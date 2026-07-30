Aims Apac Reit第一季度每单位派息上涨2.5%至0.02337新元
净房地产收入为3840万新元，较3410万新元增长12.5%
- 2027财年第一季度营收同比增长6.6%至5060万新元。 图片：AA Reit
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[新加坡] Aims Apac Reit 的管理人于星期四（7月30日）公布，其截至6月30日的第一季度每单位派息（DPU）为0.02337新元，同比增长2.5%，高于去年同期的0.0228新元。
该派息将于9月23日支付。
本季度向单位持有人的派息总额同比增长3.4%，从去年同期的1860万新元增至1930万新元。
2027财年第一季度的营收同比增长6.6%，从4740万新元增至5060万新元。
净房地产收入为3840万新元，较3410万新元增长12.5%。
该管理人表示，这得益于稳健的收入增长和较低的房地产开支。
Asean Intelligence
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该管理人补充道，全球经济前景预计将继续受到地缘政治紧张局势和通胀压力的影响，同时美联储将利率维持在3.5%至3.75%的区间不变。
该管理人的主席George Wang表示：“我们将继续在新加坡、澳大利亚和新西兰的目标市场中，有选择地寻求符合我们战略的投资机会，为单位持有人带来可持续的长期价值。”
该股星期三收盘持平，报1.65新元。
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