泡沫何在？美国股市仍有上涨空间

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普遍的市场焦虑症反而增强了我们的乐观情绪，因为市场通常在所有人都看涨时见顶

美国股市市盈率的下降并非源于股价下跌，而是源于强劲的盈利增长。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

近来，几乎每份财经报纸或专栏都在宣称，我们正处于一个注定以惨淡收场的股市泡沫中。

然而，笔者认为美国股市仍有上涨空间。回顾历史——特别是上世纪90年代末的互联网泡沫——就能解释其中缘由。

目前，将互联网时代与当今市场相提并论的说法比比皆是。诚然，人工智能领域变革的步伐和投资规模似乎已达到惊人的水平。