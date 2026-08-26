确保家族与财富的长久传承

WHO’S WHO IN PRIVATE BANKING

财富的转移和继承往往比家族预想的要复杂得多。 图片来源：PIXABAY

“富不过三代”这句俗语虽已是老生常谈，却道出了一个普遍的挑战：维持多代财富的传承实非易事。

一项经常被引用的研究结果并不乐观。研究发现，到了第三代，超过90%的财富将会被耗尽。

亚太地区正处于财富的中心。去年由大华私人银行 (UOB Private Bank)、Boston Consulting Group 和新加坡国立大学商学院 (NUS Business School) 联合发布的《2025年亚洲代际财富报告：新时代的传承》(The Asia Generational Wealth Report 2025: Succession in a New Era) 概括了其中的潜力和挑战。

该研究预计，到2029年，亚洲的私人财富价值将达到99万亿美元，占全球总额的四分之一。然而，报告也指出，财富的转移和继承比家族预想的更为复杂。例如，平分财产似乎是一个简单的解决方案，但在缺乏对财富和管理的共同愿景的情况下，这可能会加剧财富的流失，尤其是在家族成员数量不断增加的情况下。

在本期《私人银行名人录》(Who’s Who in Private Banking) 中，我们的圆桌讨论嘉宾将分享他们对家族治理重要性的看法。什么是家族治理？家族又该如何为之奠定基础，使其成为凝聚后代的粘合剂？

归根结底，诸如信托等结构性工具只是比较容易处理的部分。更具挑战性的是必须进行的沟通，以解决诸如家族如何适应年轻一代的抱负等问题。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

第二个问题是多代投资。这样的投资组合是怎样的？那些几乎同等重视增长和保值的家族，如何既能接纳富有前景的新理念，又能保持稳定的核心，从而避免其投资组合遭受可能导致永久性损失的剧烈波动？

我们希望本期内容能引发思考，帮助家族在追求可持续财富和家族凝聚力的过程中，采用多代传承的视角。

圆桌讨论嘉宾

Joseph Poon，星展私人银行 (DBS Private Bank) 集团主管

Jason Moo，新加坡银行 (Bank of Singapore) 首席执行官

Young Jin Yee，瑞银集团 (UBS) 亚太区全球财富管理联席主管兼新加坡区域主管

Dr Neo Teng Hwee，大华私人银行 (UOB Private Bank) 首席投资官

Victor Aerni，百达亚洲财富管理 (Pictet Wealth Management Asia) 首席执行官

Mike Tan，渣打全球私人银行 (Standard Chartered Global Private Bank) 财富规划与家族咨询全球主管

Alexander Harrison，巴克莱银行 (Barclays) 新加坡区首席执行官兼新加坡私人银行临时主管

Dawn Fung，汇丰银行 (HSBC) 东南亚财富规划主管

Desmond Kuang，汇丰私人银行及尚玉财富管理 (HSBC Private Bank and Premier Wealth) 亚洲区首席投资官

Alice Tan，马来亚银行 (Maybank) 集团财富管理主管

主持人：Genevieve Cua，《商业时报》(The Business Times) 财富编辑

《商业时报》：家族治理通常被视为代际财富和遗产传承的关键。有效的治理包含哪些要素？家族应如何构建这些要素？

Joseph Poon，星展私人银行集团主管

Joseph Poon，星展私人银行集团主管。 图片来源：DBS

家族治理通常与信托、家族办公室、股东协议和家族宪章等结构联系在一起。虽然这些结构和工具至关重要，但只有建立在对家族共同愿景的深刻共识之上，它们才能发挥效力。

其基石在于对家族宗旨、长期目标以及关键决策方法的统一认识。如果没有这一基础性共识，即使是最复杂的法律结构也难以防止分歧或确保财富与领导权的顺利代际转移。

根据我们的经验，有效的家族治理建立在几个关键支柱之上：共同的使命感、明确界定的角色与责任、透明的决策流程、跨代际的开放沟通，以及为建设性解决冲突而设立的既定机制。正是这些因素使得家族在所有权、领导权和财富代代相传的过程中保持凝聚力。

即使是世界上最富有的家族，这条原则也同样适用。专业的顾问和先进的法律安排无疑提供了关键的结构，但它们无法替代在共同价值观、期望和长期目标上的根本性共识。

因此，详尽的治理讨论应先于法律文件的起草。虽然信托结构可以确定所有权，家族宪章可以规定原则，但两者都无法创造共识或建立信任。这些文件在将已经发生的对话正式化、并记录由此达成的理解和协议时，才能发挥最佳作用。

