新航称对印度航空的投资源于内部资金，体现了长期战略承诺

该航空公司称其财务状况是业内“最强劲”之一

新航表示，其对印度航空的投资符合其多枢纽战略，使其能够直接参与新加坡以外的一个关键增长市场。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

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【新加坡】新加坡航空公司 (SIA) 发言人周二（9月8日）表示，公司对印度的投资由内部资源资助，未来也将继续如此，这是一项长期战略承诺。

此前，交通部长 Jeffrey Siow 与工人党议员 Kenneth Tiong 在国会就这家国家航空公司在亏损的印度航空中所持少数股权的相关问题，进行了20分钟的交流。

该航空公司表示，其对印度航空的投资符合其多枢纽战略，使其能够直接参与新加坡以外的一个关键增长市场。

据报道，印度航空在今年3月公布了23亿美元的亏损，是前一年亏损额的两倍多。之后，该公司于8月向股东寻求15亿美元的新一轮股权注资。

该发言人补充说，新航集团会根据其资本配置框架，对印度航空提出的额外资本请求进行评估。该框架综合考量了印度航空的业务战略，以及新航自身的运营现金流、新飞机和产品的投资需求。

新航指出，截至2026年6月30日，其财务状况在航空业中属于“最强劲”之列，现金国库总计约104亿新元。这笔资金包括91亿新元的现金和银行存款，以及14亿新元的定期存款。

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此外，新航还拥有32亿新元尚未动用的承诺信贷额度。

该发言人表示：“对印度航空的投资得到了新航董事会的全面关注。”

Vistara是新航与塔塔父子 (Tata Sons) 于2013年成立的合资公司。在该公司并入印度航空集团后，新航从2024年11月起持有该集团25.1%的股份。

该发言人表示，这笔股权使新航能够直接参与印度航空市场，同时也促进了两家航空公司之间更深层次的商业合作。

这项投资也加强了新加坡和印度作为国际航空枢纽的“互补作用”。

该发言人说：“印度航空在印度的全服务和廉价航空领域，以及国内和国际市场上，都占有重要地位。”

“这让新加坡能更好地进入印度庞大且快速增长的航空市场，同时也通过新加坡，将印度更广泛地连接到樟宜机场的全球网络。”

该声明指出，新航仍然是唯一一个在印度航空市场持有直接股份的非印度航空公司集团。