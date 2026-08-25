伯克希尔入股后，东京海上筹划数十亿美元的大型交易
该保险公司的目标包括澳大利亚的 Suncorp、IAG 以及加拿大的 Intact Financial Corporation
- 消息人士称，澳大利亚最大的综合保险公司之一 Suncorp 已成为东京海上的首选目标。 图片来源：路透社
本文由AI辅助翻译
在对澳大利亚和加拿大的目标进行了数月的尽职调查后，由 Berkshire Hathaway 支持的日本保险公司东京海上 (Tokio Marine) 正接近完成其史上最大规模的收购。
对于这家日本最大的金融服务公司之一而言，寻求数十亿美元的跨国收购是其首席执行官 Masahiro Koike 推动业务多元化的一部分。
过去几个月，东京海上为了发起一项交易，已对多个目标进行了评估，其中包括澳大利亚的 Suncorp 和澳大利亚保险集团 (Insurance Australia Group, IAG)，以及加拿大的 Intact Financial Corporation。Suncorp 和 IAG 是澳大利亚最大的两家综合保险公司，也位列该国最具价值的上市公司。
Suncorp 和 IAG 的市值分别约为140亿美元和130亿美元。Intact 的市值约为340亿美元。
两名直接知情人士表示，Suncorp 已成为首选目标，而那家加拿大公司则被认为规模过大。
这几位人士同时警告称，相关讨论仍在进行中，尚不确定最终能否达成交易。
周二（8月25日），Suncorp 的股价上涨超过 7%，使其过去12个月的跌幅收窄至约 10%。IAG 的股价上涨了 4.5%。
东京海上表示，它不会对市场猜测发表评论。Suncorp、IAG 和 Intact 均拒绝置评。关于东京海上计划的一些细节，最初由《澳大利亚人报》(The Australian) 报道。
直到最近一直由 Warren Buffett 执掌的 Berkshire Hathaway 公司于今年三月收购了这家日本公司 2.5% 的股份，该交易还包含一项就大型国际并购进行合作的协议。
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该计划旨在让两家集团联手进行大规模收购，利用 Berkshire 的资产负债表，并结合东京海上的运营专长及其在识别收购目标方面的良好记录。
自2008年以来，东京海上已在财产和意外伤害保险领域完成了五项大型国际交易，总价值约190亿美元，其中包括斥资75亿美元收购总部位于美国的 HCC 公司，这是其迄今为止最大的一笔交易。
上述知情人士表示，尽管尚不清楚 Berkshire 在潜在收购中的具体角色，但与这家美国巨头的协议旨在进行日本境外的保险业并购，从而使东京海上能够为国内投资保留实力。
东京海上曾是供应链金融提供商 Greensill Capital 的主要保险商，后者于2021年倒闭。两年前，东京海上收购了总部位于悉尼的 Bond & Credit Co (BCC)，正是这家公司为 Greensill 提供了价值数十亿美元的保险保障。
东京海上对 BCC 的收购是其积极全球扩张战略的一部分，该战略还包括买断 IAG 持有的 50% 股份。
IAG 在澳大利亚和新西兰通过 NRMA 和 CGU 等品牌提供各种保险产品，例如车辆保险和农村保险。
总部位于布里斯班的 Suncorp 也以 AAMI 和 GIO 品牌进行交易，在2024年将其银行业务部门出售给澳新银行 (ANZ) 后，它一直被视为一个潜在的整合目标。
在本月发布的年度业绩中，Suncorp 公布了10亿澳元（合7.142亿美元）的净利润，并派发了特别股息，同时宣布了一项股票回购计划。
长期担任首席执行官的 Steve Johnston 表示，Suncorp 投资了新的 IT 系统，简化了业务，并达成了一项新的再保险协议，这将有助于降低盈利波动性和自然灾害风险。
“这一业绩表明，一家运营良好的保险公司能够同时为客户和股东创造价值，”他说道。
几十年来，澳大利亚一直是日本投资者的热门投资地，其能源、物流、工业、消费和房地产等行业都曾是备受瞩目的收购目标。
澳大利亚的保险公司也曾是日本同行的目标，例如第一生命 (Daiichi Life) 和东京海上过去都曾收购过规模较小的业者。
根据律师事务所 Herbert Smith Freehills Kramer 和澳大利亚国立大学的一份报告，日本去年的对外直接投资达到创纪录的1130亿美元，共完成了77笔交易。
其中包括三井 (Mitsui) 对 Rhodes Ridge 铁矿石合资企业54亿美元的投资。
报告称，由于澳大利亚的人口增长和富裕的消费群体，该国的人寿保险和金融服务行业对日本投资者具有吸引力。 FINANCIAL TIMES
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