我们强烈建议尽早启动这些关键对话。我们的家族治理探索工作坊为家族成员提供了一个结构化的环境，以阐明他们的宗旨、期望、优先事项和未来愿景。这一过程有助于识别共识领域，并发现需要进一步讨论的潜在分歧。一旦这些基本要素得到明确确立，就可以精确地量身定制法律和治理结构，以反映家族的共同目标，并为其提供长期支持。

Jason Moo，新加坡银行首席执行官

Jason Moo，新加坡银行首席执行官。 图片来源：BANK OF SINGAPORE

家族治理常被描述为跨代财富保值的基石。从我们作为私人银行的角度来看，治理不仅仅是建立规则或法律结构，而是创建一个框架，使家族能够做出更好的决策、应对复杂性，并在财富、业务和家族动态不断演变的过程中保持团结。

如今的家族比以往任何时候都更加全球化。企业跨国经营，投资组合遍布多个司法管辖区，家族成员也常常居住在世界不同地区，怀有各异的抱负和观点。在这种环境下，对长期财富的最大风险通常不是市场波动，而是缺乏共识。

有效的治理通过建立共同愿景、明确决策机制和问责制，在复杂性引发冲突之前提供这种共识。

每一个成功的治理框架都始于宗旨。在讨论结构之前，家族应首先问自己一个根本问题：这些财富最终旨在实现什么？每个家族的答案都很少相同。对一些家族而言，优先事项可能是维系家族企业；对另一些家族而言，可能是为后代创造机会、支持慈善事业或保障长期财务安全。对宗旨的共同理解成为未来决策的基础。

虽然信托、基金会和遗嘱等结构仍然是保护和管理财富的重要工具，但它们是为治理提供支持，而非定义治理。结构可以保全资产，但治理才能保全凝聚力、连续性和信任。

拥有一支经验丰富、值得信赖的顾问团队也能在整个过程中增添巨大价值。建立一个有效的治理框架，通常需要家族应对复杂的法律、税务、投资和继承等问题，而且往往涉及多个司法管辖区。

通过汇集专业知识、促进家族坦诚对话，并确保治理安排与不断变化的优先事项保持一致，值得信赖的顾问可以帮助家族不仅保全财富，更能加强其跨代负责任地、有目的地管理财富的能力。

Young Jin Yee，瑞银集团亚太区全球财富管理联席主管兼新加坡区域主管

Young Jin Yee，瑞银集团亚太区全球财富管理联席主管兼新加坡区域主管。 图片来源：UBS

瑞银集团最新的《全球下一代报告》(Global Next Generation Report) 显示，成功的财富传承绝非偶然。那些将治理视为一个与家族共同发展的动态框架的家族，最有可能实现财富和传统的长久维系。

最有效的家族治理框架通常包含五个要素。

首先，家族需要从一个共同的宗旨和愿景开始，明确家族共同拥有财富的原因——即超越财务回报的、对“成功”的长期看法。无论是为了支持创业、慈善事业还是未来几代人，围绕宗旨和价值观的共识为决策提供了基础。

其次，沟通需要尽早开始。我们报告中超过一半的受访者认为，关于财富的对话应该在童年或青少年时期就开始。较早开始这些讨论的家族通常会经历更平稳的过渡。冲突最常见的原因是沟通中断或回避难题。

第三，家族应在现有关系的基础上建立正式的治理。报告中的大多数家族已经处理好了“硬性”的基本要素，如遗嘱、法律和税务继承结构。然而，只有不到四分之一的家族拥有正式的家族治理机制，如家族理事会、家族宪章、定期家族会议和商定的冲突解决方案，这表明这往往是缺失的一环。

第四，在财富转移之前先转移责任。给予年轻家族成员参与商业、投资或慈善决策的机会，有助于培养他们成为有效管理者所需的技能、信心和判断力。能够认识到这一点的治理——通过明确地安排教育、参与和授权的次序——往往更具持久性。

最后，治理并非在真空中运作。家族受益于一个由专业顾问组成的生态系统，这些顾问既拥有强大的技术专长，又具备促进跨代沟通所需的协调技巧。这有助于通过提供连续性、独立视角和执行能力，将良好的治理制度化。我们观察到，随着代际的成熟，家族办公室的采用率也在上升。

第四，在财富转移之前先转移责任。给予年轻家族成员参与商业、投资或慈善决策的机会，有助于培养他们成为有效管理者所需的技能、信心和判断力。能够认识到这一点的治理——通过明确地安排教育、参与和授权的次序——往往更具持久性。

