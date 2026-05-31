AGT增持Nam Cheong股份；Silchester增持ComfortDelGro

在五个交易日里，22家主要上市公司进行了股票回购，总金额达8890万新元。 图片：商业时报资料

【新加坡】在5月22日至28日的五个交易日里，22家主要上市公司进行了股票回购，总金额达8890万新元。

Singtel 再次领跑股票回购，以每股4.47新元的平均价格收购了1400万股。这些股票是在公司价值20亿新元的价值实现股票回购计划下购买的。

在这五个交易日里，约35家主要上市公司的董事和主要股东提交了超过80份权益申报。

董事或首席执行官申报了五起收购和两起脱售，而主要股东则记录了12起收购和四起脱售。

其中包括为 Aspial Lifestyle 、 First Resources 、 Geo Energy Resources 和 Nera Telecommunications 提交的首席执行官或董事收购申报。

5月26日，Azure Capital根据5月11日签订的股份购买协议，完成了对 Trek 2000 International 22,074,000股股份的收购。

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此举使Azure Prime Fund VCC-Azure Singapore Equity Fund成为这家以其ThumbDrive USB闪存盘而闻名的公司的主要股东，视为拥有7.3%的权益。

Nam Cheong：AGT在经营业绩改善之际增持股份

Ginko-AGT Global Growth Fund于5月通过场内收购增持了 Nam Cheong 的股份，将其持股比例从5.996%提高到6.009%。

在此之前，该基金在2月份的一笔交易中将其持股比例从4.999%提升至5.062%，跨过了主要股东门槛。

此次收购恰逢该公司截至3月31日的第一季度业绩走强。这家岸外海事集团公布的税后及少数股东权益后利润同比增长160%，达到7890万令吉（2540万新元）。

这一增长得益于更高的船只利用率以及出售船只所带来的收益。

2026财年第一季度的收入增长1%，达到1.179亿令吉，随着更多船只根据长期租约运营，利用率提高到58%。

该季度偿还债务后，集团的借款降至4.051亿令吉，净负债率降至0.17倍。

ComfortDelGro：Silchester持股比例突破9%

继持续在场内购买后，Silchester International Investors在5月通过申报文件，增加了其在 ComfortDelGro 的视为拥有权益。

由于其在这家交通运营商的持股比例先后跨过了8%和9%的门槛，因此触发了信息披露。

5月8日，Silchester以每股1.4312新元的平均价格收购了893,600股。此举将其持股比例从7.99%提高到8.03%。

5月21日，该公司以平均每股1.2908新元的价格再购买1,935,800股，将其持股比例从8.998%提升至9.087%。

今年1月，Silchester的持股比例首次跨过5%的主要股东门槛。随后，其持股比例在2月超过6%，3月超过7%。

2026年的增持速度比上一周期更快，在约四个月内多次跨过持股门槛。相比之下，2023年至2024年的增持过程则更为平缓。

Silchester是一家成立于1994年的伦敦投资管理公司，专注于国际股票。它代表机构客户，通过只做多的集合基金管理单一的国际价值股票策略，旨在从上市股票中获取长期回报。

其持有的所有ComfortDelGro股份均被归类为视为拥有的权益，这反映了其作为投资管理公司的角色，对客户的投资组合拥有全权委托控制权。

在2025财年的年度股东大会上，ComfortDelGro强调，在资本支出和收购之后，公司正转向更积极地运用资产负债表以支持增长。

其管理层指出，公司收入首次突破50亿新元，其中国际业务贡献了超过一半的营收。

与此同时，公司持续扩张至13个国家，并扩大了全球车队规模。

在运营方面，这家交通运营商的重点已转向整合近期的收购项目并提高效率，尤其是在点对点运输领域。

ComfortDelGro表示，尽管股本回报率已从新冠疫情前的水平回落，但这反映了结构性变化，包括竞争加剧和公共交通模式的演变，而其业绩表现仍以全球同行为基准。

该集团还重申了其股息框架，维持80%的派息率，同时致力于实现盈利增长，以支持更高的绝对派息额。

Corporate Monitor在2026年3月的一份报告中指出，尽管ComfortDelGro在2025财年的盈利有所改善，但部分增长是由于与新加坡电子道路收费2.0系统相关的一次性检查活动以及更高的杠杆率所致。

