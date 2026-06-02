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科技七巨头：旧瓶装新酒

投资者必须放眼这些股票之外，寻找有望在“代理式人工智能”竞赛中脱颖而出的公司

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    • 代理式人工智能系统将在最少的人为干预下，自主行动、规划、推理并执行复杂任务。
    • 代理式人工智能系统将在最少的人为干预下，自主行动、规划、推理并执行复杂任务。 图片来源：PIXABAY
    James Cheo

    James Cheo

    Published Tue, Jun 2, 2026 · 03:10 PM

    本文由AI辅助翻译

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    2022年11月，当ChatGPT横空出世时，它重新定义了我们对人工智能所能达到的期望。在接下来的两年里，所谓的“科技七巨头”（Magnificent Seven），即Alphabet、Amazon、Meta、Apple、Microsoft、Nvidia和Tesla，成为了人工智能投资主题的代名词，占据了新闻头条和投资组合的中心位置。

    然而，在这股热潮之下，人工智能的格局已在悄然改变。下一项突破——代理式人工智能——将要求投资者重新思考其投资策略。

    下一个“ChatGPT时刻”即将来临

    人工智能的第一个阶段是以对话为特征。像ChatGPT这样的大型语言模型（LLM）以其生成类人回应的能力惊艳了世界。但这些系统是被动的，需要等待指令再做出回应。

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