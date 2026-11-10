AEM、UMS和CSE Global股价在上周科技股暴跌后反弹

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AEM领涨这三只股票；股价一度上涨12%

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 继上周科技股遭遇大幅抛售后，AEM、UMS Integration和CSE Global的股价于周二（11月10日）上午回升，收复部分失地。

AEM 在早盘交易中一度上涨12%，至6.99新元。 UMS Integration 上涨约5%，至1.79新元，而 CSE Global 则上涨约5%，至0.87新元。

这三只股票上周在科技股普遍回调的背景下大幅下跌。AEM是三者中受创最严重的，股价下跌16.8%，录得2710万新元的机构净流出。UMS下跌15.9%，资金流出1010万新元；CSE Global则下跌6.3%，资金流出1090万新元。

根据新加坡交易所（SGX）的数据，FTSE ST Technology Index在同一时期下跌了10%，录得总计7100万新元的机构净流出。

新交所表示，此次全球抛售是由半导体、科技硬件、软件和电信类股的疲软所主导，原因在于美国中期选举后，市场对人工智能支出、监管及此类投资的回报感到担忧。

Tiger Brokers首席市场策略师James Ooi表示，此次反弹与周一美国科技股的走势相呼应，表明该板块具有韧性。

Ooi补充道，投资者已表现出逢低买入的意愿，市场正“通过板块轮动和逢低买入来消化调整，而非全面撤出股市”。