因华侨银行与昇菘集团财富猛增抵消科技股下滑，新加坡50大富豪财富走向分化

该城邦富豪的总净资产持平于2390亿美元

Facebook联合创始人Eduardo Saverin尽管财富缩水101亿美元，但仍保住了新加坡首富的头衔。 照片：彭博社

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【新加坡】华侨银行 (OCBC) 和昇菘集团 (Sheng Siong) 在过去一年的强劲表现，抵消了Facebook联合创始人Eduardo Saverin和Sea创始人们合计近160亿美元的财富缩水，从而改变了2026年新加坡富豪榜的排名。

根据《福布斯》于周四（9月3日）发布的新加坡50大富豪榜，该城邦50大富豪的总净资产因此持平于2390亿美元。

财富增长最多的是华侨银行的Lee氏家族，其净资产猛增78%，达到138亿美元，升至第四位。

过去一年，该银行的股价几乎翻了一番，这得益于该银行利用新加坡作为区域安全港的地位，推动了其财富管理业务的蓬勃发展。

国内消费同样带来了丰厚回报。昇菘集团的总裁Lim Hock Chee家族财富增至27亿美元，在榜单上排名第24位。

随着这家连锁超市将其业务版图扩展至更多邻里住宅区，其股价上涨了54%。

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房地产巨头也为榜单提供了基础的稳定性。城市发展有限公司 (City Developments Ltd，简称CDL) 的Kwek Leng Beng及其家族财富增加了18亿美元，达到161亿美元，位居第二。

这得益于战略性的资产剥离，以及公司对住宅和酒店市场的进一步聚焦。

与此同时，远东机构 (Far East Organization) 的黄氏兄弟Robert和Philip Ng以143亿美元的财富保住了他们的排名。他们和Kwek Leng Beng都位列风险投资公司B Capital的联合创始人兼联合首席执行官Saverin之后，后者以329亿美元的财富蝉联榜首。

尽管保住了新加坡首富的头衔，Saverin的净资产还是减少了101亿美元，降至329亿美元。

过去一年，Meta股价下跌了25%。其第二季度净利润下降14%，主要原因是在人工智能基础设施方面的大量投入，这动摇了投资者的信心。

与此同时，在纽约上市的电商与游戏巨头Sea也面临着来自TikTok Shop的激烈竞争压力，导致其Shopee部门的利润率受到挤压。

其股价暴跌约三分之一，导致联合创始人Forrest Li（第七位）、Gang Ye（第14位）和David Chen（第44位）的合计财富蒸发了近59亿美元。

2026年上半年，新加坡经济增长了6.1%，这反映了在人工智能相关需求飙升的推动下，电子和精密工程领域的制造业产业群实现了增长。

尽管科技领域的财富出现下滑，但榜上50名富豪中仍有约35人的财富比一年前有所增加。

榜上唯一的“新面孔”是排名第48位的Quek Leng Chye，他是马来西亚亿万富翁Quek Leng Chan常驻新加坡的兄弟，财富达12亿美元。他是CDL的Kwek的堂兄弟，现任丰隆集团 (Hong Leong Group) 旗下房地产开发与投资公司丰隆控股 (Hong Leong Holdings) 的董事总经理。

重返50强榜单的还有Gordon和Celine Tang夫妇（第49位），其财富为11亿美元。在阔别两年后，他们得以重返榜单，这得益于他们持有的主要资产之一Suntec Reit的股价上涨了20%。

拥有并经营私营公司Charles & Keith的Wong氏三兄弟Charles、Keith和Kelvin，在缺席一年后也重返榜单，以10亿美元的财富排名第50位。