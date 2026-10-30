星展银行高管：欧洲动荡促使更多家族办公室关注新加坡

他表示，F1赛事周末及同期举办的高规格会议巩固了新加坡的财富中心地位

星展银行 (DBS) 财富规划、家族办公室和保险解决方案主管 Lee Woon Shiu 表示，新加坡对于欧洲家族来说是一个可靠的“B计划”。 图片来源：星展银行私人银行

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【新加坡】法国持续的动荡局势，已促使欧洲一些成熟的家族办公室前来咨询，他们希望开始将资本部署到新加坡，以减轻地缘政治风险。

星展银行财富规划、家族办公室和保险解决方案集团主管 Lee Woon Shiu 表示，对于那些传统上只关注本土市场的欧洲家族而言，新加坡正成为一个可靠的“B计划”。

除了法国，10月份欧洲其他地区也出现了抗议游行；例如，里斯本和马德里等地因生活成本上涨等问题爆发了骚乱。