人工智能的真正瓶颈不是芯片，而是电力

CIO CORNER

全球经济正同时走向数字化和电气化，导致用电量不断攀升

过去，对人工智能的关注大多集中在芯片上：谁制造芯片，谁能买到足够的芯片，以及哪些公司将赢得构建最大模型的竞赛。在人工智能发展的早期阶段，这种关注是合理的。

但这可能导致投资者忽略了该行业下一个决定性的挑战。

限制人工智能发展速度的决定性因素已不再是半导体供应，而是电力。Nvidia首席执行官 Jensen Huang 对此直言不讳。