最后，治理并非在真空中运作。家族受益于一个由专业顾问组成的生态系统，这些顾问既拥有强大的技术专长，又具备促进跨代沟通所需的协调技巧。这有助于通过提供连续性、独立视角和执行能力，将良好的治理制度化。我们观察到，随着代际的成熟，家族办公室的采用率也在上升。

Dr Neo Teng Hwee，大华私人银行首席投资官

Dr Neo Teng Hwee，大华私人银行首席投资官兼投资产品与解决方案主管。 图片来源：UOB

在财富管理领域，百年家族被视为黄金标准。财富得以延续，家族保持团结，每一代人都接受管理的重任。

这是一幅引人入胜的画面，却也略带误导性。

真正的问题不在于保值，而在于没有目标的保值。“永远持有”并非投资目标，而是一条等待目标的指令。

在构建代际投资组合之前，家族必须回答一些更简单的问题。这笔钱是为谁准备的？它必须资助什么？应该有多少用于消费、新业务或慈善事业？

他们还应该问，哪些损失在财务上可以承受，但在情感上却无法忍受。

这正是治理的起点。它并非始于一份60页的宪章，而是始于对宗旨、权力和行为的共识。

有效的治理需要几个基本部分。家族需要一个共同的宗旨。它需要明确的决策权，让每个人都清楚谁提供建议、谁做决定，以及如何解决僵局。它需要参与的平台，通常是家族理事会和投资委员会。它还需要独立的顾问、透明的报告，以及培养年轻成员承担责任的方式。

家族不必一次性构建所有这些。可以从一次家族会议开始，将结论转化为一份简短的章程和一项投资政策。在交予年轻成员更大决策权之前，先让他们负责一些真实但有限的决策。每年审查这些安排，趁分歧尚可控时进行调整。

洛克菲勒家族提供了一个有用的例子。其家族办公室成立于1882年，旨在组织日益复杂的商业和投资事务。在19世纪90年代，Frederick T. Gates 帮助 John D Rockefeller 将专业纪律引入财富管理和慈善事业。随着时间的推移，信托、顾问和慈善机构为后代提供了一个参与和决策的框架。

其成就不仅仅是卓越的回报，而是在原有商业帝国消失后，仍能维持一个庞大且不断分支的家族的正常运作。治理使得家族得以延续，而不必期望每个后代都像创始人那样思考。

Victor Aerni，百达亚洲财富管理首席执行官

Victor Aerni，百达亚洲财富管理首席执行官。 图片来源：PICTET

在百达 (Pictet)，我们将家族治理视为永续传承的基石。跨代保全财富，与其说是结构问题，不如说是管理问题。家族治理提供了一个框架，使家族能够共同做出明智的决策，建设性地解决分歧，并围绕一个共同的目标保持团结。

在制定家族治理时，有几个关键要素需要考虑。

首先是家族的共同愿景和价值观。家族应该问自己一些根本性问题，例如：我们财富的目的是什么？它带来了哪些责任？我们希望实现什么样的影响？最成功的家族会阐明一个超越财务成功的共同使命，将决策根植于对他们而言真正重要的事情上。

其次，进行开放、定期的沟通。最稳固的家族经常会面，不仅讨论业务或投资，也探讨新出现的问题和担忧。结构化的平台，例如家族理事会、章程和跨代会议，可以为坦诚对话创造空间，帮助家族及早处理敏感话题并建立信任。

第三，明确角色和透明流程。随着家族跨代扩展，模糊性往往成为冲突的最大根源。明确责任和决策框架可以使问题非个人化，即使在家族成长和多元化的情况下也能促进和谐。

第四，教育和引导下一代。继承不是在某个特定时间点交接的事情，而是一个培养未来管理者的终身过程。金融知识、接触家族企业或投资，以及参与家族会议，都有助于确保年轻家族成员做好准备、充满信心并积极参与。

我们也不应过度思考治理。第一代创业家族不需要像第五代全球投资家族那样正式的框架。我们最不希望看到的就是官僚主义。归根结底，有效的治理在于培养一种协作和责任的文化——这些品质也是百达自身长达两个多世纪的合伙业务的基石。管理得当的财富转移应符合所有代际的利益。这始于理解家族价值观，并将专业知识与同理心相结合。

