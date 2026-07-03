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全球最富有的家族企业对金钱与炒作的洞见

企业家、专业人士和投资者能从耐心资本中学到的经验教训

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    • 普通投资者可以像资产所有者一样思考，建立多元化的资产，而不是不断追逐最新的热门投资。
    • 普通投资者可以像资产所有者一样思考，建立多元化的资产，而不是不断追逐最新的热门投资。 图片来源：BT 档案照片

    Lionel Lee

    Published Fri, Jul 3, 2026 · 03:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    每天，数以百万计的投资者都在追逐下一个风口：人工智能、数据中心、加密货币、私募股权、首次公开募股甚至太空探索

    但在与单一家族办公室打交道多年，并研究了全球一些最大资本池的实际投资方式后，我发现了一个与直觉相悖的现象：全球的大型基金很少追逐刺激和热门。

    相反，他们追求的是信任、耐心和管家精神。

    无论是新加坡的主权财富基金、挪威的养老基金，还是美国的捐赠基金，机构投资者们越来越倾向于寻找能够穿越多个经济周期的合作伙伴，而不仅仅是在下一个季度跑赢市场。

    这也是家族企业能够持续吸引巨额资本关注的原因之一。

    这些经验教训的意义远不止于数十亿美元的交易。它们为每一位专业人士、企业家、小企业主和散户投资者提供了宝贵的见解。

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    第一课：以代际为单位思考，而非季度

    长远思维是成功的家族企业的一个特点。

    在过去25年里，荷兰家族企业 Cofra 并没有追逐潮流，而是致力于建立能够跨代传承的业务，其中包括房地产、资产管理、私募股权和可持续能源。

    同样，由德国家族 Reimann 控制的 Jab Holding Company，将一个拥有182年历史的家族工业财富，转型为全球最大的消费品投资公司之一。其合并后投资组合价值超过500亿美元，业务遍及咖啡、餐饮、宠物护理和保险。

    机构投资者明白，能够存续数十年的组织通常具备严谨的资本配置能力和韧性，而这些都不是一朝一夕能够建立的。

    这对普通读者的日常启示很简单：建立子女可以继承的资产，而不仅仅是希望明天会有人接盘的投资。

    第二课：治理优于天才

    许多人认为卓越的回报来自卓越的才智。但机构投资者的想法往往不同。

    他们评估的是治理框架、董事会独立性、透明度、继任计划和问责制。为什么？因为他们知道，无论管理层看起来多么出色，糟糕的治理都会摧毁价值

    曾是欧洲金融科技界明星的上市公司 Wirecard，其董事会的不作为和独立审计监督的缺失，在几天之内就让超过200亿欧元（228亿美元）的市值蒸发。

    2023年初，有关严重治理失职的指控，导致亿万富翁家族支持的企业集团 Adani Group 的市值蒸发超过1000亿美元

    同样的教训也适用于家族和中小型企业。

    在评估财务顾问、商业伙伴或初创机会时，可以问一些简单的问题：他们能清楚地解释自己的策略吗？激励机制是否一致？在困难时期，他们会采取同样的行为方式吗？

    良好的治理并不仅限于上市公司。

    第三课：像资产所有者一样思考

    所有者会改善资产，而交易者只是交换资产。新加坡的 Temasek 很好地诠释了这一原则。

    尽管 Temasek 是国有企业而非家族控制，但它将长期所有权与机构治理和专业管理相结合。

    其结果是，净投资组合价值达到4340亿新元，并且在2025年中期，以美元计算的20年期股东总回报率约为每年8%。

    这些数字令人印象深刻，但其背后的思维方式更有价值。

    机构投资者不会追逐日常的市场噪音，而是构建跨行业、多元化的投资组合，以期在数十年间创造价值。

    普通投资者也可以应用同样的原则，通过持续建立多元化的资产，而不是不断追逐最新的热门投资。

    第四课：声誉也是一种资产

    机构投资者很少仅依赖财务报表。他们会进行广泛的尽职调查。在危机期间的过往行为，其权重往往超过营销演示文稿。

    日本政府养老金投资基金和耶鲁大学捐赠基金等大型养老基金，都曾反复强调治理质量、利益一致性和负责任的管家精神是其关键的投资考量因素。

    品格如同资本一样，会产生复利效应。而资金会追随信任。

    对于初入职场或正在创业的年轻读者来说，这一课尤为重要。你的领英（LinkedIn）个人资料、数字足迹以及职业关系，共同构成了你的第一张资产负债表

    散户投资者可以应用完全相同的原则。在投资一家公司之前，先问问自己：管理层是否一贯兑现承诺？是否公平对待少数股东？在困难时期是否进行过透明的沟通？

    第五课：多元化创造韧性

    许多备受尊敬的家族企业都是从单一业务起家。Cofra 最初从事零售业，而 Jab 最初是一家化工企业。

    随着时间的推移，这两家公司都在保持严谨资本配置的同时，将业务扩展到多个行业。机构投资者欣赏这种演变，因为多元化的现金流可以降低集中风险，并提高长期韧性。

    这一原则也适用于家庭财务。收入多元化、投资多元化和持续的技能发展，都能在不确定的经济条件下提供韧性。

    在“金钱世界”里，目标不仅仅是赚更多钱，还包括让自己更难被颠覆。

    第六课：耐心资本比快钱更常胜出

    全球最大的投资者很少像交易员那样行事。他们在投资前会花费数月时间评估管理层质量，并且通常会持仓多年

    Berkshire Hathaway 是超长持有期的黄金标准，这种策略消除了不必要的交易成本，并让数十亿美元的股息自动实现复利增长。

    Warren Buffett 和他的团队会花费数月甚至数年时间，在公司中寻找高度诚信、卓越的资本配置能力以及他们所称的“所有者心态”，以便持有超过30年。

    散户投资者可以通过定期投资、避免投机行为以及让复利在数十年中发挥作用，来采纳同样的理念。

    第七课：进入“金钱世界”

    金钱是有记忆的。在“金钱世界”里，资本会记住谁在不确定时期负责任地行事，谁在追求利润之前先建立信任，以及谁选择了长期韧性而非短期刺激。

    这是所有财富课程中最宝贵的一课，为正在为退休储蓄的读者、为子女教育进行投资的父母以及正在创建公司的企业家提供指引。

    无论是管理1000新元还是1000亿新元，可持续的财富始于信任、治理、耐心和目标。全球最大的投资者已经深谙此道。现在，是时候让其他人也了解这一点了。

    作者是 InvesUnited 的合伙人，也是企鹅兰登书屋（Penguin Random House）的签约作家

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