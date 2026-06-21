人工智能资本支出周期推动机构资金流入，为新加坡上市科技制造商带来收益

SECTOR SWEEP: TECH

专注于半导体设备与测试或人工智能驱动硬件的股票大多实现估值扩张

【新加坡】人工智能热潮引发了科技巨头的巨额资本支出，全球芯片需求强劲，这让新加坡的上市科技制造商从中受益。

新加坡企业发展局于6月17日公布的数据显示，在强劲的人工智能相关需求的支撑下，新加坡5月份的电子产品非石油国内出口同比增长了94.8%，这主要由集成电路、磁盘媒体产品和个人电脑所驱动。

今年以来，本地科技行业中专注于半导体设备与测试或人工智能驱动硬件的股票，大多出现了估值扩张和净机构资金流入。

今年以来，日均成交额超过100万新元的专注于硬件科技的中小盘股（SMIDs），吸引了超过6.8亿新元的净机构资金流入。

这些公司包括 iEdge新加坡次新50指数的成分股 UMS Integration 、 AEM Holdings 和 Frencken Group 。新加坡上市公司在人工智能硬件领域的业务主要集中在精密部件、系统集成和半导体设备制造。

UMS Integration 受益于全球人工智能驱动的强劲芯片需求，这支撑了存储和晶圆代工厂商对其沉积、蚀刻和先进封装工具的订单。

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在2026年第一季度的业务更新报告中，该集团报告净利润为1400万新元，同比增长43%，其半导体业务收入增长了21%。

同样，AEM第一季度开局强劲，收入增长35.8%至1.169亿新元。这一增长的驱动力来自一家无晶圆厂人工智能和高性能计算（HPC）领域的客户持续进行的大批量生产部署，以及来自一家个人电脑和晶圆代工客户的订单活动有所改善。

该公司还宣布与全球最大的外包半导体封测厂商 ASE Technology 建立战略合伙业务，以提供新一代人工智能和高性能计算测试解决方案，并开拓超大规模数据中心客户渠道。

AEM 将于周一（6月22日）被纳入iEdge新加坡次新50指数，该公司已将其2026财年的收入指引上调至5.5亿至6亿新元之间。这意味着比上一年增长38%至50%。

与此同时，得益于主要的前道和后道半导体设备客户的持续需求，Frencken 的亚洲机电一体化部门在第一季度实现了收入增长。

该集团预计，在活跃的生产项目和新赢得的项目的支持下，这一势头将持续下去，而其欧洲机电一体化部门则为2026财年下半年订单流的复苏做好了准备。

截至6月18日，彭博社的共识预估显示，所有覆盖 UMS、AEM 和 Frencken 的分析师均给予“买入”评级，没有“持有”或“卖出”的建议。他们对这些股票的平均目标价分别为3.55新元、13.16新元和3.33新元。

除了“次新50”的成分股之外，其他受益于人工智能周期的交易活跃的中小盘股还包括 Micro-Mechanics 和 InnoTek 。

为半导体行业生产高精度工具和零件的 Micro-Mechanics 报告称，在截至3月31日的第三季度，其净利润同比增长18.8%，达到380万新元。

RHB Research 分析师 Alfie Yeo 上月指出，该公司的增长前景乐观，因为其大多数存储和芯片制造商客户的订单已排到明年。

全球半导体产量的增加也将导致对零部件和消耗品的整体需求增加，这对公司而言应是一大利好。

2025年，InnoTek 获得了 Nvidia 和 IEIT Systems 的“推荐供应商”资格。目前，该公司正加快进军人工智能领域的图形处理器（GPU）服务器相关产品市场。

这家精密金属部件制造商于去年第四季度开始量产GPU服务器组件，该业务分部的收入贡献从2024财年的3560万新元增至2025财年的4320万新元。

然而，这一增长被其他业务部门贡献的减少所抵消。

InnoTek 正在扩大其产品线，包括探索在液冷系统方面的合作，并预计扩大的产品线将对其财务业绩产生积极贡献。

SAC Capital 分析师 Matthias Chan 在4月28日的一份报告中指出，针对人工智能优化的硬件需要更坚固的机械设计，以支持其重量和散热需求。

这为能够生产高精度散热组件和系统的制造商提供了显著的利润率扩张机会。

除了人工智能主题，太空是投资者关注的另一个领域——卫星通信公司 Addvalue Technologies 已被 Maybank Research 列为首选的小盘科技股之一。

在截至3月31日的财年中，Addvalue 的收入增长了59.9%，达到2480万美元，这主要受太空连接和先进数字无线电解决方案的需求驱动。

Maybank Research 分析师 Jarick Seet 强调，该公司旗下的卫星间数据中继系统今年以来已获得1520万美元的订单，而2025年上半年和2024年上半年分别仅为420万美元和380万美元。

他补充道：“除了人工智能，Addvalue 还受益于投资界两个最激动人心且增长最快的主题：无人机和太空。”

该券商预计“在 Addvalue 于2025财年实现扭亏为盈后，未来几年将进入一个快速增长阶段”。新交所研究部

作者是新加坡交易所（SGX）的研究分析师。

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