TikTok首席执行官Chew Shou Zi：人工智能可在某些方面超越人类

Chew表示，人们可能低估了人工智能的能力

TikTok首席执行官Chew Shou Zi表示，世界尚处于人工智能潜能的起步阶段，人类尚未完全理解其对生活的影响。 图片来源：路透社

【新加坡】TikTok首席执行官Chew Shou Zi表示，随着技术的不断进步，人工智能在某些方面超越人类的可能性“并非为零”。

Chew表示，尽管现在断定人工智能是否会取代人类还为时过早，但世界尚处于人工智能潜能的起步阶段，人类也尚未完全理解其对生活的影响。

Chew于周一（10月12日）在新达城新加坡国际会议展览中心举行的星展银行（DBS）亚洲前瞻峰会上表示：“你可以预见一个硅基优于碳基的世界；一个它能持续更久的世界；而且你知道，它更具可扩展性。”

Chew是在与星展银行消费银行及财富管理部主管Shee Tse Koon的对话中，就如何在人工智能时代释放人类潜能发表上述看法的。

他发表此番言论的背景是，随着企业寻求削减成本和提高生产力，越来越多的人担忧人工智能最终将取代人类员工。

不过，他指出，越来越多的人相信人与人工智能协作的劳动力模式，而不是让机器完全主导所有决策。

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目前的人工智能模型存在短期阻力，减缓了机器决策的应用速度。然而，Chew表示，鉴于人工智能发展的迅猛速度，人们可能低估了其能力。

他说：“仅仅因为人工智能在短期内发展缓慢，就认为它在长期内不会变得非常重要，这是一个危险且错误的结论。”

目前，人工智能可以接管常规、低风险的任务，而前沿模型则可以在适当的护栏下处理更高风险的活动。对于涉及高风险或需要差异化判断的任务，人类的参与可能仍然是必要的。

从长远来看，人工智能代理可能会被允许自主执行更多任务。因此，人类在短期内对人工智能保持好奇心，并亲身体验其工具以培养必要技能，这一点至关重要。

就目前而言，用户需要更密切地关注风险，并需要加强关于向人工智能模型提供何种类型信息的教育。同时，企业应更加关注日益增长的网络安全风险。

他说：“如果你不亲自使用这些产品，仅靠阅读相关资料是无法弄清它们究竟能做什么、不能做什么的。”

星展银行首席执行官Tan Su Shan在峰会的开幕致辞中指出，在一个日益两极分化的世界里，悖论正在增多。这其中包括在人工智能方面围绕知识与智能的悖论。

她说，人工智能使知识民主化，但它也将加剧不平等，尤其是在那些无法善用它的人群中。

她说：“有一种担忧是，随着人工智能侵蚀大量工作岗位，富者愈富，贫者愈贫，而这对社会稳定是不利的。”

与此同时，对人工智能代理控制世界的担忧，与一个知识、资源等都极为丰富的“乌托邦式”现实形成了鲜明对比。

Tan说：“我们正处在走向乌托邦或反乌托邦的十字路口，现在需要的是人类运用良好的判断力、智慧和创造力，来确保我们整个人类共同踏上的人工智能之旅能走上正确的道路。”