此外，尽管近期进行了收购，出租车和私召车领域的基本表现依然疲软。

在5月的业务更新报告中，ComfortDelGro表示，得益于长期公共交通合同的支持，其2026财年第一季度的收入同比增长5%，达到12.3亿新元。

该公司指出，其出租车和私召车业务因竞争和消费者支出谨慎而持续承压。与此同时，管理层继续优先进行整合，并建立利润率更高、基于平台的出行服务能力。

Mooreast：配售股票以支持资产负债表灵活性和项目承接能力

5月28日， Mooreast 提议以每股最高0.135新元的价格配售4445万股新股，以筹集最多600万新元。

Zico Capital是此次配售的代理，Maybank Securities则以尽力销售的方式担任分销代理。

此次配售旨在加强该集团的财务状况和资本结构。该集团提供系泊和锚固解决方案。此举将提升其承接更多项目的能力，同时改善资产负债表的灵活性。 公司计划将筹集资金主要用于营运资金，包括人力和行政成本。管理层指出，集团现有资本已大部分投入到进行中的项目和位于Shipyard Crescent的开发项目中。 该交易还旨在扩大Mooreast的股东基础并提高交易流动性，使集团能够应对短期状况并寻求未来的增长机会。

TrickleStar：完成二次配售，扩大资本基础

TrickleStar 于5月22日完成二次配售，以每股0.0306新元的价格发行了7910万股新股，将其已发行股本扩大至2.373亿股。PrimePartners担任配售代理。

这家绿色科技公司进行此次配售，旨在增强其资本基础和财务灵活性，以支持业务扩张——包括潜在的并购——以及满足营运资金需求。

Aspial Lifestyle：股权融资获机构支持，流动性提升

Aspial Lifestyle以每股0.402新元的价格完成了6000万新元的私募配售，获得超过两倍的超额认购。

此次配售得到了包括Eastspring Investments (Singapore)、ICH Synergrowth Fund、JP Morgan Asset Management、Lion Global Investors和Value Partners Hong Kong在内的机构投资者的支持。

此次配售是一项总额8480万新元的更广泛股权融资活动的一部分，该活动还包括向现有股东进行的2480万新元优先配售。

筹集资金将主要用于业务扩张，包括扩大其典当和担保贷款平台，以及用作营运资金和潜在收购。

该交易是在该集团转至新加坡交易所（SGX）主板之后进行的，此举被视为有助于拓宽机构投资者渠道、改善自由流通股比例并提高交易流动性。

Koh Brothers Eco Engineering：申请转至主板

Koh Brothers Eco Engineering 于5月26日提交了从新交所凯利板转至主板的申请，延续了近期中型市值发行人的升级趋势。

该公司表示，拟议的转板旨在提升其企业形象、扩大投资者基础并提高交易流动性，尤其是在机构投资者中。

鉴于主板拥有更广泛的资本渠道和更深厚的投资者群体，此举预计还将提高公司知名度并支持未来融资。

在申请转板时，该公司强调，其将根据主板的上市门槛进行评估，这要求发行人满足与盈利能力、运营记录和市值相关的标准，以及更高的治理、信息披露和公众持股量标准。

在拟议转板之前，过去12个月已有多家公司完成转板，包括 Oiltek International （2025年6月6日）、 Ever Glory United （2025年12月30日）和 Ley Choon Group （2026年3月23日）。

最近在5月份完成转板的公司则有Aspial Lifestyle（5月4日）、 MoneyMax Financial Services （5月6日）和 Choo Chiang （5月7日）。

Koh Brothers Eco Engineering是Oiltek International的控股股东，持有68.14%的股份。

FLCT：扩大欧洲物流版图

Frasers Logistics & Commercial Trust （简称FLCT）已达成协议，将收购四处物流和工业地产的权益，其中两处位于德国，两处位于荷兰，总价约2.949亿欧元（4.415亿新元）。

这些资产已完全出租，加权平均租约到期期限为5.7年。其总可出租面积约179,645平方米。

这些物业位于德国杜伊斯堡和杜塞尔多夫以及荷兰布雷达的成熟物流集群内。租户包括跨国公司和第三方物流供应商，也使FLCT能够受惠于电子商务相关的需求。

交易完成后，该信托的投资组合出租率预计将从96.1%增至96.3%。与此同时，其物流和工业资产的占比将从75.1%上升至76.6%。

此次收购预计将提升每单位派息（DPU），2026财年上半年的备考DPU将从0.0295新元攀升至0.03新元。此项交易将完全通过外部债务融资进行。

从战略上看，此次交易加深了FLCT在德国和荷兰这两个欧洲关键贸易导向物流市场的业务布局。这也符合其在现有市场内扩大物流和工业平台的战略。

作者是新加坡交易所的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。