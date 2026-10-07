Ray Dalio：融资集中、利率上升，人工智能泡沫或将很快破裂

这位亿万富翁警告称，随着利率攀升，该技术是一个“典型的泡沫”，并正开始破裂。

Bridgewater Associates 创始人 Ray Dalio 表示：“多元化投资的力量——它就是免费的午餐。” 照片：CMG

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【新加坡讯】知名投资者 Ray Dalio 表示，随着债务增长和利率上升，市场可能已接近人工智能泡沫破裂的临界点。

全球最大对冲基金 Bridgewater Associates 的创始人表示，鉴于人工智能领域的投资集中，以及投资者为持续投资该主题而不断增加的债务，这股热潮的运作方式如同一个“经典泡沫”。

他解释说：“供应方面存在巨大压力，要求利率进一步大幅上涨，而当利率上涨开始产生影响时，动态就会发生变化，那正是泡沫开始破裂的时刻。” 他补充道：“我们正处于周期中该临界点之前，但正在接近它，我认为我们已经很接近了。”

与此同时，大型科技公司正越来越多地通过举债来大举投资人工智能，而股票市场则由少数几家关键科技巨头支撑。

Dalio 是于星期三（10月7日）在新加坡香格里拉大酒店举行的福布斯全球总裁大会（Forbes Global CEO Conference）的一个小组讨论上发表上述言论的。

同场参与讨论的还有资产管理公司 Franklin Templeton 首席执行官 Jenny Johnson、淡马锡 (Temasek Holdings) 首席执行官 Dilhan Pillay，以及 Bangkok Bank 行长 Chartsiri Sophonpanich。该小组讨论由福布斯传媒（Forbes Media）执行副总裁兼 ForbesWomen 总裁和发行人 Moira Forbes 主持。

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Dalio 指出，人们未能区分金钱和财富。他认为，金钱是对商品和服务的索取权，而财富则是生产能力或生产产出本身，两者是不同的。

他指出，当人们为了获得消费资金而希望出售大量财富时，泡沫通常就会被戳破。

他补充说，一项技术有多出色，和它作为一项投资有多出色，这两者之间存在着重要区别。

Johnson 指出，每当重大技术进步出现时，过度投资便成为一个普遍趋势。投资者或许能从背负大量债务的超大规模企业（hyperscalers）那里获得短期回报，但应警惕长期风险。

Johnson 表示，尤其是在私募信贷（private credit）领域，要了解为人工智能趋势融资所需的资金量正变得越来越困难。

她说：“这些原本的轻资本业务如今已变为重资本业务；它们现在正使用创新的融资和结构化方式，并进行表外融资……你必须真正梳理出其负债网络才能理解全貌，所以我认为这会是一个更棘手的领域。”

Dalio 说，由于全球债务水平高企、政治和社会冲突加剧、地缘政治冲突升级、气候变化和新技术的出现，当前正处于一个“大失序时期”（period of great disorder），这让所有情况都变得更加复杂。

尽管如此，Pillay 表示，对实体人工智能（physical AI）的投资至关重要，因为公司可以借此优化现有的硬资产。

Pillay 指出，淡马锡投资组合的很大一部分是其所拥有的公司，因此，作为投资者和作为企业所有者，处理人工智能问题的方式存在差异。

他说：“作为投资者，你可以轮换投资。但当你是一家企业的核心时，你就必须承担一切后果；无论顺境逆境，你都与公司共存亡。”

因此，重要的是确保人工智能成为一个持续讨论的议题，并被视为一个没有固定支出的持续性业务流程，而不是一次典型的资本支出（capex）战略规划。

但他也警告，如此多的资本正涌入人工智能基础设施，这可能会推高整体的资本成本。

他说，投资者可能还需要重新考虑，未来是否有更多资本可用于采纳这项技术。

机遇何在？

对投资者而言，机遇依然存在。

Johnson 说，尽管新技术看起来令人兴奋，但公司需要相当长的时间来适应它们。她说：“我不认为你现在在美国公司看到的任何生产力提升与人工智能有任何关系。”

事实上，Johnson 表示，大多数人是根据他们认为新技术今天能做什么来看待它，因为他们“根本无法想象它明天能做什么”。

她补充说，因此，机会在于追踪那些能够利用此类技术以及其他新兴技术（如 4D 打印、太空探索和国防创新）的个别公司。

她指出，关键在于判断入场价格是否合适。

Pillay 表示，对淡马锡而言，它必须现实地关注那些尚未面临人工智能颠覆重大风险的公司。

如果公司面临颠覆风险，那么淡马锡就必须寻找那些能够抢占先机、并将人工智能视为成功推动力的公司。

Dalio 还表示，作为一名全球宏观投资者，拥有 10 到 15 个不相关的回报流至关重要。

他指出了亚细安国家的机遇、那些已从人工智能中受益但因未被贴上相关标签而尚未被发掘的公司，以及大宗商品领域的机遇。

由于厌恶债务，他也认为将“反债务”作为一种资产具有价值，例如通过做空债务。他说：“多元化投资的力量——它就是免费的午餐。”