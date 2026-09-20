BlackRock高管：在中国双速经济下，创新是人工智能投资的核心

全球人工智能采纳仍处于起步阶段，对智能体人工智能的兴趣将进一步推动需求

尽管中国部分市场表现良好并有望推动创新，但国内需求依然疲软。 图片：路透社

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【新加坡】鉴于中国的双速经济不鼓励对市场进行广泛配置，对中国人工智能发展前景感兴趣的投资者应重点关注创新领域的投资机会。

BlackRock美洲区首席投资与投资组合策略师Gargi Pal Chaudhuri表示，尽管中国在低成本人工智能模型、机器人技术和储能等领域的部分市场表现良好，并有望推动创新，但国内需求依然疲软。

Chaudhuri在接受The Business Times采访时说：“我们建议投资者在这方面采取更积极的策略，从而抓住特定的创新机遇，而不是对中国市场进行广泛配置。”

近来，中国股市吸引了更多关注，因为投资者在过去几年相对于基准一直低配中国资产后，正重新调整其投资组合。

Chaudhuri指出，目前亚太区客户最看好的是亚洲股市，这主要受对韩国和台湾半导体股的兴趣，以及中国市场资金外流趋势逆转的推动。

Chaudhuri说，台湾和韩国作为驱动人工智能的半导体和内存供应链的核心，可能会继续看到资金流入。

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与此同时，全球人工智能的普及仍处于起步阶段，而对智能体人工智能的兴趣将进一步推动需求。

她说：“由于计算和内存目前仍是瓶颈，我们认为投资者可能会继续推动这两个市场的资金流入和业绩表现。”

从市盈率来看，这两个市场的公司也变得越来越便宜，因为盈利增长“如此具有支撑性且稳固”，其估值得以降低。

但Chaudhuri警告说，市场波动性将持续存在，这在由新技术驱动价格走势、客户采纳和资金流动的情况下是典型现象。

她说：“我们持建设性看法，但这并不意味着市场会风平浪静。”

Chaudhuri表示，因此，尽管投资者在其投资组合中配置人工智能以抓住其增长机遇十分重要，但同样重要的是，投资者也应在人工智能这股热潮之外及周边进行多元化投资。

这也意味着要将资金配置到与股市走向不一致的领域。

其他几个亚洲市场就是很好的例子：印度和日本拥有人口红利，而亚细安地区则以内需为主题。

Chaudhuri预计印度将成为一个良好的人工智能对冲工具，因为它并未从电力、内存和计算能力的瓶颈中受益，同时也因受到软件颠覆的影响而表现不佳。

鉴于其强劲的人口结构、数字化进程和基础设施投资，印度和亚细安在客户的投资组合中也仍然具有结构性重要地位。

这一点尤为重要，因为随着人工智能推动各行业和地区之间的高度相关性，债券作为对冲工具的可靠性已经下降。

投资者仍应将收益作为投资组合韧性的来源，因为这样可以在不承担过多利率敏感风险的情况下获益。

但Chaudhuri指出，许多美国企业信贷供应与人工智能相关，因为许多超大规模企业正在发行债券。

与此同时，这一趋势并未在亚洲信贷市场得到体现，这使其成为一个兼具多元化和收益优势的良好资产类别。

她说：“重要的是要认识到，你可以借此获得一些多元化，摆脱仅围绕人工智能的单一主题。”