进入2026年下半年——韧性优于完美

CIO CORNER

今年下半年充满机遇，但也需要严谨的纪律

人工智能相关交易的估值已高，市场很可能进入一段盘整期。但投资者仍应选择性地逢低买入。 图片来源：PIXABAY

市场喜欢清晰明了的叙事。然而，现实世界总是充满复杂性。

随着我们进入2026年下半年，企业盈利展现出真正的韧性，市场普遍预期的盈利增长率已从约12%上调至近29%。这反映出，尽管企业面临着充满挑战的宏观环境，其盈利仍实现了持续增长。

事实证明，企业的适应能力比投资者最初担心的要强。利润率保持稳定，科技行业的盈利依然强劲，而人工智能领域的支出也并未因过度炒作而崩溃。尽管部分地区消费放缓，但整体消费市场并未崩溃。供应链虽不完美，但已不像疫情期间那般脆弱。