归根结底，基于共同家族价值观的开放沟通比僵化的框架更为重要。

Mike Tan，渣打全球私人银行财富规划与家族咨询全球主管

Mike Tan，渣打全球私人银行财富规划与家族咨询全球主管。 图片来源：RENDY ARYANTO/VVS.SG

对于拥有巨额财富或家族企业的家庭而言，家族治理至关重要。它是一套用于指导决策、管理财富、监督家族企业、培养后代和维系家族和谐的结构、流程、政策和共同价值观。有效的治理使家族能够专注于宗旨、继承和管理。

洛克菲勒家族常被视为有效家族治理的典范。John D Rockefeller 建立了纪律严明的结构，包括信托、慈善工具和早期的家族办公室，以将所有权与受益人分离，促进金融教育并集中管理财富。几代人之后，洛克菲勒这个名字仍然与财富保值、慈善事业和家族传承紧密相连。

有效的治理通常始于家族宪章，这份文件记录了家族的价值观、愿景和使命，并就财富分配、家族参与、婚姻安排和家族成员角色等事宜设定了期望。它不仅是一份正式文件，也为家族的运作方式提供了参考。

随着家族跨代扩展，利益相关者的数量和利益的多样性自然会增加，这凸显了明确决策流程和健全治理协议的重要性。在许多方面，大型家族类似于商业组织，需要明确的结构来确定谁拥有权力、何时需要达成共识，以及家族理事会或投资委员会等决策机构应如何运作。

定期、结构良好的家族会议可以提供一个额外的平台，用于讨论家族资产负债表、业务重点、慈善抱负、继承问题和长期目标。这些会议补充了投资委员会日常的决策和运营监督。

冲突解决协议也是必要的，以建立明确的途径，在争端升级并损害家族关系之前进行调解。

下一代的发展同样重要。除了金融知识外，年轻的家族成员还应了解作为家族一员所附带的责任。这将有助于培养管理意识、领导力和共同的使命感。

慈善事业是有效治理中日益重要的组成部分，常被视为凝聚家族的粘合剂。它创造了共同的目标、共同的身份，并最终加深了亲情。一个清晰且可持续的框架可以指导家族的慈善事业，增强其影响力，并确保其得到治理良好的流程、明确的传承目标和健全的影响力衡量实践的支持。

然而，家族治理说起来容易做起来难。将这些要素整合在一起需要家族成员有意识的投入。财富规划专业人士可以作为催化剂，帮助家族启动这一过程，作为中立的协调者促进开放对话，并作为值得信赖的顾问，帮助将共同价值观转化为实际的规划结构，从而弥合代际间的观点差异。

Alexander Harrison，巴克莱银行新加坡区首席执行官兼新加坡私人银行临时主管

Alexander Harrison，巴克莱银行新加坡区首席执行官兼新加坡私人银行临时主管。 图片来源：BARCLAYS

“留给孩子的最佳金额是，让他们感到自己可以做任何事，但又不会多到让他们无所事事。”Warren Buffett 在1986年的这番话至今仍然适用。财富传承虽然困难且充满情感，但通常是一次性的事件。而培养下一代负责任地管理财富，则需要一生的努力。

有效的家族治理无关官僚主义，而是关乎建立一个能让财富超越任何一代人的架构。根据我们的经验，能够做到这一点的家族都有一个共同的决定性特质：清晰。这包括家族和企业角色的结构清晰、决策流程、所有权结构和继承计划的清晰，以及家族宗旨和长期目标的清晰。

也许更重要的是，家族决策者个人必须有清晰的认识。家族需要就期望、责任和未来进行坦诚的对话。家族成员是否拥有共同的愿景？后代是否已为承担管理责任做好准备？对于资本的最终用途，无论是为了保值、支持创业、慈善事业，还是为后代创造机会，是否存在共识？

家族理事会、宪章和家族办公室是宝贵的促进工具，但它们本身并非独立的解决方案。最成功的家族对待治理的方式与他们对待业务的方式相同——有明确的目标、既定的决策流程和定期的沟通。

随着家族日益全球化，治理自然变得更加复杂。最终，最强大的治理框架是那些与家族共同发展的框架，它们有助于在不断变化的市场、法规和人生事件中确保共识。能够长久传承的家族，是那些愿意在值得信赖的顾问支持下，定期重新审视和更新其计划的家族，这些顾问能够帮助他们应对投资和人际关系两个维度的挑战。

Dawn Fung，汇丰银行东南亚财富规划主管

家族治理的最佳起点不是文件，而是对话。在建立治理框架之前，家族应首先就基本问题达成一致：谁在重大决策中有发言权，什么资格使人能够担任领导职务，以及如果家族成员选择不在家族企业工作意味着什么。

