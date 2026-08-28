Adrian Chui卸任ESR房地产投资信托首席执行官

其继任者的遴选工作已经启动

ESR房地产投资信托（ESR-REIT）管理人首席执行官兼执行董事Adrian Chui自2017年起担任此职。 照片来源：ESR REIT

[新加坡] ESR房地产投资信托（ ESR-Reit ）的管理人于周五（8月28日）宣布，Adrian Chui将卸任其首席执行官兼执行董事职务。

管理人在一份交易所公告中表示，自2017年起担任该职务的Chui将“继续履行其职责……并将与董事会及ESR Group的代表密切合作，以确保其职责得到有序和顺利的交接”。

《商业时报》已向ESR Group查询Chui卸任的原因。

管理人补充说，其继任者的遴选工作已“在集团的支持下”启动，并将“在适当的时候发布进一步的公告”。

公告发布前，ESR房地产投资信托的单位价格周五收盘持平于2.30新元。