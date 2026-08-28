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Adrian Chui卸任ESR房地产投资信托首席执行官

其继任者的遴选工作已经启动

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Fri, Aug 28, 2026 · 06:57 PM
    • ESR房地产投资信托（ESR-REIT）管理人首席执行官兼执行董事Adrian Chui自2017年起担任此职。
    • ESR房地产投资信托（ESR-REIT）管理人首席执行官兼执行董事Adrian Chui自2017年起担任此职。 照片来源：ESR REIT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] ESR房地产投资信托（ ESR-Reit ）的管理人于周五（8月28日）宣布，Adrian Chui将卸任其首席执行官兼执行董事职务。

    管理人在一份交易所公告中表示，自2017年起担任该职务的Chui将“继续履行其职责……并将与董事会及ESR Group的代表密切合作，以确保其职责得到有序和顺利的交接”。

    《商业时报》已向ESR Group查询Chui卸任的原因。

    管理人补充说，其继任者的遴选工作已“在集团的支持下”启动，并将“在适当的时候发布进一步的公告”。

    公告发布前，ESR房地产投资信托的单位价格周五收盘持平于2.30新元。

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