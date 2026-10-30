亚开行扩大在新加坡业务 旨在为亚洲项目吸引更多私人资本

该银行预计将在支持新加坡2027年亚细安轮值主席国的工作中发挥积极作用

亚开行预计，在新加坡取得显著增长的家族理财办公室，将在为区域发展提供资金方面发挥更大作用。 照片：YEN MENG JIIN摄，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】亚洲开发银行（简称亚开行或ADB）正在加强其在新加坡的业务布局，以加大力度引导更多私人资本投入亚洲的基础设施和发展项目。目前，该区域的融资需求与可用的公共部门资源之间的差距日益扩大。

去年，该行将其在新加坡的专家人数增加了一倍，达到约30人，以致力于实现到2030年每年吸引130亿美元私人资本的目标。

亚开行私营部门业务总监 Isabel Chatterton 在接受《商业时报》采访时表示，新加坡为与投资者的对话提供了“无与伦比的前排座位”，有助于该行将投资者的融资需求与区域内的项目进行匹配。

亚开行的私营部门融资金额从2024年的68亿美元增至去年的85亿美元，Chatterton 预计这一数字今年将进一步上升。

她说：“我们很可能提供超过85亿（美元）的资金。”

投资者想要什么

一项关键挑战是弥合投资者需求与区域需求之间的差距。

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Chatterton 说，不同投资者有不同的风险和回报预期，因此很难依赖任何单一的资本来源。

例如，机构投资者和养老基金寻求的是能够匹配其长期负债的长期回报，而主权基金可能更具灵活性，但要求项目准备充分且治理良好。

她说，另一方面，通过新加坡投资的私募股权投资者则要求有固定或可见的投资期限、目标回报，以及从一开始就非常清晰的退出路径。

Chatterton 也看到了家族理财办公室在为区域发展提供资金方面发挥更大作用的潜力。

她说：“新加坡家族理财办公室的显著增长让我们备受鼓舞。”她补充说，已有对重大区域性计划感兴趣的家族理财办公室与亚开行接洽。

其中之一是新加坡计划到2035年进口6吉瓦低碳电力的数十亿美元总体规划，这可能有助于支撑更广泛的亚细安电网计划。

尽管投资者的风险偏好各不相同，但他们通常会寻找大量可融资的项目储备。

她说，为满足这些需求，亚开行一直在开发一系列可融资的项目，并通过融资结构安排和混合融资等方式帮助降低这些项目的风险。

为让投资者对即将进行的交易有更高的透明度，亚开行与12家全球保险公司签署了一项总框架协议，提供25亿美元的可预测承保能力，与亚开行共同分担投资风险。

多元化市场

Chatterton 表示，尽管对亚洲的兴趣日益增长，但外国投资者主要还是对“投资级”市场感兴趣。

她说：“但随着他们逐渐适应，尤其是在亚开行的陪伴和引导下，我们能够缩小这种信心差距，让他们在拓展投资范围时感到更放心一些。”

她观察到，投资者偏好的投资期限通常在七到八年左右。

她说，受关注的市场包括印度，因为其市场规模庞大、法规相对稳定清晰，并且拥有成熟的企业部门。

在东南亚，她指出泰国和越南也备受关注，而菲律宾在过去几年进行了监管改革，允许外国投资者进入市场，其吸引力也日益增强。

能源转型和循环经济项目是投资者关注的关键领域之一，此外还有农业、教育和保险科技等数字业务。

几年前，亚开行成立了自己的数字办公室，以探索支持关键基础设施项目、能源、农业、数字支付生态系统、人工智能和网络安全等领域融资机会的不同方式。

其中一项成果是今年与 Sime Darby 合作，为马来西亚的数据中心提供融资，这是首次使用伊斯兰债券（sukuk）这种伊斯兰金融工具为数据中心融资。

新加坡的角色将日益重要

随着市场波动加剧，越来越多的投资者将目光从欧洲和北美转向亚洲。

今年8月，Standard Chartered 和亚开行为 HDBank 组织了一笔7.21亿美元的贷款。这笔贷款是迄今为止越南银行筹集的最大一笔银团社会融资。

通过这笔社会贷款，亚开行为 HDBank 引入了15个新的出资方——Chatterton 将此形容为“极具变革性”的里程碑。

她还以印度一笔5亿美元的银团贷款为例，说明总部位于新加坡的金融机构能够协助完成复杂的融资安排。

展望未来，亚开行预计将在支持新加坡于2027年担任亚细安轮值主席国方面发挥“非常积极的作用”。

她说，优先事项包括引入资本，以及弥合货币与融资之间的错配。

她说：“毫无疑问，我绝对预见到（新加坡的）作用将越来越大，当然，我也会预见到将有越来越多的利益相关者在新加坡设立业务。”

“我认为这种趋势肯定会持续下去。”