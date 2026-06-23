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CIO CORNER

进入2026年下半年——韧性优于完美

今年下半年充满机遇，但也需要严谨的纪律

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    • 人工智能相关交易的估值已高，市场很可能进入一段盘整期。但投资者仍应选择性地逢低买入。
    • 人工智能相关交易的估值已高，市场很可能进入一段盘整期。但投资者仍应选择性地逢低买入。 图片来源：PIXABAY

    Kelly Chia

    Published Tue, Jun 23, 2026 · 04:51 PM

    本文由AI辅助翻译

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    市场喜欢清晰明了的叙事。然而，现实世界总是充满复杂性。

    随着我们进入2026年下半年，企业盈利展现出真正的韧性，市场普遍预期的盈利增长率已从约12%上调至近29%。这反映出，尽管企业面临着充满挑战的宏观环境，其盈利仍实现了持续增长。

    事实证明，企业的适应能力比投资者最初担心的要强。利润率保持稳定，科技行业的盈利依然强劲，而人工智能领域的支出也并未因过度炒作而崩溃。尽管部分地区消费放缓，但整体消费市场并未崩溃。供应链虽不完美，但已不像疫情期间那般脆弱。

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