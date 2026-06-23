The Business Times
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WHOLE OF WEALTH

火箭虽激动人心，但别忘了复利的力量

历史一再证明，纪律性投资与复利相结合，可推动长期收益的增长

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    • Singapore Airlines是八家拥有四十年往绩记录的公司之一，展现了其强大的韧性。
    • Singapore Airlines是八家拥有四十年往绩记录的公司之一，展现了其强大的韧性。 图片来源：路透社

    Carmen Lee

    Published Tue, Jun 23, 2026 · 05:10 PM

    本文由AI辅助翻译

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    SPACEX的首次公开募股（initial public offering, IPO）是今年市场上规模最大的一次，它激起了投资者的浓厚兴趣，并迅速跻身市值超过2万亿美元的精英企业俱乐部，而全球目前仅有六家这样的公司。

    许多新加坡投资者对错过了这次大型IPO感到惋惜，因为该IPO并未向新加坡的散户投资者开放。

    然而，历史一再证明，长期收益并非来自追逐下一个大赢家，而是源于纪律性投资，并让复利发挥其强大作用。

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    Singapore equities

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