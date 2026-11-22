首席执行官表示，该银行的客户年龄偏大，可能不希望由20多岁的客户关系经理为其服务

宝盛银行首席执行官 Stefan Bollinger 指出，新加坡是该行的第二本土市场，占其总资产管理规模的25%。 图片来源：宝盛银行

【新加坡】新加坡的私人财富管理人才市场竞争异常激烈，但资深和中层银行家以及行业新人并非唯一的人才来源。

今年是宝盛银行 (Julius Baer) 在新加坡成立20周年。除了传统的人才招募渠道，该行正寻求将退休银行家招致麾下。

该行在新加坡和香港的客户关系经理（RM）平均年龄约为48岁。但这个平均数掩盖了年龄较大的群体。目前，其最年长的银行家已有80岁高龄。

最近一位退休的银行家年龄为83岁。

宝盛银行首席执行官 Stefan Bollinger 近期在新加坡访问时表示：“我们希望能将在本地的客户关系经理数量增加一倍……我们为许多从其他公司退休的人士提供了工作机会，因为他们已在此行业工作了30年，并对此充满热情。财富管理是一项非常个人化的服务；客户告诉我们，他们的客户关系经理就像家人一样。”

随着人均寿命的延长，一些客户的年龄可能高达90多岁。“有些人不希望由20多岁的年轻人来联系他们。当然，我们团队中也有更年轻的成员，他们负责服务下一代。然后我们还会招募非常年轻的员工来服务第三代。这样，整个家族都能得到周全的服务。”

希望在超过当前64岁退休年龄后继续工作的客户关系经理，银行可以根据个人情况为其提供定期合同续约。截至今年上半年，该行在全球拥有超过1,247名客户关系经理；其中超过430名在亚洲。

一些银行可能会担心，当财富传承给年轻一代后，资产的粘性会降低。但 Bollinger 表示，关键在于为整个家族服务，而不仅仅是为作为第一代财富创造者的个人（通常是家族中的男性掌门人）服务。

因此，与配偶建立良好关系是重中之重。

“关于巨额财富传承，一个重要的事实是，财富可能不会立即传给下一代，而是首先传给在世的配偶。据统计，女性结婚时的平均年龄比男性小，且预期寿命更长。”

“当男性掌门人去世后，财富会传给女性掌门人，然后再传给下一代。由谁来决定下一代的银行家？通常是女性。许多财富管理者犯的典型错误就是只关注男性掌门人。”

惊人的增长率

自2016年设立办公室以来，按员工人数计算，新加坡已成为宝盛银行的第二大财富中心，占其管理的资产规模（AUM）的四分之一。

Bollinger 说：“亚洲的增长率令人难以置信。全球国内生产总值增量的三分之二来自亚洲，我们正参与到亚洲的财富创造故事中。我们非常幸运能在这里占据如此强大的地位。（新加坡）是我们的第二本土市场。”

“我们希望完全专注于财富管理，并加倍以客户为中心。我称之为‘客户至上’的执着追求。”

常驻新加坡的高层领导包括全球产品与解决方案联席主管兼执行董事会成员 Rajesh Manwani。同样在新加坡的还有自2016年起担任亚洲区域主管及全球财富管理委员会成员的 Jimmy Lee。

在最新的半年业绩中，宝盛银行报告其资产管理规模（AUM）增长5%，达到5470亿瑞士法郎（约合6501亿美元），这得益于积极的市场表现、汇率影响和净新资金流入。净新资金流入额达到57亿瑞士法郎。

三年战略计划的进展

该集团为2026年至2028年制定的战略计划设定了目标：到2028年，净新资金增长率达到4%至5%，成本收入比低于67%。

该行已实施一系列措施，包括精简执行董事会和更精准的客户细分。其目标是加倍投入中东和亚洲等高增长市场。

2026年的中期业绩反映了进展。成本收入比降至62.6%，而2025年上半年为72.8%。

在2021年至2024年期间，该行的经营杠杆为负。运营收入持平，而运营支出每年增长3%至4%。成本收入比上升了超过7个百分点。

提高效率的努力集中在 Bollinger 所称的“魔力三角”上，该三角由增长、一般费用和人事成本组成。他表示，优化这三项将改善成本收入比。

“我们专注于推动增长和营收，并高度关注一般费用。我在宝盛银行上任第一天的员工大会上告诉大家，应该像对待家庭开支和自己的钱包一样看待公司的费用。如果是你自己的钱，你就不会这样花。”这位将于2025年1月上任的首席执行官说道。

其中一项成本控制措施是削减管理咨询顾问。“我们在管理咨询顾问上的支出下降了90%。一个很好的结果是，我们重新掌握了控制权，而不是让许多人来告诉我们该做什么。”

在客户细分方面，约45%的资产管理规模来自超高净值（UHNW）客户和家族办公室。对于这一群体，外包首席投资官服务是一个可选项。其余55%的资产管理规模来自高净值（HNW）客户，全权委托投资组合解决方案是为他们提供的一项增值服务。

技术正在帮助提高客户关系经理的生产力。例如，在客户引导和筛选流程中使用人工智能，已节省了约10,000个工时。

该行还为年轻人才设立了一个为期三年的“助理客户关系经理”计划。在全球参与该计划的2026届70名客户关系经理中，有16名来自亚洲。

其员工分享计划旨在提高员工保留率并确保利益一致。Bollinger 解释说：“我们的员工拥有更多的股权，这会促使他们为组织做正确的事。这也会让你更关注长期而非短期利益。”

“我非常支持我们的员工能像主人翁一样行事。我们在分享计划上投入了大量资金，但这将为我们的客户和股东带来裨益。”