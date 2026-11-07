Meta、Nvidia和微软等人工智能股下滑，是时候抄底了吗？

民主党在11月3日的中期选举中赢得国会参众两院，加剧了市场的不确定性。

由于市场对人工智能支出、现金流和盈利能力的担忧，主要科技公司的股价已承受压力。 照片来源：彭博社

【新加坡】人工智能热潮已将美国科技巨头的估值推至高位，但近期的抛售潮令投资者质疑，这些公司在该技术上的巨额投资是否能带来足够的回报。

随着投资者重新评估人工智能基础设施支出、现金流和盈利预期，包括Alphabet、Amazon、Meta和Microsoft在内的主要科技公司股价已承受压力。

民主党在11月3日的美国中期选举中赢得国会参众两院，这加剧了不确定性，并增加了对人工智能公司和数据中心发展进行更严格审查的可能性。

对于持有美国大型股的新加坡投资者而言，问题在于近期的疲软是提供了买入机会，还是预示着未来将出现进一步亏损。

分析师表示，投资者不应只关注股价下跌，还应评估公司的盈利质量、将人工智能投资变现的能力，以及其估值是否提供足够的上涨空间。

投资者应关注什么？

金融经纪商Moomoo的一位分析师表示，其中一个考量因素是，即使人工智能需求令人失望，公司是否拥有足够强大的盈利护城河来维持盈利能力。

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投资咨询平台Beansprout的创始人Gerald Wong表示，投资者还应考虑人工智能支出是否正在转化为收入，以及公司是否能通过自身现金流为这些投资提供资金。

分析师们对以下几家大公司发表了看法：

Microsoft：Beansprout的Wong表示，该公司是人工智能支出转化为回报的“最明确例子”之一。在其最新的第一季度财报中，其Azure云业务收入同比增长48%，达到332亿美元。与此同时，其资本支出为452亿美元，低于预估的459亿美元。Moomoo的分析师也指出Microsoft拥有多元化的收入基础。虽然Azure贡献了约30%的收入，但公司更广泛的商用云端业务占总收入的约65%。

Nvidia：Moomoo的分析师表示，该公司的预期市盈率相对较低，股价为其预期收益的15.1倍。然而，它也更直接地受到人工智能基础设施周期的影响。虽然如果对加速计算的需求保持强劲，这会提供巨大的上涨潜力，但其股价也对人工智能资本支出和客户需求的变化更为敏感。

Apple：该公司的资本支出不如其他公司激进， 其股价在抛售潮中表现相对坚挺。但Wong表示，投资者应考虑其估值是否过高。

Alphabet：Wong表示，Google的母公司在其云业务方面势头强劲，第三季度Google Cloud收入增长103%，达到307亿美元。然而，其搜索业务增长放缓可能对其未来盈利构成风险。该公司股价于10月29日收盘下跌12.6%，至283.82美元，这是其自2004年上市以来的最大单日跌幅。

Amazon：Moomoo指出，与Microsoft一样，Amazon也拥有多元化的业务流。其分析师指出，亚马逊网络服务（Amazon Web Services）贡献了Amazon约18%的收入，其余收入来自零售、广告和物流。然而，Beansprout的Wong指出，Amazon面临更大的融资风险。截至2026年9月30日，其长期债务在九个月内从656亿美元增至1731亿美元。

Meta：Wong表示，与其他科技股相比，该公司也面临更大的融资风险。他指出，Meta严重依赖广告回报，并且没有向外部客户销售人工智能计算能力的云业务。尽管其第三季度收入同比增长26%，但其基础设施支出将其资本支出推高至349.1亿美元，并使自由现金流降至负数。

投资者应如何配置投资组合？

分析师表示，对于正在构建基础广泛的投资组合的投资者来说，定期投资比试图预测科技股何时触底要好。

StashAway的宏观和投资研究主管Justin Jimenez说：“对于大多数投资者而言，定期投资于一个多元化的投资组合，比试图把握时机抄底更有意义。”

他对人工智能的长期前景保持乐观，并认为人工智能的应用仍有“相当大的增长空间”。

Jimenez建议投资者建立一个广泛的投资组合，以便从人工智能的长期增长中受益，同时将投资分散到各个行业。这将有助于在人工智能股票承压时缓冲其影响，同时也能投资于那些利用人工智能随时间推移提高生产力的企业，而不仅仅是投资开发该技术的公司。

然而，Wong表示，持有集中的人工智能仓位的投资者应重新评估其风险敞口是否超出了他们的风险承受能力，并在必要时考虑减持。

他说：“我们将人工智能视为一个信念度较高的投资主题，因此我们会限制投资组合中投入该领域的比例，而不是将其作为核心持仓。”

“如果这在您的可承受范围之内，就没有理由恐慌性抛售。”

他补充说，投资者应青睐那些其人工智能相关增长得到可持续盈利、现金流和合理估值支持的公司。