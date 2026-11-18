FUTURE OF FINANCE 2026

构建一个融合人工智能的创新、简化和现代化引擎，将创造可持续的优势

其目标是建立一种全然不同的银行模式，其特点是高度个性化的客户互动、反应极其迅速的产品管理以及结构性转型的运营模式。 图片来源：PIXABAY

长期以来，银行业的竞争优势和业绩表现一直取决于金融机构如何有效地利用技术和数据。人工智能代表着下一个重大变革，它正在重塑银行开发产品、管理风险和为客户提供服务的方式。

那些能够调整自身组织以吸收和利用每一波人工智能技术进步浪潮的银行，将能巩固并扩大其优势。

近期，我们与30多位精通技术的全球性银行高管进行了讨论，并达成共识：创造持续优势的关键在于构建一个融合人工智能的创新、简化和现代化引擎，而不仅仅是部署人工智能工具。

超越效率

其目标是建立一种全然不同的银行模式，其特点是高度个性化的客户互动、反应极其迅速的产品管理以及结构性转型的运营模式。

其业绩表现可能与当今的银行模式截然不同，有望实现10倍的生产力提升、100倍的实验效率、缩短90%的产品上市时间，以及成本收入比改善10个百分点。

其战略价值的核心并非效率，而是产品上市和实验的速度。速度比精简更重要。

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大多数机构能够预见到这些业绩目标，但仍然受到遗留系统、技能短缺、数据基础薄弱、资本配置压力、人才和运营模式等因素的制约。那些仅将人工智能视为叠加在现有运营之上的一套工具的机构，将无法为创造持久优势的变革进行足够投资。

目前从人工智能中获取最大价值的银行都将其视为增长的杠杆。要成为一家人工智能原生的现代化银行，需要在五个要素上进行投资并作出持久的承诺。

1. 智能体驱动的体验与产品

人工智能原生银行不仅仅是改善现有的客户旅程，而是从客户的预期结果出发，反向重新构想从零开始构建时，体验、产品和底层流程应有的样貌。高度个性化的体验将越来越多地由智能体来协调，而非通过标准化的产品和预设的渠道来交付。

智能体驱动的获客和服务模式应当是主动的，能够感知情境，并能对客户的重大人事变动作出响应。它们将在首次接触时就迅速解决问题，而不是通过多步骤的人工工作流进行分派。

为此，一些银行已正式放弃了流程梳理工作，将设计问题从“现在这个流程是如何运作的？”转变为“如果我们现在从头开始构建，它应该是什么样子？”。

2. 实时、自主的工作流

自主工作流正在市场营销、贷款、产品运营等各个职能领域涌现。对于任何银行而言，实现80%至90%的流程自主执行是一个合理的目标。

3. 作为差异化优势的信任与安全

在人工智能原生银行中，信任与安全源于在初始阶段做出的架构选择。如果构建得当，它们将能增强银行的竞争地位，而不仅仅是作为事后弥补的合规要求。

风险与合规应作为能够实时发现问题的自我执行和预测性功能持续运行。要达到这种状态，就需要从一开始就将可观测性、可审计性和弹性视为首要的设计特性。

两种相关的组织变革正在出现。领先的银行已将风险、法律和合规部门更紧密地嵌入到交付团队中，而不是将其作为流程末端的关卡。

一家银行将审计检查直接嵌入到人工智能智能体中——这是确保合规性的工作流架构特性。在智能体治理方面，另一家银行会在预定时间后自动关闭智能体，以强制执行安全纪律。

4. 现代化的技术与数据堆栈

如果没有灵活、现代化的技术和数据堆栈，就不存在成为人工智能原生的可行路径。智能体驱动的人工智能无法在碎片化的遗留架构上进行有效协调；用数字化的“外衣”包装遗留系统的策略已经行不通了。

大多数银行都面临着抉择：哪些部分应保留在核心系统中，哪些部分应移出；是推动供应商适应人工智能原生的需求，还是保持一个精简的核心系统并独立构建协调层。

对于人工智能原生银行而言，最重要的架构决策之一是确定确定性系统与概率性系统的边界。确定性层涵盖了监管机构要求具备可审计性、客户无法容忍可变结果、以及银行必须能够精确重构事件经过的系统。

这包括账本完整性、支付执行、权限管理和监管控制等领域。而智能体驱动的体验、欺诈智能分析和工作流协调则属于概率性层。

工具和应用编程接口的行为应是确定性的；而决定调用哪个工具的协调层可以是概率性的。如果能遵守这一原则，界限就是合理的。但如果界限变得模糊，监管风险就会累积。

5. 人才、劳动力和运营模式

人工智能极大地削弱了员工人数与产出之间的传统联系。主要的稀缺资源从生产能力转向了判断力。团队将变得更小、更扁平化，产品和工程角色将趋于融合。

历史表明，技术带来的效率提升往往会增加而非减少需求，从而对治理、协调和监督提出了新的要求。这对管理幅度与层级的演变、问责制的重新设计以及新角色的出现都具有结构性影响。

构建人工智能原生的现代化银行

为人工智能原生的现代化银行定义愿景是容易的部分。更棘手的是确保高质量的执行、实现价值，并为“始终在线”的创新、现代化和简化构建引擎——而这正是区分领导者与落后者的关键所在。

虽然上文讨论的五个要素定义了最终目标，但成功的执行取决于在三个领域提升能力：

高效能的人才、文化和运营模式：在人工智能的推动下，这三个组成部分正处于代际转变的初期。在人工智能原生时代，它们的重要性只会与日俱增。建立人才基础、文化和运营模式将是维持长期优势的关键。

世界级的数据资产： 许多银行花费了过多的时间和精力来选择模型、Copilot及相关软件，而真正更重要的焦点应该是干净、有用的数据。人工智能原生的现代化银行将是“机器可读”的，其中数据是标准化的，关系是映射的，策略是编码的，流程是可观测的。这将需要实时企业数据经纬、数据血缘、高质量的元数据和知识图谱、机器可读的流程数据以及一个策略层。

许多银行花费了过多的时间和精力来选择模型、Copilot及相关软件，而真正更重要的焦点应该是干净、有用的数据。人工智能原生的现代化银行将是“机器可读”的，其中数据是标准化的，关系是映射的，策略是编码的，流程是可观测的。这将需要实时企业数据经纬、数据血缘、高质量的元数据和知识图谱、机器可读的流程数据以及一个策略层。 现代化、灵活的技术平台： 规模化应用智能体驱动的人工智能将需要智能体协调、智能运维（AIOps）、记忆、可观测性和评估等新能力。为银行产品、账本、交易和决策提供支持的核心确定性引擎需要实现现代化、保持灵活性，并能与智能体执行的体验和流程互操作。

在银行业的每一次重大技术转型中，成功都取决于高层领导持续的承诺和支持，以及执行速度。人工智能似乎也不例外。

如今正在构建人工智能原生能力的银行已经开始领先于那些仍处于规划阶段的银行。

等待并不能保留选择权，而是在放弃选择权。

本文作者为Bain & Company的合伙人Steven Breeden、合伙人（伦敦）Vitor D’Agnoluzzo、合伙人（中东）Joseph Edwin以及资深业务经理Daria Huang