将成为一个更广泛技术与人工智能专家网络的一部分，该网络覆盖我们的本土市场和其他关键地区。

该中心将与这些团队合作，开发能够满足客户和同事实际需求的人工智能解决方案，并从一开始就将安全性、可靠性和问责制融入其中。

其初期的重点领域包括：为客户关系经理提供支持的个性化财富旅程和工具；为企业和机构客户提供的代理式财资与支付能力；以及由人工智能驱动的市场覆盖、定价和工作流程支持。

卓越中心的工作不仅将取决于人工智能能做什么，还将取决于确保这些能力可以被安全使用的条件。

这些条件包括人工智能安全测试、监控、护栏和治理，以及为人工智能和代理发起的金融活动提供安全基础。

信任并非创新的束缚

人们很容易将信任与创新视为对立的力量——一方追求快速发展，另一方则施加制动。这种看法是错误的。

信任是让创新得以规模化的基础设施。

信任始于从一开始就内置的保障措施。系统需要有明确的限制、可解释和可审计的决策，以及始终负责的人员——尤其是在风险最高的时候。

信任还取决于实际效果。当创新为客户带来可衡量的改善时，例如更快的支付、更迅速地获得营运资金、更少的人工流程或更明智的建议，它才能赢得信任。

规模化推广行之有效的方案，比宣布可能实现的目标更为重要。

没有任何一个机构能单独建立所有必要的标准。随着人工智能代理具备发起支付、管理流动性和处理合规工作流程的能力，整个行业将需要就授权、监控、韧性和问责制达成共识。

HSBC和Mastercard正联合领导BuildFin.ai支付工作组，旨在为跨金融机构和支付生态系统的可信人工智能代理支付制定通用方法。

该工作组将基于“运行时代理金融保障”（SAFR）框架，解决代理身份、权限控制、交易审批和不可篡改的审计追踪等问题。

BuildFin.ai由新加坡金融管理局召集，汇集了行业、技术和研究领域的合作伙伴，共同推动负责任的人工智能在金融服务领域的应用。

新加坡可设立行业标杆

新加坡的优势不仅在于其创新能力，还在于全球资金流、成熟的客户、科技公司、监管机构和公共机构在此紧密互动。

这为检验一项技术不仅是否有效，而且是否能在实体经济中负责任地运作创造了条件。

因此，正如其经济战略评估所反映的，新加坡作为一个互联互通、值得信赖的枢纽的角色，可以成为一种竞争优势。

负责任的创新不一定意味着更慢的创新，而可能意味着设计更优的创新——即技术更容易理解、使用更安全、对客户更有价值。

我们的目标不是将技术置于银行业务的中心，而是将客户置于技术应用的中心。

经久不衰的标准

下一阶段的金融创新将为金融业带来更强大的系统，其中更多系统将代表客户行事。

最终的赢家不一定是那些拥有最强大模型或最多试点项目的机构，而将是那些能够做到授权明确、边界清晰、责任明确的机构。科技或许决定了什么是可能的，但信任将决定什么能成为日常生活的一部分。因此，信任不是创新之后才进行的检验，而是衡量创新能否持久的标尺。

作者是HSBC新加坡首席执行官