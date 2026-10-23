人工智能追踪、零燃烧政策：新交所上市种植园公司如何应对烟霾问题

全部八家发行公司均坚称未使用烧芭方式清理土地

自十月初以来，新加坡一直受到烟霾问题的困扰，这促使与印尼相关问题有关的企业受到严格审查。 图片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在新加坡上市的农业综合企业纷纷试图撇清与印度尼西亚森林大火及其造成的跨境烟霾的关系。

尽管一些公司承认在其运营区域内侦测到热点，但所有公司都坚称它们不使用火烧方式清理土地。

这些声明是在新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）就八家公司与烟霾的关联进行质询后的一周内发布的。这些公司分别是丰益国际 (Wilmar International)、第一资源 (First Resources)、金光农业资源 (Golden Agri-Resources)、奥兰 (Olam)、TSH Resources、Bumitama Agri、Indofood Agri Resources 和 Kencana Agri。

在这些公司做出回应之际，新加坡正努力应对自十月初开始影响该国的烟霾，这促使当局进一步努力查明与印度尼西亚火灾和烟源有关的公司。

内政兼律政部长 K Shanmugam 在周一（10月19日）点名的公司中，第一资源 (First Resources) 和 Bumitama Agri 就因与一些火源或烟源地点有关而榜上有名。

《商业时报》在此整理了这八家公司就其与火灾的关联所发表的声明。

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印度尼西亚泥炭森林的野火所产生的烟雾使新加坡笼罩在烟霾之中。 图片来源：纽约时报

1. 丰益国际 (Wilmar International) ：作为八家公司中规模最大的农业综合企业，该公司表示自2013年以来，未在其印度尼西亚的种植园进行任何新的油棕种植。此后，其在印尼的田间活动仅限于对现有种植区进行翻种，这通过机械方式进行，并「不使用火」。

丰益国际在10月16日的声明中表示，自2006年以来，公司一直维持「严格的」零燃烧政策。公司还在其所有业务中实施了全面的防火和管理框架。

自10月5日烟霾开始影响新加坡以来，丰益国际的股价已下跌约3.7%。

2. 第一资源 (First Resources) ： 这家棕榈油生产商被一份绿色和平组织的报告点名，该报告将种植园特许经营区（由政府分配用于农业用途的地块）与受火灾和烟雾影响的地区联系起来。该公司于周二表示，相信对证据的「客观评估」将证实其并未使用火烧方式清理土地。

在10月15日早些时候的一份声明中，第一资源表示，在其位于西加里曼丹的特许经营区周围侦测到了热点。然而，后来发现其中许多热点位于公司运营边界之外。一些火灾也是从别处开始然后蔓延到其管理的区域。

自10月5日以来，第一资源的股价已下跌超过14%。

3. 金光农业资源 (Golden Agri-Resources) ： 这家棕榈油生产商表示，其「未获悉有信息」表明公司对烟霾负有责任。该集团补充说，自1997年以来，公司及其供应商一直遵守其「零燃烧政策」，并自2010年起遵守「不在泥炭地开发的政策」。

金光农业资源在10月16日的回应中表示，「据其所知」，没有任何报告指控其运营活动导致了近期印度尼西亚的火灾和烟霾。该集团还表示，尚未收到当局任何与烟霾有关的正式通知。

金光农业资源的母公司是印度尼西亚企业集团金光集团 (Sinar Mas)，该集团还拥有亚洲浆纸 (Asia Pulp & Paper)，后者的木浆纤维供应商被指与烟霾有关。

自10月5日以来，金光农业资源的股价已下跌近10%。

第一资源 (First Resources) 和 Bumitama Agri 是被内政兼律政部长 K Shanmugam 点名的公司之一，因与导致新加坡烟霾的一些火源或烟源地点有关。 图片来源：路透社

4. 奥兰 (Olam) ： 该集团表示，其「没有直接的种植园运营业务」与火灾相关。它指出，无论是该集团还是其前子公司 Olam Agri（现为一家沙特基金所有），均未在印度尼西亚拥有或经营油棕种植园或特许经营区。

奥兰集团补充说，其未获悉任何与近期火灾有关的正式监管调查、通告或通知。

自10月5日以来，奥兰的股价已下跌约3.8%。

5. Bumitama Agri ： 该公司同样被绿色和平组织的报告点名，其表示初步调查未发现任何证据表明该集团与火灾有关。

在10月16日向新交所提交的文件中，这家棕榈油生产商表示，在种植园特许经营区内侦测到热点，并不足以确定火源或厘清责任。

该公司表示，其维持严格的零燃烧政策，并通过卫星监测、全天候实地监控、人工智能赋能的监测系统和热成像无人机等手段提供支持。

自10月5日以来，Bumitama Agri 的股价已下跌超过15%。

6. TSH Resources ： 这家马来西亚公司是最后一个回应新加坡交易所监管公司质询的公司。该公司表示，在1月1日至10月21日期间，在其印度尼西亚的庄园边界内侦测到274个热点。然而，它坚称所有火灾均未发生在其种植或运营区域内。

在马来西亚交易所作第一上市、新交所作第二上市的 TSH 公司表示，所有热点都位于公司直接管理区域之外的社区所属区域内。

在八家公司中，TSH 的股价跌幅最大，自10月5日以来已下跌约21.5%。

7. Indofood Agri Resources ： 该公司表示，已在其子公司 Simp Group 的种植园区内侦测到「小规模」热点，并已立即处理。

Simp 在一份单独的声明中表示，公司在清理土地时执行零燃烧政策，并持续监控其种植园区的热点情况。

自10月5日以来，Indofood 的股价已上涨约3.1%。

8. Kencana Agri ：该公司报告称，其子公司在北加里曼丹和东加里曼丹运营的特许经营区内发生火灾。火灾影响了约62公顷土地，占其总种植面积67,862公顷的0.09%。

Kencana 表示，初步调查显示，火灾是从邻近地区蔓延而来，而非源于其运营区内部。

该集团补充说，其执行严格的零燃烧政策。然而，印度尼西亚当局仍在继续调查北加里曼丹受灾地区涉嫌烧芭清地的行为。

自10月5日以来，Kencana Agri 的股价已下跌约13.1%。