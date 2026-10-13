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富兰克林邓普顿首席执行官：市场能够消化当前“相当正常”的收益率

然而，由于“七巨头”股票的风险状况“更为棘手”，Jenny Johnson 对其持保留意见。

Genevieve Cua

Genevieve Cua

Published Tue, Oct 13, 2026 · 05:55 PM
    • 富兰克林邓普顿 (Franklin Templeton) 总裁兼首席执行官 Jenny Johnson 表示，公司致力于为私人财富和长期退休投资者扩大私人资产的投资渠道。
    • 富兰克林邓普顿 (Franklin Templeton) 总裁兼首席执行官 Jenny Johnson 表示，公司致力于为私人财富和长期退休投资者扩大私人资产的投资渠道。 照片：《海峡时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    富兰克林邓普顿 (Franklin Templeton) 总裁兼首席执行官 Jenny Johnson 表示，尽管市场对10年期美国国债收益率走高感到担忧，但目前的利率“实际上略低于平均水平”，是“市场可以应对”的环境。

    然而，投资者“必须深思熟虑，并考虑（他们）在市场中所处的位置”。

    “市场中会有一些领域的业务是建立在低利率环境之上的。我认为，私募股权（PE）在收购和退出方面会遇到一些困难，尤其是在杠杆率很高的情况下。”

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