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MoneyOwl推出规划工具，用于评估退休后收入的充足性

该规划工具采用该公司的“充足、安全和灵活”框架

Genevieve Cua

Genevieve Cua

Published Thu, Oct 15, 2026 · 10:07 AM
    • 财务顾问公司MoneyOwl旨在重新定义退休充足性，而不仅是设定一个金额目标。
    • 财务顾问公司MoneyOwl旨在重新定义退休充足性，而不仅是设定一个金额目标。 图片来源：PIXABAY

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】财务顾问公司MoneyOwl推出了一款名为OwlRetirement Planner的退休收入规划工具，旨在帮助新加坡人评估自身的退休准备情况，并找出需要弥补的差距。

    该工具整合了公积金 (Central Provident Fund, CPF) 户头（包括普通户头、特别户头和保健储蓄）中的资产，以及现金和投资，帮助用户直观地了解其资产在退休后能够持续带来收入的时间。

    该规划工具采用该公司的“充足、安全和灵活”框架，该框架重新定义了退休充足性的概念，而不仅是设定一个金额目标。

    该框架的基本理念是，在退休储蓄中达到某个金额目标只是其中一环。同样重要的是，要有一个周全的计划，以确保在开始动用资产作为收入来源时，这笔钱能持续尽可能长的时间，同时还能抵御风险、适应意外需求。

    MoneyOwl首席执行官兼首席投资官Chuin Ting Weber表示，公司寻求以全面的方法来应对退休充足性这一挑战。“……我们会探讨收入是否能满足终身所需、跟上成本上涨的步伐，并提供人们需要的安全性和灵活性。”

    “这让两个常被低估的风险浮出水面：一是退休储蓄不敷久远，二是可随时动用的现金太少，无法应对意外的大额支出。”

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    Weber表示，该框架将公积金终身入息计划（CPF LIFE）作为退休收入规划的基石，“因为它能为必要的、不可避免的开支提供可靠的终身收入”。

    新加坡的人均预期寿命位居世界前列，并持续上升。在2025年，男性的出生时平均预期寿命为81.1岁，女性为86岁。年满65岁的人士，预计平均可再活21.6年至86.6岁。在这些人当中，预计有31%的男性和46%的女性将活过90岁。

    必要的、不可避免的开支与资源

    该工具可以模拟各种财务决策带来的影响，例如延迟退休、推迟公积金终身入息计划的派发年龄，以及不同的投资回报率。

    Weber表示，对于必要的、不可避免的开支，例如支付健康保险的保费，“充足和安全是首要考虑的因素”。

    “然后，我们会考虑如何利用其他资源来支持额外的生活开销，同时保留资金的流动性以应对不时之需。一个有韧性的退休计划会设定明确的优先顺序，并将资源与需求相匹配，从而将充足性、安全性和灵活性结合在一起。”

    她表示，该工具旨在让新加坡人“思路清晰、充满信心地权衡各种利弊，并做出明智选择，从而加强自己的退休保障”。

    该工具的主要功能包括：在用户设定的退休年龄，整合展示其公积金结余、现金储蓄及投资状况；预测退休后的收入及提款计划。此外，它还会根据充足性、安全性和灵活性这三个维度生成一个综合评分。

    该工具将被纳入MoneyOwl为企业和个人举办的退休规划工作坊中。

    OwlRetirement Planner是免费的，公众可访问 https://www.moneyowl.com.sg/tools-calculators/owlretirement-planner 使用。

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