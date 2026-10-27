新加坡市场大放异彩，但全球多元化投资依然至关重要

WHOLE OF WEALTH

平衡各区域和行业的投资敞口，将有助于投资者把握全球涌现的任何机会

四只在新加坡交易所上市的Xtrackers UCITS ETF为投资全球股票市场提供了不同途径，同时仍可在本地交易。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

新加坡股市今年正迎来复苏。市场改革、交易活动改善以及投资者兴趣日增，都有助于本地股市重新成为焦点。

这种重新燃起的乐观情绪令人鼓舞。这也及时地提醒了我们一个重要的投资原则：多元化投资仍然是关键，因为跨市场和行业的投资有助于减少对任何单一经济体、政策环境以及少数行业或公司群体的依赖。

当注意力转向国内市场时，全球多元化投资很容易被忽视。新加坡市场的权重仍然集中在少数几个行业，特别是金融、房地产和交通运输业。