做得好的家族会认识到三个不同的角色：所有权、管理层和家族成员。不应假定这些角色会重叠。儿子或女儿可以是一个平等且受重视的家族成员，但这并不意味着他们自动就是领导企业的合适人选。尽早做出这种区分有助于设定明确的期望，并长久维护家族关系。

好的治理不是起草一次就束之高阁的东西。它应该与家族和企业共同发展。做得最好的家族，更多地将治理视为一种持续的习惯，而不是一项勾选任务。他们定期就角色、继承和共同期望进行对话，以便在困难时刻到来之前，能够清晰地做出决策。

Alice Tan，马来亚银行集团财富管理主管

Alice Tan，马来亚银行集团财富管理主管。 图片来源：MAYBANK

有效的家族治理始于共同的愿景和价值观。家族应就其长期愿景、决策方式以及对每一代的责任期望进行公开讨论。这听起来可能有些老套，但定期的家族会议是一个好的开始。

为下一代做好准备也同样重要。金融知识、投资教育以及早期参与家族讨论，有助于建立信心和管理意识。

对于创业家族而言，治理延伸至确保家族企业的延续性。这包括制定明确的继承计划，界定所有权和管理角色，建立决策框架，并培养下一代不仅继承企业，更要以正确的家族价值观负责任地领导企业。

银行可以通过将财富规划、信托和遗产规划、投资咨询以及慈善事业纳入一个全面的对话中，扮演重要角色。其目标不仅仅是高效地转移资产，而是在转移财富的同时，传递宗旨、价值观和责任。

以代际传承的思维进行投资意味着什么？如何构建一个能够抵御市场、地缘政治和其他类似动荡的投资组合？

Joseph Poon

以代际传承的思维进行投资，意味着超越下一个市场周期，专注于在数十年内保值和增值财富。它不是为了优化短期回报，而是构建能够在不断变化的经济环境中持续存在，并继续支持未来几代人的投资组合。

投资环境在结构上变得更加复杂。地缘政治紧张、通胀风险、能源安全担忧、财政压力和技术颠覆不再是孤立事件，而是塑造市场的反复出现的力量。

因此，投资组合不应围绕单一的基本情景构建，而需要在多种情景下保持韧性。

这始于跨资产类别、地域、货币、行业、流动性状况和回报来源的多元化。

对许多家族而言，这也意味着要解决集中风险。财富的创造往往与国内业务和区域资产紧密相连，导致投资组合自然地集中在熟悉的市场。

虽然本地专业知识仍然宝贵，但长期的韧性要求将机会范围扩大到任何单一经济体或市场周期之外的资产类别和地域。

全球化的方法让投资者能够抓住无论在何处出现的最佳机会，同时减少对特定国家经济、监管或地缘政治风险的敞口。

投资组合的构建还应平衡长期增长与韧性。人工智能、能源基础设施和医疗保健创新等结构性增长主题提供了引人注目的长期机会。但它们应与提供收入、流动性和多元化的资产相辅相成。

这支撑了我们的杠铃策略，即结合长期增长型股票、收益型资产和多元化的另类投资，使投资者能够在参与长期机会的同时，保留抵御波动的缓冲。

如今的多元化已超越了传统的股票和债券组合。在持续通胀或市场压力加剧的时期，资产类别之间的相关性可能会上升，削弱传统多元化方法的有效性。

在这些环境下，优质信贷、黄金、精选大宗商品、私募资产和对冲基金策略可以通过提供差异化的回报来源、保值购买力或产生较少依赖市场方向的回报，来增强投资组合的韧性。

Jason Moo

以代际传承的思维进行投资，其根本在于韧性。它是指构建能够在代际间保值和增值财富的投资组合，同时又能适应不断变化的市场条件和演变的流动性需求。

在今天，实现这一点变得更具挑战性。传统的投资组合构建方法正受到一个不再按旧有模式运行的世界的考验。在宏观经济和地缘政治格局转变以及人工智能的变革性影响下，几十年来指导投资者的多元化和相关性衡量标准正变得越来越不可靠。

表面上的跨资产类别多元化，往往可能掩盖了对少数几个潜在驱动因素（如增长、信贷和流动性）的集中。当这些驱动因素同步变动时，尤其是在市场承压期间，投资组合可能比投资者意识到的更容易受到少数几种结果的影响。

