花旗报告：自2022年以来，新加坡富裕人士的共同基金持有率增至近三倍

新加坡的共同基金持有率居亚洲首位，但大量资产仍以存款形式持有

花旗财富报告发现，在新加坡的富裕跨境银行客户中，印度尼西亚客户占比最高，达41%。 图片来源：CMG

【新加坡】根据花旗财富（Citi Wealth）的一份报告，自2022年以来，新加坡高净值（HNW）投资者的共同基金持有率已增至近三倍，在受访的亚洲市场中达到最高水平。

花旗财富与研究公司RFI Global于周四（10月22日）发布的白皮书显示，新加坡持有共同基金的高净值投资者比例从2022年的11%上升至2026年的31%。

新加坡的共同基金持有率领先于印度（24%）、韩国（17%）、香港（16%）和中国大陆（7%）。

报告还发现，新加坡高净值银行客户的平均管理资产规模（AUM）同比增长6%，从一年前的141万美元增至150万美元。

在富裕银行客户中，平均管理资产规模增长5%，从2025年的53万7710美元增至超过56万5000美元。

这一增长的背景是新加坡持续吸引来自亚洲各地的财富。在新加坡的富裕跨境银行客户中，印度尼西亚客户占比最高，达41%，其次是马来西亚，为36%。

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尽管共同基金的持有率不断增长，但仍有大部分资产以存款形式持有。

在新加坡，72%的境内富裕人士资产和74%在该国记录的离岸资产以现金和活期存款形式持有，仅有26%至28%配置于投资。

这与香港的情况大致相似，香港76%的离岸资产以存款形式持有。相比之下，在美国受访的离岸资产中，存款占比为42%。

花旗南亚区财富主管兼花旗银行新加坡（Citibank Singapore）首席执行官Yeo Wenxian表示：“随着财富日益国际化，客户正在寻求超越本土市场的机会，同时也希望获得值得信赖的建议，以帮助他们在日益复杂的投资环境中做出决策。”

人工智能的应用与遗产规划

报告还发现，58%的新加坡高净值客户和51%的富裕客户乐于使用人工智能来获取个性化理财建议。

然而，保留对财务决策的控制权仍是一个主要考量，31%的富裕受访者提到了这一点。另有22%的受访者则重视在使用人工智能工具的同时，仍能选择咨询人工顾问。

在遗产规划方面，约四分之三的富裕新加坡人已订立遗嘱或财富传承计划，或计划订立相关计划。

报告指出，在这一领域，新加坡各个年龄段的民众都持续领先于区域内的同龄群体，其中高龄财富持有者的差距最为显著。

在55岁及以上的新加坡人中，76%已订立遗嘱或传承计划，而香港的这一比例为41%。

对于传承规划，保护家族资产是首要考量，51%的新加坡受访者持此观点。其次是避免家庭纠纷和确保继承人之间的公平分配，这两项的比例均为45%。