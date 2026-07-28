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All-Link主板首次公开募股，以每股0.53新元发售210万股公开股

预计筹资总额约2010万新元

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Deon Loke

Deon Loke

Published Tue, Jul 28, 2026 · 07:14 PM
    • 该公司股票预计将于8月5日开始交易。
    • 该公司股票预计将于8月5日开始交易。 图片来源：ALL-LINK AIR & SEA

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】区域物流解决方案提供商All-Link Air & Sea于周二（7月28日）表示，已为在新加坡交易所主板的首次公开募股（IPO）提交了招股说明书。

    该集团以每股0.53新元的价格发售3790万股，其中包括210万股公开发售股和3580万股配售股。预计筹资总额约为2010万新元。

    近一个月前，该公司为其主板IPO提交了初步招股说明书

    公开售股于周二开始，并于8月3日截止。该公司股票预计将于8月5日开始交易。

    银河-联昌证券（新加坡）（CGS International Securities Singapore）是此次IPO的独家发行经理、承销商和配售代理。

    All-Link表示，计划将大部分净收益用于服务新客户以及增加现有客户的业务量。公司也寻求投资于技术和数码能力，以提高运营效率和可扩展性。

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    该公司计划在东南亚扩张，并将越南和泰国确定为主要增长市场。

    此次发售是在 JustCo UI Boustead Real Estate Investment Trust Foundation 医疗保健 主板上市之后进行的。EGP Energy 也在本月早些时候启动了其发售活动

    All-Link总部位于新加坡，在全球范围内提供端到端的物流、货运代理和供应链管理服务。

    该集团专注于亚细安地区，特别是源自中国、越南和泰国的跨境电子商务生态系统和电子产品运输。

    All-Link采用轻资产商业模式，优先考虑货运协调和增值物流服务，而非拥有飞机、船只和仓库等固定基础设施。

    其核心业务足迹覆盖新加坡、马来西亚和菲律宾，并由在泰国和越南的网络合伙业务提供支持。

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