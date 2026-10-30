受Alphabet创纪录暴跌拖累 AEM与新加坡及区域同行股价下挫8.6%
此跌势跟随华尔街隔夜下滑
- Alphabet公布的第三季度营收为1276亿美元，低于市场预期，导致其股价下跌超过12%。 照片：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 继华尔街隔夜出现类似暴跌后，投资者于周五（10月30日）在新加坡及区域市场抛售芯片股。
截至上午9时30分， AEM 股价下跌超过11％，至7.23新元； UMS Integration 下跌超过6％，至2.04新元； Frencken 则下跌4.7％，至2.02新元。三者之中，AEM股价略有回升，截至上午11时45分报7.54新元，跌幅收窄至7.4％。
AEM收复部分失地，收盘报7.45新元，全日下跌8.6％。UMS Integration和Frencken的收盘价均为2.01新元，分别下跌7.8％和5.2％。
新上市公司Mi Material（该公司生产芯片封装材料）在早盘交易中下跌9％，至1.63新元。该股收盘时下跌16.1％，报1.51新元。
由于华侨银行 (OCBC) 在公开市场上买入股票以稳定股价，该股在上市后的头两个交易日一直维持在1.80新元的首次公开募股价格。
在拥有全球最大芯片制造商之列的SK Hynix和Samsung Electronics的韩国，其综合股价指数（Kospi）在上午的交易中下跌了近5％。
区域芯片股的下跌跟随了华尔街的隔夜跌势。周四，Google母公司Alphabet的股价收盘下跌12.6％，报283.82美元，创下该公司自2004年上市以来的最大单日跌幅。
投资者之所以抛售Alphabet股票，是由于该公司公布的第三季度营收为1276亿美元，低于市场预期。
在更广泛的科技市场，由于新一轮财报令人失望，投资者纷纷撤出与人工智能相关的股票，导致美国股市连续第二个交易日下挫。
在报告支出增加且在线业务增长放缓后，Amazon.com的股价下跌了7.3％。
Intel因其销售预测未达预期而股价暴跌。该公司表示，第四季度的销售额将在150亿至160亿美元之间。根据彭博社汇编的数据，分析师的平均预期为170亿美元，而一些预测甚至超过了180亿美元。
路透社的一篇报道引述该公司称，其以色列工厂发生的一起致命爆炸事件，将在两个季度内造成约6亿美元的营收损失。
由于最新的业绩报告加剧了大型科技公司一连串的业绩失望情绪，以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌了2％。
在新加坡交易所上市的芯片股在过去一个月中一直呈下跌趋势。
本月迄今，AEM的股价已下跌24.8％。UMS下跌了24％，而Frencken则下挫了22.5％。
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