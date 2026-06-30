人形机器人与机器人将如何巩固中国在全球制造业产业群的主导地位
该国在全球工业机器人相关领域已占据50%的增量市场份额。
- 数据显示，2025年全球安装的人形机器人中，约有90%由中国制造商生产。 图片来源：EPA
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十年前，很少有人会认真看待中国将主导全球汽车工业的说法。但如今，中国已被公认为领导者，其生产的电动汽车占全球销量的一半以上。
中国也已超过德国和日本，成为全球最大的汽车出口国。
这种主导地位在众多行业中都得以体现。仅举几例，中国在全球电池出口中占据47%的市场份额，在手机出口中占据43%，在半导体组件出口中占据36%。
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