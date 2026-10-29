美联储维持利率不变，人工智能前景与能源价格将驱动亚洲市场

货币承压的国家可能会进一步收紧货币政策

美国联邦储备局维持联邦基金目标利率在3.75%至4%的区间不变。 图片来源：REUTERS

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[新加坡] 分析师表示，在美国维持利率不变的背景下，人工智能相关交易和高企的能源价格将继续成为亚洲市场的关键驱动力。

尽管美国联邦储备局（简称美联储）毫无意外地将联邦基金目标利率维持在3.75%至4%的区间不变，但美国两家人工智能超大规模企业公布了两份截然不同的业绩报告，令市场情绪复杂。

市场评论员Stephen Innes表示：“在任何其他时候，这都足以主导市场话题。然而，Microsoft和Alphabet却带来了两个截然不同版本的人工智能故事，在美联储的决定刚公布不久就转移了市场的焦点。”

此外，Aberdeen Investments的新兴市场经济学家Michael Langham表示，即使美国经济增长可能保持强劲，高油价仍将继续对进口国货币构成压力，美元融资条件也可能进一步收紧。

他表示：“在整个区域，持续的能源危机正给财政措施带来压力，因此我们预计一些支持措施将会缩减，转而采取更具针对性的方法来应对能源冲击。”

他表示，在货币承压的国家——例如菲律宾、印度和印度尼西亚——也可能会进一步收紧货币政策。

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由于人工智能相关企业的盈利表现影响了区域投资者的情绪，亚洲股市涨跌互见。

在Samsung公布了未达预期的业绩后，韩国综合股价指数（Kospi）下跌超过2%，扭转了周三（10月28日）因SK Hynix强劲盈利而带来的涨幅。

与此同时，新加坡海峡时报指数（Straits Times Index, 简称STI）微升0.3%，三大银行的温和上涨被部分房地产投资信托（Real Estate Investment Trusts, 简称Reits）的疲软所抵消。

Tiger Brokers首席市场策略师James Ooi表示，STI指数偏重于银行和Reits，使其与该地区由半导体引领的涨势的直接关联性较低。

他指出，利率“只是Reit投资故事的一部分”。

他表示，尽管较低的借贷成本可能提供一些支撑，但可持续的派息增长也取决于基础租金收入和入住率的稳健程度。

星展集团研究部（DBS Group Research）分析师Yeo Kee Yan认为，随着美联储暂停加息以及美国人工智能超大规模企业业绩好坏参半，利率敏感型板块出现了具吸引力的投资机会，例如新加坡Reits、具有价值释放潜力的开发商以及黄金相关股票。

他表示：“尽管利率前景仍不确定，但隔夜美联储维持利率不变的决定，凸显了此次与2022年加息周期的不同，当时美联储不得不连续大幅加息。”

鉴于最新的业绩好坏参半，可能会使人工智能相关交易保持波动，Yeo预计将对科技股保持选择性投资。

固定收益

BlackRock亚太区全球固定收益主管Navin Saigal表示，对于固定收益投资者而言，由于实际收益率仍然具有吸引力，国家和行业之间日益扩大的差异为多元化投资和主动选择创造了机会。

他指出，美联储暂停加息并不意味着亚洲也按下了暂停键，因为该区域的各国央行正面临着增长、通胀、货币和外部压力的不同组合。

Saigal表示，例如，中国的国内通胀和需求背景较为温和；澳大利亚和北亚其他地区仍在应对更为坚挺的通胀态势；而日本则仍在正常化道路上。

在东南亚，人工智能和能源相关领域也在产生不同的宏观经济驱动力。

他表示：“这种日益扩大的分化对投资者至关重要：亚洲债券市场正日益受到自身经济和政策周期的驱动，这为在收益率曲线、货币和信贷方面进行多元化投资创造了机会。”

在亚洲，这意味着要将差异化的本地利率风险敞口与精选的信贷机会相结合，包括那些源于该地区日益增长的人工智能和基础设施融资需求的机会。

Saigal说：“美联储可能选择了保持耐心，但具吸引力的利差收益以及全球固定收益市场日益扩大的差异，意味着投资者不应停滞不前。”