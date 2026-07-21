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Advantest 提交修订后的诉状，AEM 专利侵权纠纷持续

该集团表示将“采取一切适当措施”捍卫其立场

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Tue, Jul 21, 2026 · 06:42 PM
    • 修订后的诉状继续指控 AEM 侵犯了美国专利号 11,674,999 和 12,320,841。
    • 修订后的诉状继续指控 AEM 侵犯了美国专利号 11,674,999 和 12,320,841。 照片：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 半导体公司 Advantest 已针对 AEM Holdings 提交了第一份修订后的诉状，延续了始于2025年10月的专利侵权纠纷。

    此前，美国加州南区地方法庭在6月29日的一项命令中裁定，总部位于加州的 Advantest 未能充分指证直接或间接专利侵权

    法庭随后准许 Advantest 提交修订后的诉状。

    该纠纷的核心是指控 AEM 的子公司 AEM Singapore 和 AEM Americas 侵犯了 Advantest 持有的两项美国专利。

    具体而言，这些专利涉及用于半导体测试过程中的精密温度控制硬件，以提早识别有缺陷的芯片，从而提高制造业产业群的良率并减少浪费。

    修订后的诉状继续指控 AEM 侵犯了美国专利号 11,674,999 和 12,320,841。AEM 表示，这些专利“涉及一种特定的晶圆级测试系统”，而该公司并未使用该系统。

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    “AEM 拥有自己广泛的专利组合，并尊重他人的知识产权。”该集团表示，并重申了其在2025年10月声明中提出的观点。“AEM 将继续强烈否认 Advantest 的指控。”

    AEM 正与其美国法律顾问一同“审查修订后的诉状，并将采取一切适当措施”来捍卫其立场。

    在此消息公布前，AEM 股价周一收盘上涨4.9%或0.43新元，至9.28新元。其以美元计价的股票收盘持平于4.10美元。

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