WHOLE OF WEALTH
火箭虽激动人心，但别忘了复利的力量
历史一再证明，纪律性投资与复利相结合，可推动长期收益的增长
- Singapore Airlines是八家拥有四十年往绩记录的公司之一，展现了其强大的韧性。 图片来源：路透社
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本文由AI辅助翻译
SPACEX的首次公开募股（initial public offering, IPO）是今年市场上规模最大的一次，它激起了投资者的浓厚兴趣，并迅速跻身市值超过2万亿美元的精英企业俱乐部，而全球目前仅有六家这样的公司。
许多新加坡投资者对错过了这次大型IPO感到惋惜，因为该IPO并未向新加坡的散户投资者开放。
然而，历史一再证明，长期收益并非来自追逐下一个大赢家，而是源于纪律性投资，并让复利发挥其强大作用。
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