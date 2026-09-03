The Business Times
business-time-50

因华侨银行与昇菘集团财富猛增抵消科技股下滑，新加坡50大富豪财富走向分化

该城邦富豪的总净资产持平于2390亿美元

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Sep 3, 2026 · 11:19 AM
    • Facebook联合创始人Eduardo Saverin尽管财富缩水101亿美元，但仍保住了新加坡首富的头衔。
    • Facebook联合创始人Eduardo Saverin尽管财富缩水101亿美元，但仍保住了新加坡首富的头衔。 照片：彭博社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】华侨银行 (OCBC) 和昇菘集团 (Sheng Siong) 在过去一年的强劲表现，抵消了Facebook联合创始人Eduardo Saverin和Sea创始人们合计近160亿美元的财富缩水，从而改变了2026年新加坡富豪榜的排名。

    根据《福布斯》于周四（9月3日）发布的新加坡50大富豪榜，该城邦50大富豪的总净资产因此持平于2390亿美元。

    财富增长最多的是华侨银行的Lee氏家族，其净资产猛增78%，达到138亿美元，升至第四位。

    过去一年，该银行的股价几乎翻了一番，这得益于该银行利用新加坡作为区域安全港的地位，推动了其财富管理业务的蓬勃发展。

    国内消费同样带来了丰厚回报。昇菘集团的总裁Lim Hock Chee家族财富增至27亿美元，在榜单上排名第24位。

    随着这家连锁超市将其业务版图扩展至更多邻里住宅区，其股价上涨了54%。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    房地产巨头也为榜单提供了基础的稳定性。城市发展有限公司 (City Developments Ltd，简称CDL) 的Kwek Leng Beng及其家族财富增加了18亿美元，达到161亿美元，位居第二。

    这得益于战略性的资产剥离，以及公司对住宅和酒店市场的进一步聚焦。

    与此同时，远东机构 (Far East Organization) 的黄氏兄弟Robert和Philip Ng以143亿美元的财富保住了他们的排名。他们和Kwek Leng Beng都位列风险投资公司B Capital的联合创始人兼联合首席执行官Saverin之后，后者以329亿美元的财富蝉联榜首。

    尽管保住了新加坡首富的头衔，Saverin的净资产还是减少了101亿美元，降至329亿美元。

    过去一年，Meta股价下跌了25%。其第二季度净利润下降14%，主要原因是在人工智能基础设施方面的大量投入，这动摇了投资者的信心。

    与此同时，在纽约上市的电商与游戏巨头Sea也面临着来自TikTok Shop的激烈竞争压力，导致其Shopee部门的利润率受到挤压。

    其股价暴跌约三分之一，导致联合创始人Forrest Li（第七位）、Gang Ye（第14位）和David Chen（第44位）的合计财富蒸发了近59亿美元。

    2026年上半年，新加坡经济增长了6.1%，这反映了在人工智能相关需求飙升的推动下，电子和精密工程领域的制造业产业群实现了增长。

    尽管科技领域的财富出现下滑，但榜上50名富豪中仍有约35人的财富比一年前有所增加。

    榜上唯一的“新面孔”是排名第48位的Quek Leng Chye，他是马来西亚亿万富翁Quek Leng Chan常驻新加坡的兄弟，财富达12亿美元。他是CDL的Kwek的堂兄弟，现任丰隆集团 (Hong Leong Group) 旗下房地产开发与投资公司丰隆控股 (Hong Leong Holdings) 的董事总经理。

    重返50强榜单的还有Gordon和Celine Tang夫妇（第49位），其财富为11亿美元。在阔别两年后，他们得以重返榜单，这得益于他们持有的主要资产之一Suntec Reit的股价上涨了20%。

    拥有并经营私营公司Charles & Keith的Wong氏三兄弟Charles、Keith和Kelvin，在缺席一年后也重返榜单，以10亿美元的财富排名第50位。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    SingaporeBillionaires

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The Johor royal family has owned land in an area known as Tyersall Park for more than a century. 

    Massive tax bill clouds sale of Singapore land by Malaysian king’s son

    Canadian Prime Minister Mark Carney speaking at a press conference in Ottawa, on Aug 22, after trade talks with the US collapsed.

    Canada’s fight with the US has far bigger stakes than trade

    “I consider myself lucky. I don’t consider myself successful,” says Ng Yih Pyng, the second-generation leader of Tomei Consolidated.

    What’s luck got to do with it? Everything, says Malaysian jewellery king Tomei’s chief

    Bali’s property market has been on a tear since the pandemic, with the tourism rebound and strong foreign demand driving prices higher.

    Can Bali swop beach capital for global capital without the skyscrapers?

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More