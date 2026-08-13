AEM控股上半年盈利猛增10倍 股价收高14%
该股收盘报10.98新元，成交量达1720万股，总值1亿8190万新元。
- 公司录得净利3100万新元，是2025年上半年310万新元的10倍。 照片：商业时报档案
本文由AI辅助翻译
（新加坡讯）半导体测试设备制造商 AEM控股（AEM） 股价在周四（8月13日）收盘上涨14%，此前该公司于前一日公布了强劲的上半年盈利。
该股收盘报10.98新元，成交量达1720万股，总值1亿8190万新元。
该公司净利达3100万新元，是2025年上半年310万新元的10倍，这主要得益于人工智能芯片制造商对其测试设备的强劲需求。
AEM控股表示，这一增长主要由其无晶圆厂人工智能和高性能计算客户推动，随着产量提升，该客户已成为公司上半年的最大贡献者。
AEM控股的净利已连续第四个季度实现增长，营收也连续第三个季度取得增长，其中测试单元解决方案部门是主要的增长动力。
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