在此背景下，我们认为投资组合的构建必须超越传统的资产类别分类，而应从潜在的经济角色和因子敞口的角度来看待。这一信念支撑着我们专有的“整体投资组合方法”（Whole Portfolio Approach, WPA），即每一个投资决策都基于其对投资组合结果的边际效应来评估——它如何改变回报潜力、风险平衡、流动性和敞口的相互作用。因此，重点从孤立地询问一个投资理念是否有吸引力，转向它是否能增强投资组合的整体平衡和韧性。

一个严谨的战略性资产配置（Strategic Asset Allocation, SAA）框架同样重要。为了补充我们的WPA，我们采用了一个稳健且优化的SAA框架，该框架考虑了资本市场假设中的不确定性。通过对不同环境进行压力测试和对下行风险进行建模，可以构建出在各种可能情景下（而非单一情景下）都保持韧性的投资组合。

投资者还必须超越短期市场噪音，关注将塑造未来的结构性力量。我们目前认为，将长期重塑投资格局的长期趋势是地缘政治和供应链的重组、由创新和先进制造业驱动的中国经济复兴、人工智能的变革性影响以及人类寿命的延长。我们将这些称为“超级趋势”(Supertrends)。理解这些超级趋势为构建有韧性的投资组合提供了重要基础，为投资者的资本配置、风险管理和寻求潜在增长机会提供了指引。

Young Jin Yee

代际投资方法专注于创建一个能够经受时间考验的投资组合。其目标不仅是实现近期目标，而是通过一个多元化且有韧性的投资组合为后代管理财富，该组合能够抵御市场波动和地缘政治不确定性，同时在长期内持续增值。

投资组合不应为单一的短期前景进行优化，而应专注于为一系列情景（下行、基准和上行）做准备，而不是试图预测某个特定结果。在实践中，这意味着避免对某个宏观结果（如某个利率或地缘政治路径）进行集中押注，并确保投资组合中包含能够在压力时期帮助减轻下行风险、在基准情景下参与增长，以及在市场出现积极意外时抓住上行机会的组成部分。

一个稳健的“核心”配置是实现长期目标的基础。可以通过以下方式加强核心：首先，确保传统资产（股票、固定收益）的多元化组合，使其与长期目标和风险承受能力保持一致。

我们还认为，另类投资在提供差异化回报和潜在的投资组合多元化方面将继续发挥作用，尤其是在地缘政治不确定和局部信贷压力的环境下。对于一些投资者而言，可以考虑将私募市场纳入核心投资组合，或作为用于一生之外开支的卫星配置，这样可以更好地容纳其非流动性。

其次，结构不应过度依赖短期的择时决策，而应设计成能让投资者穿越周期的模式。最后，定期对投资组合进行再平衡至关重要，以使风险与长期目标保持一致，尤其是在市场大幅波动之后。

一个代际投资组合不仅必须能够抵御市场波动，还必须能够抵御流动性压力。了解投资结构的运作方式、它们在压力下的表现，以及许多私募市场资产固有的非流动性特征，都是非常重要的。

这种纪律严明的多元化有助于投资组合抵御市场、地缘政治和其他动荡，同时与多代目标保持一致。

Neo Teng Hwee

以代际传承的思维进行投资，并不意味着买入所有东西然后等待一个世纪。它意味着为不同的资金池分配不同的任务。

用于分配、纳税和近期承诺的资金应保持流动性。中期需求可以投资于高质量的收益型资产。没有可预见需求的资本可以承担更多的股权风险并接受一定的非流动性。

投资组合还必须能够在判断失误时存活下来。这需要在经济驱动因素、货币、司法管辖区、资产类别和管理人之间进行多元化。一个投资组合可能拥有很多东西，但仍然依赖于一个隐藏的赌注，比如廉价资金、国内房地产或家族企业。

流动性同样重要。私募资产的规模应根据实际的资本催缴来确定，而不是寄希望于退出日期。应急储备和明确的再平衡规则使家族能够在市场低迷时买入，而不是被迫卖出。

地缘政治韧性虽然不那么引人注目，但同样实际。家族应该知道资产的合法持有地、托管机构所在地以及用于支出的货币。他们应考虑如果制裁、资本管制、网络中断或家族紧急情况导致无法动用资产时会发生什么。

某些重复配置可能是明智的。拥有第二家银行或托管安排在第一家无法使用之前看起来效率低下，但在那时却至关重要。

行为是最后的风险。一个家族可能能够承受20%的下跌，但仍然缺乏忍受它的心理素质。如果一个技术上完美的投资组合引发了恐慌、诉讼或恐慌性抛售，那它就是无用的。

因此，家族办公室的工作比选择基金更为广泛。它必须将宗旨、治理和投资组合设计联系起来。它还必须保留决策背后的逻辑，并在家族和世界变化时重新审视这些决策。

毕竟，一个投资组合可能会持续几代人，但其背后的假设却很少能如此长久。

成功的传承不仅仅是财富的延续，更是一个有能力决定财富未来的家族。

Victor Aerni

当前的环境及时地提醒我们，为什么代际投资理念至关重要。近几周，投资者目睹了亚洲股市的剧烈波动，尤其是在日本、韩国和台湾等以科技股为主的市场，这主要是由围绕人工智能、贸易政策和地缘政治发展的预期变化所驱动的。

虽然这类事件可能令人不安，但它们也强化了一个重要的教训：试图预测市场时机很少是一种成功的长期策略。代际投资需要与为下一个季度甚至未来几年投资不同的视角。它关乎构建不仅能抵御今日波动，还能在数十年间蓬勃发展的投资组合。在当前时期，我们的方法因其纪律性、创新性和客户利益一致性而脱颖而出。

在实践中，这涉及几个关键维度：

首先，拥有长远愿景和积极的合伙业务关系。我们帮助家族定义反映其价值观和传承的投资目标，而不仅仅是短期回报。我们的投资解决方案旨在实现韧性，融合了全球专业知识和本地洞察力，这在亚洲充满活力的市场中尤为重要。

其次，确保多元化和适应性。投资组合的构建旨在跨越资产类别、地域和主题抵御风暴。在当今碎片化的世界里，这意味着不要过度集中于任何一个行业或地区，并随时准备在机会出现时进行调整。

首先，拥有长远愿景和积极的合伙业务关系。我们帮助家族定义反映其价值观和传承的投资目标，而不仅仅是短期回报。我们的投资解决方案旨在实现韧性，融合了全球专业知识和本地洞察力，这在亚洲充满活力的市场中尤为重要。

其次，确保多元化和适应性。投资组合的构建旨在跨越资产类别、地域和主题抵御风暴。在当今碎片化的世界里，这意味着不要过度集中于任何一个行业或地区，并随时准备在机会出现时进行调整。

第三，通过主题性和可持续性投资抓住长期大趋势。我们是主题策略的先驱，专注于科技、医疗保健和可持续性等长期趋势。我们最新的展望强调了亚洲的崛起、私募市场日益增长的重要性，以及拥抱将塑造未来十年的大趋势的必要性。

第四，配置于另类投资和私募资产。包括私募股权、房地产和对冲基金在内的此类资产可以提供不相关的回报，并有助于在市场周期中保值财富。

第五，拥有一个严谨的、由研究驱动的流程，将自上而下的宏观观点与自下而上的证券选择相结合，并辅以严格的风险管理。我们青睐主动管理、高信念度的投资，并专注于质量，尤其是在具有持久价值的行业和公司中。

第六，责任与一致性。ESG（环境、社会和治理）被融入到每一个投资决策中。负责任的投资不仅关乎风险管理，更关乎创造长期价值，并使投资组合与每个家族的宗旨保持一致。

在经历了两百多年的战争、金融危机、流行病和地缘政治变迁后，百达的理念始终如一。市场总会经历过度狂热和焦虑症的时期。我们的角色不是预测每一次的曲折，而是帮助家族坚守一个长期策略，这个策略既有足够的韧性来抵御不确定性，又能持续地实现财富的代际增长。

Mike Tan

财富的跨代增长、管理和保护需要周密的关注和规划。在渣打全球私人银行，我们利用“财富之选”(Wealth Select) 框架，通过“今日、明日与永恒”(Today, Tomorrow and Forever) 的方法来指导客户实现其投资目标。

“今日”规划帮助客户维持其现有的生活方式。“明日”视角则支持他们实现人生目标并改善当前的生活方式。

为了规划“永恒”，代际传承的思维对于确定适当的投资框架至关重要。

总的来说，要让一个框架经得起时间的考验，大部分配置应投入到一个基础投资组合中，该组合在尽可能多的回报来源和资产类别之间进行多元化。机会主义的投资理念只应占投资组合的一小部分，并应进行积极管理。唯一的例外可能是那些在极长时期内可能带来非对称上行空间的领域。

根据其投资目标——财富保值、战胜通胀或投资组合增长——投资者可以确定其投资组合的适当风险水平。

由于“永恒”部分的投资期限最长，其风险水平可以更高。然而，投资者也应考虑，其继承人是期望依靠投资组合产生的收入生活，还是愿意为同一目标定期出售资产。

对于一些投资者而言，能够在实现回报的同时保护其财富和家庭需求是首要任务。一个能够同时满足这两个需求的保险解决方案可以很好地补充投资组合。

Alexander Harrison

以代际传承的思维进行投资，始于接受总会有下一次危机的现实。尽管这可能令人不安，但将不确定性视为投资的永久特征而非例外，会重新定义对话的框架，并将注意力集中在最重要的事情上：跨代保值财富。

因此，问题不在于如何避免波动，而在于如何构建一个能够经受住波动的投资组合。我们认为，有两个原则尤为重要：多元化和灵活性。它们共同为有韧性的投资组合提供了基础，使其能够抵御不同的市场和地缘政治压力。

多元化仍然是第一道防线。将敞口分散到不同地域、资产类别和回报来源，有助于减少对任何单一市场结果的依赖，并在不确定时期创造更大的韧性。那些过分固守过去赢家的家族，在市场动态演变时可能会发现自己面临风险。

保持灵活性同样重要。市场在不断变化，新的机会不断涌现，投资组合的构建技术也在不断发展。我们已经通过交易所交易基金（ETF）的更广泛采用、对私募资产配置的增加以及对新回报来源的接触，看到了这一点。

保持开放心态和适应性的家族，通常能更好地应对不确定性并在机会出现时抓住它们。新工具应补充现有投资组合，帮助建立额外的回报来源和韧性，同时通过持续审查保持纪律。

投资组合构建中另一个常被低估的方面是流动性管理。保持适当的流动性使家族能够在不确定性中从容应对，而不会在压力时期被迫做出艰难的决定。这也使他们能够在有吸引力的估值出现时抓住机会。

最终，一个稳健的投资框架有助于家族专注于长期目标，而不是短期噪音。目标是构建多元化、有韧性且适应性强的投资组合，无论市场带来何种挑战，都能实现财富的跨代保值和增长。

Desmond Kuang，汇丰私人银行及尚玉财富管理亚洲区首席投资官

Desmond Kuang，汇丰私人银行及尚玉财富管理亚洲区首席投资官。 图片来源：HSBC

代际传承的思维始于认识到，一个家族最大的资产通常不是其投资组合，而是其经营的业务。一旦你这样看待问题，流动性投资组合的角色就改变了。它的存在不是为了追逐业务已经承担的相同机会，而是为了多元化家族的整体财富，在市场周期中创造韧性。我们经常看到一些投资组合实际上是对家族财富所依赖的同一行业的二次押注。

抵御市场和地缘政治冲击的韧性，更多地来自于确保没有任何单一事件能造成不成比例的损害，而不是预测下一次动荡。这可以通过将敞口分散到不同地域、资产类别和投资风格来实现，同时保持足够的流动性，使家族在市场承压期间永远不会被迫做出艰难的决定。

一个代际投资组合还具有时间的优势。更长的投资期限使家族能够接触到私募市场、风险投资和共同投资等机会，这些机会可以补充他们已经创造的创业财富。纪律性体现在确保耐心是一种深思熟虑的策略，并得到多元化和定期投资组合审查的支持，而不是出于熟悉或情感而持有集中头寸的借口。

Alice Tan

以代际传承的思维进行投资，意味着要超越今天的头条新闻，构建能够在数十年而非几个季度内保持韧性的投资组合。

虽然市场波动和地缘政治不确定性是不可避免的，但投资者应避免仅仅基于短期事件做出决策。相反，投资组合应跨越资产类别、行业和地域进行多元化，并具备足够的流动性以应对充满挑战的市场环境。

一个有韧性的投资组合需要随着时间的推移而发展。战略性资产配置仍然是基础，但应定期审查投资组合，以反映变化的经济状况、家族目标和人生阶段。

我们越来越多地看到，投资者正在将私募市场、可持续投资和另类策略纳入其中，以增强多元化并获取长期增长机会。对于一些客户而言，伊斯兰投资也因其强调基于价值观和道德的投资，而提供了额外的多元化来源。

拥有稳健的现金流管理也同样重要，因为家族需要平衡流动性，以资助生活所需、商业机会、教育、慈善事业以及不可预见的事件。

建立一个共同的家族目标——无论是通过家族宪章、定期的家族讨论还是慈善基金会——有助于使后代围绕共同的价值观和长期愿景团结一致。